https://ria.ru/20230420/nagrada-1866739149.html

Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности

Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности - РИА Новости, 20.04.2023

Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности

Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:45

2023-04-20T19:45

2023-04-20T19:45

алексей шапошников

московская городская дума

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение деятельности и проектов столичного парламента в 2022 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Мария Зыбина и специальный корреспондент Ольга Овчинникова. "Я считаю, что парламентская журналистская деятельность - одна из самых сложных в работе каждого журналиста. Спасибо вам огромное, за то, что вы с нами на протяжении долгих-долгих лет. И в следующем году мы будем отмечать 30-летие Московской городской думы, я верю, что вы также будете с нами", - сказал Шапошников.

https://ria.ru/20230112/nagrada-1844413508.html

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алексей шапошников, московская городская дума, общество