https://ria.ru/20230420/mirotvortsy-1866673311.html

Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок

Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок - РИА Новости, 20.04.2023

Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок

Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), коллективном руководящем органе миротворческой операции, на заседании в четверг назвала тренировки РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:34

2023-04-20T16:34

2023-04-20T16:34

в мире

молдавия

россия

днестр

объединенная контрольная комиссия (окк)

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ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), коллективном руководящем органе миротворческой операции, на заседании в четверг назвала тренировки российских миротворцев провокационными и призвала воздержаться от их проведения. Поводом для такого вывода стали, по ее мнению, не согласованные с ОКК односторонние действия воинского контингента РФ с целью тренировки личного состава с использованием бронированной техники (БТР). В частности, в качестве подтверждения приводится случай, когда такая тренировка 19 апреля вызвала у сотрудников молдавского таможенно-полицейского поста в районе моста через Днестр возле населенного пункта Вадул-луй-Водэ неясность, была воспринята как возможное нападение и стала причиной поднятия по тревоге подразделений полиции. Делегация Молдавии обратилась к воинскому контингенту миротворческих си РФ "воздержаться от осуществления односторонних действий, нагнетающих напряженность в зоне безопасности и способствовать поддержанию мира на берегах Днестра". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20230405/pridnestrove-1863340423.html

молдавия

россия

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в мире, молдавия, россия, днестр, объединенная контрольная комиссия (окк)