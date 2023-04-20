Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) трех участков бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На участках общей площадью свыше 15 гектаров планируется возвести свыше 190 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в проект составят почти 30 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В результате город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на указанных участках, находящихся недалеко от станции метро "Бутырская", расположены складские здания. На их месте планируется построить около 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также свыше 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, а также базу коммунальных служб.
В дальнейшем в промзоне Огородный проезд планируется продолжить реорганизацию, под которую в совокупности попадет территория общей площадью более 44 гектаров, говорится в сообщении.
"На участках общей площадью свыше 15 гектаров планируется возвести свыше 190 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в проект составят почти 30 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В результате город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на указанных участках, находящихся недалеко от станции метро "Бутырская", расположены складские здания. На их месте планируется построить около 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также свыше 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, а также базу коммунальных служб.
В дальнейшем в промзоне Огородный проезд планируется продолжить реорганизацию, под которую в совокупности попадет территория общей площадью более 44 гектаров, говорится в сообщении.