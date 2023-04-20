https://ria.ru/20230420/moskva-1866509132.html

Овчинский: МТШ предлагает 13 курсов по микроэлектронике и фотонике

Овчинский: МТШ предлагает 13 курсов по микроэлектронике и фотонике - РИА Новости, 20.04.2023

Овчинский: МТШ предлагает 13 курсов по микроэлектронике и фотонике

На базе Московской технической школы (МТШ) столичным инженерам для повышения квалификации доступны 13 курсов по направлению "Микроэлектроника и фотоника",... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T07:26

2023-04-20T07:26

2023-04-20T07:26

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

владислав овчинский

общество

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. На базе Московской технической школы (МТШ) столичным инженерам для повышения квалификации доступны 13 курсов по направлению "Микроэлектроника и фотоника", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В городе работает 48 предприятий в области микроэлектроники и фотоники, на которых трудятся свыше 10 тысяч сотрудников. Учитывая это, создание профильного направления обучения на платформе МТШ – стратегическое решение. На данный момент столичным инженерам доступно 13 курсов, которые призваны повысить квалификацию специалистов, занятых разработкой в области микроэлектроники и фотоники, а также направлены на подготовку специалистов в области разработки передовых отечественных микропроцессорных технологий и систем, квантовой и оптической электроники, системного и прикладного ПО", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Направление включает проектирование высокопроизводительных микропроцессоров и средств вычислительной техники, программно-аппаратных комплексов в САПР электронике (система автоматизированного проектирования), автоматизированных систем управления технологическим процессом на базе отечественных микроконтроллеров, гиперконвергентных систем и систем хранения данных, основы квантовой и оптической электроники и ряд других курсов.Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, которые заинтересованы в повышении компетенций сотрудников. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Город, со своей стороны, готов предоставить компаниям субсидию, которая покроет до 95% потраченных средств.

https://ria.ru/20230419/moskva-1866252607.html

https://ria.ru/20230419/tsiam-1866228198.html

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технологии, москва, владислав овчинский, общество