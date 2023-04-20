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Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию - РИА Новости, 20.04.2023
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19:36 20.04.2023 (обновлено: 19:46 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/lavrov-1866736888.html
Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию
Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил своего кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью посетить Москву. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:36
2023-04-20T19:46
россия
в мире
куба
москва
сергей лавров
бруно родригес паррилья
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил своего кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью посетить Москву."Я пригласил министра иностранных дел Кубы посетить с ответным визитом РФ. Думаю, что мы в обозримом будущем сможем объявить о сроках", - заявил Лавров на брифинге по итогам своего визита на Кубу.
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россия, в мире, куба, москва, сергей лавров, бруно родригес паррилья
Россия, В мире, Куба, Москва, Сергей Лавров, Бруно Родригес Паррилья
Лавров пригласил кубинского коллегу посетить Россию

Лавров сообщил, что пригласил кубинского коллегу Родригеса Паррилью посетить Россию

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пригласил своего кубинского коллегу Бруно Родригеса Паррилью посетить Москву.
"Я пригласил министра иностранных дел Кубы посетить с ответным визитом РФ. Думаю, что мы в обозримом будущем сможем объявить о сроках", - заявил Лавров на брифинге по итогам своего визита на Кубу.
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Премьер-министр Кубы примет участие в ПМЭФ-2023
Вчера, 19:33
 
РоссияВ миреКубаМоскваСергей ЛавровБруно Родригес Паррилья
 
 
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