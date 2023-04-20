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В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке - РИА Новости, 20.04.2023
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16:33 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/migrant-1866673150.html
В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке
В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке - РИА Новости, 20.04.2023
В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке
Сотрудники полиции, совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии задержали 81 нелегального мигранта на стройке дома в Кировском округе Омска, рассказали в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:33
2023-04-20T16:33
происшествия
омск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
омская область
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ОМСК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции, совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии задержали 81 нелегального мигранта на стройке дома в Кировском округе Омска, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Выяснилось, что все задержанные иностранные граждане находятся на территории России незаконно, работая на стройке с нарушениями миграционного законодательства. "В ходе рейда выявлен 81 иностранный гражданин, осуществлявший трудовую деятельность на строительной площадке с нарушением миграционного законодательства. Данные лица были доставлены в Управление по вопросам миграции, где сотрудники полиции опросили их, проверили по информационным базам данных, осуществили их фотографирование и дактилоскопирование", - добавили в пресс-службе ведомства. Полицейские составили 61 административный протокол за нарушения, предусмотренные статьей "незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации" и 15 протоколов по статье "нарушение иммиграционных правил", а также 5 протоколов по статье "предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета". Помимо этого, полицейские проверяют задержанных иностранных граждан на причастность к осуществлению в России преступлений экстремистской и террористической направленности.
https://ria.ru/20230406/draki-1863568530.html
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происшествия, омск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты, Омская область
В Омске задержали 81 нелегального мигранта на стройке

Омские полицейские задержали 81 нелегального мигранта на стройке в Кировском округе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции, совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии задержали 81 нелегального мигранта на стройке дома в Кировском округе Омска, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Выяснилось, что все задержанные иностранные граждане находятся на территории России незаконно, работая на стройке с нарушениями миграционного законодательства.
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"В ходе рейда выявлен 81 иностранный гражданин, осуществлявший трудовую деятельность на строительной площадке с нарушением миграционного законодательства. Данные лица были доставлены в Управление по вопросам миграции, где сотрудники полиции опросили их, проверили по информационным базам данных, осуществили их фотографирование и дактилоскопирование", - добавили в пресс-службе ведомства.
Полицейские составили 61 административный протокол за нарушения, предусмотренные статьей "незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации" и 15 протоколов по статье "нарушение иммиграционных правил", а также 5 протоколов по статье "предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета".
Помимо этого, полицейские проверяют задержанных иностранных граждан на причастность к осуществлению в России преступлений экстремистской и террористической направленности.
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ПроисшествияОмскРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МигрантыОмская область
 
 
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