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В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги - РИА Новости, 20.04.2023
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Хорошие новости
 
11:34 20.04.2023 (обновлено: 12:43 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/medvezhonok-1866560990.html
В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги
В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги - РИА Новости, 20.04.2023
В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги
В Томпонском районе Якутии экологи подобрали на обочине дороги одинокого медвежонка, сообщила пресс-служба республиканского министерства экологии,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:34
2023-04-20T12:43
хорошие новости
якутск
томпонский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 апр — РИА Новости. В Томпонском районе Якутии экологи подобрали на обочине дороги одинокого медвежонка, сообщила пресс-служба республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Видео, на котором медвежонок клянчит еду у водителей проезжающих машин, появилось в соцсетях. Вскоре одинокого малыша обнаружили на обочине трассы между Хандыгой и Джебарики-Хая. "Минэкологии сообщает, что департаментом охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий было принято решение на отлов потерявшегося животного. Из Якутска выехала оперативная бригада из числа опытных охотников. На сегодняшний день медведь отловлен и находится в безопасности", — рассказали в пресс-службе. Сообщается, что медвежонок чувствует себя хорошо. Его везут в Якутск к ветеринарам. По результатам обследования будет решаться вопрос — выпустить зверя в естественную среду обитания или отправить в пункт временной передержки для реабилитации.
https://ria.ru/20230328/medvezhonok-1861104960.html
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томпонский район
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якутск, томпонский район, республика саха (якутия)
Хорошие новости, Якутск, Томпонский район, Республика Саха (Якутия)
В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги

Экологи в Томпонском районе Якутии подобрали на обочине дороги медвежонка

© Фото : Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)Медвежонок, найденный на обочине дороги в Якутии
Медвежонок, найденный на обочине дороги в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Медвежонок, найденный на обочине дороги в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 апр — РИА Новости. В Томпонском районе Якутии экологи подобрали на обочине дороги одинокого медвежонка, сообщила пресс-служба республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.
Видео, на котором медвежонок клянчит еду у водителей проезжающих машин, появилось в соцсетях. Вскоре одинокого малыша обнаружили на обочине трассы между Хандыгой и Джебарики-Хая.
"Минэкологии сообщает, что департаментом охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий было принято решение на отлов потерявшегося животного. Из Якутска выехала оперативная бригада из числа опытных охотников. На сегодняшний день медведь отловлен и находится в безопасности", — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что медвежонок чувствует себя хорошо. Его везут в Якутск к ветеринарам. По результатам обследования будет решаться вопрос — выпустить зверя в естественную среду обитания или отправить в пункт временной передержки для реабилитации.
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Хорошие новостиЯкутскТомпонский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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