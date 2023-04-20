https://ria.ru/20230420/medvezhonok-1866560990.html

В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги

В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги - РИА Новости, 20.04.2023

В Якутии экологи подобрали медвежонка на обочине дороги

В Томпонском районе Якутии экологи подобрали на обочине дороги одинокого медвежонка, сообщила пресс-служба республиканского министерства экологии,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:34

2023-04-20T11:34

2023-04-20T12:43

хорошие новости

якутск

томпонский район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 апр — РИА Новости. В Томпонском районе Якутии экологи подобрали на обочине дороги одинокого медвежонка, сообщила пресс-служба республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Видео, на котором медвежонок клянчит еду у водителей проезжающих машин, появилось в соцсетях. Вскоре одинокого малыша обнаружили на обочине трассы между Хандыгой и Джебарики-Хая. "Минэкологии сообщает, что департаментом охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий было принято решение на отлов потерявшегося животного. Из Якутска выехала оперативная бригада из числа опытных охотников. На сегодняшний день медведь отловлен и находится в безопасности", — рассказали в пресс-службе. Сообщается, что медвежонок чувствует себя хорошо. Его везут в Якутск к ветеринарам. По результатам обследования будет решаться вопрос — выпустить зверя в естественную среду обитания или отправить в пункт временной передержки для реабилитации.

https://ria.ru/20230328/medvezhonok-1861104960.html

якутск

томпонский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

якутск, томпонский район, республика саха (якутия)