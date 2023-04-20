https://ria.ru/20230420/moskva-1866520155.html

Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ

Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ - РИА Новости, 20.04.2023

Ефимов: три участка бывшей промзоны Огородный Проезд застроят в рамках КРТ

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) трех участков бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы, сообщил... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:10

2023-04-20T09:10

2023-04-20T09:24

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) трех участков бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На участках общей площадью свыше 15 гектаров планируется возвести свыше 190 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в проект составят почти 30 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В результате город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест", - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на указанных участках, находящихся недалеко от станции метро "Бутырская", расположены складские здания. На их месте планируется построить около 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также свыше 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, а также базу коммунальных служб.В дальнейшем в промзоне Огородный проезд планируется продолжить реорганизацию, под которую в совокупности попадет территория общей площадью более 44 гектаров, говорится в сообщении.

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москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , общество