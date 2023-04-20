Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 20.04.2023 (обновлено: 09:24 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/moskva-1866520155.html
Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ
Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ - РИА Новости, 20.04.2023
Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) трех участков бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы, сообщил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:10
2023-04-20T09:24
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7aeb00a4c55f3f0e70ee5fb8d4cc792.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) трех участков бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На участках общей площадью свыше 15 гектаров планируется возвести свыше 190 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в проект составят почти 30 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В результате город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на указанных участках, находящихся недалеко от станции метро "Бутырская", расположены складские здания. На их месте планируется построить около 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также свыше 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, а также базу коммунальных служб.В дальнейшем в промзоне Огородный проезд планируется продолжить реорганизацию, под которую в совокупности попадет территория общей площадью более 44 гектаров, говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230411/vagonoremont-1864514765.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4003f4998225cc5146bf93c2f92b7b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , общество
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Общество

Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) трех участков бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На участках общей площадью свыше 15 гектаров планируется возвести свыше 190 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в проект составят почти 30 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В результате город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на указанных участках, находящихся недалеко от станции метро "Бутырская", расположены складские здания. На их месте планируется построить около 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также свыше 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, а также базу коммунальных служб.

В дальнейшем в промзоне Огородный проезд планируется продолжить реорганизацию, под которую в совокупности попадет территория общей площадью более 44 гектаров, говорится в сообщении.
Строительная площадка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Москва выставила на торги еще один участок промзоны "Вагоноремонт"
11 апреля, 14:47
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала