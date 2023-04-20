https://ria.ru/20230420/lavrov-1866736888.html
Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию
Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил своего кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью посетить Москву. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:36
2023-04-20T19:36
2023-04-20T19:46
россия
в мире
куба
москва
сергей лавров
бруно родригес паррилья
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил своего кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью посетить Москву."Я пригласил министра иностранных дел Кубы посетить с ответным визитом РФ. Думаю, что мы в обозримом будущем сможем объявить о сроках", - заявил Лавров на брифинге по итогам своего визита на Кубу.
https://ria.ru/20230420/pmef-1866736146.html
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Россия, В мире, Куба, Москва, Сергей Лавров, Бруно Родригес Паррилья
Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию
Лавров сообщил, что пригласил кубинского коллегу Родригеса Паррилью посетить Россию