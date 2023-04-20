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Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок - РИА Новости, 20.04.2023
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16:34 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/mirotvortsy-1866673311.html
Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок
Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок - РИА Новости, 20.04.2023
Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок
Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), коллективном руководящем органе миротворческой операции, на заседании в четверг назвала тренировки РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:34
2023-04-20T16:34
в мире
молдавия
россия
днестр
объединенная контрольная комиссия (окк)
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ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), коллективном руководящем органе миротворческой операции, на заседании в четверг назвала тренировки российских миротворцев провокационными и призвала воздержаться от их проведения. Поводом для такого вывода стали, по ее мнению, не согласованные с ОКК односторонние действия воинского контингента РФ с целью тренировки личного состава с использованием бронированной техники (БТР). В частности, в качестве подтверждения приводится случай, когда такая тренировка 19 апреля вызвала у сотрудников молдавского таможенно-полицейского поста в районе моста через Днестр возле населенного пункта Вадул-луй-Водэ неясность, была воспринята как возможное нападение и стала причиной поднятия по тревоге подразделений полиции. Делегация Молдавии обратилась к воинскому контингенту миротворческих си РФ "воздержаться от осуществления односторонних действий, нагнетающих напряженность в зоне безопасности и способствовать поддержанию мира на берегах Днестра". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20230405/pridnestrove-1863340423.html
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в мире, молдавия, россия, днестр, объединенная контрольная комиссия (окк)
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Объединенная контрольная комиссия (ОКК)
Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок

Молдавия назвала тренировки миротворцев России провокацией и призвала от них воздержаться

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), коллективном руководящем органе миротворческой операции, на заседании в четверг назвала тренировки российских миротворцев провокационными и призвала воздержаться от их проведения.
«
"Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что в создавшихся сложных условиях региональной обстановки безответственные нарушения режима Зоны безопасности представляются действиями провокационного характера. Противоречащий миротворческим принципам подход дестабилизирует работу ОКК и подрывает миротворческую идею в целом", - говорится в заявлении молдавской делегации.
Поводом для такого вывода стали, по ее мнению, не согласованные с ОКК односторонние действия воинского контингента РФ с целью тренировки личного состава с использованием бронированной техники (БТР). В частности, в качестве подтверждения приводится случай, когда такая тренировка 19 апреля вызвала у сотрудников молдавского таможенно-полицейского поста в районе моста через Днестр возле населенного пункта Вадул-луй-Водэ неясность, была воспринята как возможное нападение и стала причиной поднятия по тревоге подразделений полиции.
Делегация Молдавии обратилась к воинскому контингенту миротворческих си РФ "воздержаться от осуществления односторонних действий, нагнетающих напряженность в зоне безопасности и способствовать поддержанию мира на берегах Днестра".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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В миреМолдавияРоссияДнестрОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)
 
 
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