https://ria.ru/20230420/miting-1866746853.html

Эксперт прокомментировал планируемый митинг за евроинтеграцию Молдавии

Эксперт прокомментировал планируемый митинг за евроинтеграцию Молдавии - РИА Новости, 20.04.2023

Эксперт прокомментировал планируемый митинг за евроинтеграцию Молдавии

Анонсированный президентом Молдавии Майей Санду митинг в поддержку евроинтеграции страны вызвал недоверие у проевропейских партий, поскольку мероприятие... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:36

2023-04-20T20:36

2023-04-20T20:36

в мире

молдавия

кишинев

брюссель

майя санду

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860762819_0:63:3244:1888_1920x0_80_0_0_c82b701ea1a8a202dc43ee1d3851d21f.jpg

КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Анонсированный президентом Молдавии Майей Санду митинг в поддержку евроинтеграции страны вызвал недоверие у проевропейских партий, поскольку мероприятие напоминает предвыборную акцию, заявил в интервью молдавский политолог Юрий Реницэ. Президент Санду 10 апреля обратилась к нации и анонсировала на 21 мая массовый митинг в поддержку евроинтеграции на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. "Нужно было, чтобы президент заранее, в неформальной беседе, обсудила, что намерена организовать сбор "проевропейцев", узнать их мнение. Сначала была запущена идея, но с проевропейскими политическими партиями заранее не говорили. Есть недоверие, потому что рассматриваемая акция также имеет предвыборный оттенок, и мы должны это сказать", - заявил Реницэ в эфире телеканала Jurnal TV. По его словам, левые партии почувствовали себя оскорбленными, поскольку им придется доказывать, что они являются проевропейскими. Политолог полагает, что стоило бы создать национальный оргкомитет, в который вошли бы представители всех проевропейских партий, чтобы все могли принять участие в этом митинге. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230411/referendum-1864628866.html

молдавия

кишинев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, еврокомиссия, евросоюз