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В Нижегородской области осудили условно мать погибших при пожаре детей - РИА Новости, 20.04.2023
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14:11 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/mat-1866611983.html
В Нижегородской области осудили условно мать погибших при пожаре детей
В Нижегородской области осудили условно мать погибших при пожаре детей - РИА Новости, 20.04.2023
В Нижегородской области осудили условно мать погибших при пожаре детей
Мать троих маленьких детей, погибших при пожаре после того, как она, будучи пьяной, плеснула на дрова бензином, осуждена на 1,5 года условно, сообщает... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:11
2023-04-20T14:11
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Мать троих маленьких детей, погибших при пожаре после того, как она, будучи пьяной, плеснула на дрова бензином, осуждена на 1,5 года условно, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Следствием и судом установлено, что вечером 17 октября 2021 года в частном доме в поселке Вознесенское находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина для упрощения растопки печи налила бензин на дрова. В результате образовавшаяся топливно-воздушная смесь воспламенилась, что привело к пожару в доме, в котором находились трое детей в возрасте 1 год, 4 и 6 лет. Все они погибли. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). "Вину женщина признала. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области осудили условно мать погибших при пожаре детей

Мать троих погибших при пожаре детей в Нижегородской области получила 1,5 года условно

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Мать троих маленьких детей, погибших при пожаре после того, как она, будучи пьяной, плеснула на дрова бензином, осуждена на 1,5 года условно, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что вечером 17 октября 2021 года в частном доме в поселке Вознесенское находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина для упрощения растопки печи налила бензин на дрова. В результате образовавшаяся топливно-воздушная смесь воспламенилась, что привело к пожару в доме, в котором находились трое детей в возрасте 1 год, 4 и 6 лет. Все они погибли. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Вину женщина признала. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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