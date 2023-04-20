https://ria.ru/20230420/lavrov-1866736888.html

Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию

Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию - РИА Новости, 20.04.2023

Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил своего кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью посетить Москву. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:36

2023-04-20T19:36

2023-04-20T19:46

россия

в мире

куба

москва

сергей лавров

бруно родригес паррилья

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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил своего кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью посетить Москву."Я пригласил министра иностранных дел Кубы посетить с ответным визитом РФ. Думаю, что мы в обозримом будущем сможем объявить о сроках", - заявил Лавров на брифинге по итогам своего визита на Кубу.

https://ria.ru/20230420/pmef-1866736146.html

россия

куба

москва

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