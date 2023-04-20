https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html

В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке

В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке - РИА Новости, 20.04.2023

В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке

Сотрудники полиции, совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии задержали 81 нелегального мигранта на стройке дома в Кировском округе Омска, рассказали в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:33

2023-04-20T16:33

2023-04-20T16:33

происшествия

омск

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

омская область

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ОМСК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции, совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии задержали 81 нелегального мигранта на стройке дома в Кировском округе Омска, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Выяснилось, что все задержанные иностранные граждане находятся на территории России незаконно, работая на стройке с нарушениями миграционного законодательства. "В ходе рейда выявлен 81 иностранный гражданин, осуществлявший трудовую деятельность на строительной площадке с нарушением миграционного законодательства. Данные лица были доставлены в Управление по вопросам миграции, где сотрудники полиции опросили их, проверили по информационным базам данных, осуществили их фотографирование и дактилоскопирование", - добавили в пресс-службе ведомства. Полицейские составили 61 административный протокол за нарушения, предусмотренные статьей "незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации" и 15 протоколов по статье "нарушение иммиграционных правил", а также 5 протоколов по статье "предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета". Помимо этого, полицейские проверяют задержанных иностранных граждан на причастность к осуществлению в России преступлений экстремистской и террористической направленности.

https://ria.ru/20230406/draki-1863568530.html

https://ria.ru/20230214/fsb-1851872705.html

омск

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, омская область