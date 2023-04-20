https://ria.ru/20230420/miting-1866746853.html
Эксперт прокомментировал планируемый митинг за евроинтеграцию Молдавии
Эксперт прокомментировал планируемый митинг за евроинтеграцию Молдавии - РИА Новости, 20.04.2023
Эксперт прокомментировал планируемый митинг за евроинтеграцию Молдавии
Анонсированный президентом Молдавии Майей Санду митинг в поддержку евроинтеграции страны вызвал недоверие у проевропейских партий, поскольку мероприятие... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:36
2023-04-20T20:36
2023-04-20T20:36
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молдавия
кишинев
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майя санду
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евросоюз
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Анонсированный президентом Молдавии Майей Санду митинг в поддержку евроинтеграции страны вызвал недоверие у проевропейских партий, поскольку мероприятие напоминает предвыборную акцию, заявил в интервью молдавский политолог Юрий Реницэ. Президент Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала на 21 мая массовый митинг в поддержку евроинтеграции на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. "Нужно было, чтобы президент заранее, в неформальной беседе, обсудила, что намерена организовать сбор "проевропейцев", узнать их мнение. Сначала была запущена идея, но с проевропейскими политическими партиями заранее не говорили. Есть недоверие, потому что рассматриваемая акция также имеет предвыборный оттенок, и мы должны это сказать", - заявил Реницэ в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, левые партии почувствовали себя оскорбленными, поскольку им придется доказывать, что они являются проевропейскими. Политолог полагает, что стоило бы создать национальный оргкомитет, в который вошли бы представители всех проевропейских партий, чтобы все могли принять участие в этом митинге. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Эксперт прокомментировал планируемый митинг за евроинтеграцию Молдавии
Эксперт Реницэ: митинг за евроинтеграции Молдавии вызвал недоверие у проевропейских сил
КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости.
Анонсированный президентом Молдавии Майей Санду митинг в поддержку евроинтеграции страны вызвал недоверие у проевропейских партий, поскольку мероприятие напоминает предвыборную акцию, заявил в интервью
молдавский политолог Юрий Реницэ.
Президент Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала на 21 мая массовый митинг в поддержку евроинтеграции на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
.
"Нужно было, чтобы президент заранее, в неформальной беседе, обсудила, что намерена организовать сбор "проевропейцев", узнать их мнение. Сначала была запущена идея, но с проевропейскими политическими партиями заранее не говорили. Есть недоверие, потому что рассматриваемая акция также имеет предвыборный оттенок, и мы должны это сказать", - заявил Реницэ в эфире телеканала Jurnal TV.
По его словам, левые партии почувствовали себя оскорбленными, поскольку им придется доказывать, что они являются проевропейскими. Политолог полагает, что стоило бы создать национальный оргкомитет, в который вошли бы представители всех проевропейских партий, чтобы все могли принять участие в этом митинге.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС
.
Оппозиция в Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции