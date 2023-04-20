https://ria.ru/20230420/moskva-1866521347.html
В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-4 "Поклонная"
В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-4 "Поклонная" - РИА Новости, 20.04.2023
В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-4 "Поклонная"
Специалисты благоустроят территорию возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:15
2023-04-20T09:15
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Специалисты благоустроят территорию возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. В свою очередь, заммэра отметил, что главная задача проекта - сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. Отмечается, что в границы работ войдут улицы 1812 года от дома №1 до №3, Генерала Ермолова от дома №2 до №4, Поклонная от дома №4 до №17, Проектируемый проезд № 1138, участок 2-го Мосфильмовского переулка от дома № 22 до дома №24 по улице Пырьева. Заммэра подчеркнул, что на проспекте Генерала Дорохова установят четыре новые остановки общественного транспорта с зарядными слотами. Во 2-м Мосфильмовском переулке на месте снесенных гаражей обустроят разворотную площадку для транспорта, для автомобилистов сделают парковочные карманы. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на месте гаражей на Поклонной улице сделают зону отдыха с удобными дорожками, уличными торшерами, газоном и клумбами. В ходе работ обновят и сквер возле дома №2 на улице 1812 года, его украсят парковые качели, альпийские горки и цветники.
https://ria.ru/20230404/naberezhnaya-1862810091.html
https://ria.ru/20230326/blagoustroystvo-1860896388.html
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-4 "Поклонная"
На западе Москвы благоустроят территорию возле станции МЦД-4 "Поклонная"
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Специалисты благоустроят территорию возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, заммэра отметил, что главная задача проекта - сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей.
«
"В этом районе появятся комфортные места для отдыха и прогулочные маршруты, приведем в порядок участок возле реки Сетунь, на финальном этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков.
Отмечается, что в границы работ войдут улицы 1812 года от дома №1 до №3, Генерала Ермолова от дома №2 до №4, Поклонная от дома №4 до №17, Проектируемый проезд № 1138, участок 2-го Мосфильмовского переулка от дома № 22 до дома №24 по улице Пырьева.
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Заммэра подчеркнул, что на проспекте Генерала Дорохова установят четыре новые остановки общественного транспорта с зарядными слотами. Во 2-м Мосфильмовском переулке на месте снесенных гаражей обустроят разворотную площадку для транспорта, для автомобилистов сделают парковочные карманы.
«
"Запланирован комплекс работ возле реки Сетунь, между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком. Укрепим склоны биоматами – специальным материалом из растительных волокон, сквозь которые прорастает трава. Это поможет устранить оползни и сформировать красивый газон. Вдоль реки обустроим прогулочную зону с лавочками и уличными торшерами. Она будет включать пешеходный мост, который можно использовать как альтернативный маршрут к станции МЦД, и настил из террасной доски у воды", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на месте гаражей на Поклонной улице сделают зону отдыха с удобными дорожками, уличными торшерами, газоном и клумбами. В ходе работ обновят и сквер возле дома №2 на улице 1812 года, его украсят парковые качели, альпийские горки и цветники.
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