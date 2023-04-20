https://ria.ru/20230420/nagrada-1866739149.html
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности - РИА Новости, 20.04.2023
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности
Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:45
2023-04-20T19:45
2023-04-20T19:45
алексей шапошников
московская городская дума
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152118/44/1521184443_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_483944a2c83551a9850a0a52721a792e.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение деятельности и проектов столичного парламента в 2022 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Мария Зыбина и специальный корреспондент Ольга Овчинникова. "Я считаю, что парламентская журналистская деятельность - одна из самых сложных в работе каждого журналиста. Спасибо вам огромное, за то, что вы с нами на протяжении долгих-долгих лет. И в следующем году мы будем отмечать 30-летие Московской городской думы, я верю, что вы также будете с нами", - сказал Шапошников.
https://ria.ru/20230112/nagrada-1844413508.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152118/44/1521184443_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_0d7583837f2b01821c6b681fd440f0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей шапошников, московская городская дума, общество
Алексей Шапошников, Московская городская дума, Общество
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности в 2022 году
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости.
Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение деятельности и проектов столичного парламента в 2022 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Мария Зыбина и специальный корреспондент Ольга Овчинникова.
"Я считаю, что парламентская журналистская деятельность - одна из самых сложных в работе каждого журналиста. Спасибо вам огромное, за то, что вы с нами на протяжении долгих-долгих лет. И в следующем году мы будем отмечать 30-летие Московской городской думы, я верю, что вы также будете с нами", - сказал Шапошников.
Мишустин наградил журналиста РИА Новости за освещение событий в ЛНР