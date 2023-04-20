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Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности - РИА Новости, 20.04.2023
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19:45 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nagrada-1866739149.html
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности - РИА Новости, 20.04.2023
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности
Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:45
2023-04-20T19:45
алексей шапошников
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости. Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение деятельности и проектов столичного парламента в 2022 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Мария Зыбина и специальный корреспондент Ольга Овчинникова. "Я считаю, что парламентская журналистская деятельность - одна из самых сложных в работе каждого журналиста. Спасибо вам огромное, за то, что вы с нами на протяжении долгих-долгих лет. И в следующем году мы будем отмечать 30-летие Московской городской думы, я верю, что вы также будете с нами", - сказал Шапошников.
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алексей шапошников, московская городская дума, общество
Алексей Шапошников, Московская городская дума, Общество
Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности

Мосгордума наградила журналистов РИА Новости за освещение ее деятельности в 2022 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Стенд Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московская городская дума наградила журналистов РИА Новости за освещение деятельности столичного парламента в прошлом году, передает корреспондент РИА Новости.
Благодарственные письма от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за освещение деятельности и проектов столичного парламента в 2022 году получили руководитель группы "Новости Москвы" общественно-политической редакции Мария Зыбина и специальный корреспондент Ольга Овчинникова.
"Я считаю, что парламентская журналистская деятельность - одна из самых сложных в работе каждого журналиста. Спасибо вам огромное, за то, что вы с нами на протяжении долгих-долгих лет. И в следующем году мы будем отмечать 30-летие Московской городской думы, я верю, что вы также будете с нами", - сказал Шапошников.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП МИА Россия сегодня Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Мишустин наградил журналиста РИА Новости за освещение событий в ЛНР
12 января, 15:16
 
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