Молдавия призвала российских миротворцев воздержаться от тренировок
Молдавия назвала тренировки миротворцев России провокацией и призвала от них воздержаться
© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия
Военнослужащие принимают участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), коллективном руководящем органе миротворческой операции, на заседании в четверг назвала тренировки российских миротворцев провокационными и призвала воздержаться от их проведения.
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"Делегация Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что в создавшихся сложных условиях региональной обстановки безответственные нарушения режима Зоны безопасности представляются действиями провокационного характера. Противоречащий миротворческим принципам подход дестабилизирует работу ОКК и подрывает миротворческую идею в целом", - говорится в заявлении молдавской делегации.
Поводом для такого вывода стали, по ее мнению, не согласованные с ОКК односторонние действия воинского контингента РФ с целью тренировки личного состава с использованием бронированной техники (БТР). В частности, в качестве подтверждения приводится случай, когда такая тренировка 19 апреля вызвала у сотрудников молдавского таможенно-полицейского поста в районе моста через Днестр возле населенного пункта Вадул-луй-Водэ неясность, была воспринята как возможное нападение и стала причиной поднятия по тревоге подразделений полиции.
Делегация Молдавии обратилась к воинскому контингенту миротворческих си РФ "воздержаться от осуществления односторонних действий, нагнетающих напряженность в зоне безопасности и способствовать поддержанию мира на берегах Днестра".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.