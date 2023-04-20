https://ria.ru/20230420/medvezhonok-1866560990.html
В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги
В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги - РИА Новости, 20.04.2023
В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги
В Томпонском районе Якутии экологи подобрали на обочине дороги одинокого медвежонка, сообщила пресс-служба республиканского министерства экологии,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:34
2023-04-20T11:34
2023-04-20T12:43
хорошие новости
якутск
томпонский район
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866566759_0:299:1035:881_1920x0_80_0_0_dc66762b045f8082e9f2543ab320bcc8.jpg
ЯКУТСК, 20 апр — РИА Новости. В Томпонском районе Якутии экологи подобрали на обочине дороги одинокого медвежонка, сообщила пресс-служба республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Видео, на котором медвежонок клянчит еду у водителей проезжающих машин, появилось в соцсетях. Вскоре одинокого малыша обнаружили на обочине трассы между Хандыгой и Джебарики-Хая. "Минэкологии сообщает, что департаментом охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий было принято решение на отлов потерявшегося животного. Из Якутска выехала оперативная бригада из числа опытных охотников. На сегодняшний день медведь отловлен и находится в безопасности", — рассказали в пресс-службе. Сообщается, что медвежонок чувствует себя хорошо. Его везут в Якутск к ветеринарам. По результатам обследования будет решаться вопрос — выпустить зверя в естественную среду обитания или отправить в пункт временной передержки для реабилитации.
https://ria.ru/20230328/medvezhonok-1861104960.html
якутск
томпонский район
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866566759_0:280:1035:1056_1920x0_80_0_0_4ab6c28562b74f4b9f5518a9e506e4a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, томпонский район, республика саха (якутия)
Хорошие новости, Якутск, Томпонский район, Республика Саха (Якутия)
В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги
Экологи в Томпонском районе Якутии подобрали на обочине дороги медвежонка
ЯКУТСК, 20 апр — РИА Новости.
В Томпонском районе Якутии экологи подобрали на обочине дороги одинокого медвежонка, сообщила пресс-служба
республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.
Видео, на котором медвежонок клянчит еду у водителей проезжающих машин, появилось в соцсетях. Вскоре одинокого малыша обнаружили на обочине трассы между Хандыгой и Джебарики-Хая.
"Минэкологии сообщает, что департаментом охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий было принято решение на отлов потерявшегося животного. Из Якутска выехала оперативная бригада из числа опытных охотников. На сегодняшний день медведь отловлен и находится в безопасности", — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что медвежонок чувствует себя хорошо. Его везут в Якутск к ветеринарам. По результатам обследования будет решаться вопрос — выпустить зверя в естественную среду обитания или отправить в пункт временной передержки для реабилитации.
Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу