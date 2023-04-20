https://ria.ru/20230420/lavra-1866676737.html

В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики

В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики - РИА Новости, 20.04.2023

В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики

В Киево-Печерскую лавру вновь прибыли силовики, сообщили в Союзе православных журналистов. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:39

2023-04-20T16:39

2023-04-20T18:59

религия

киево-печерская лавра

украина

ситуация вокруг упц

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киев

религия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Киево-Печерскую лавру вновь прибыли силовики, сообщили в Союзе православных журналистов. Ранее в четверг Союз православных журналистов сообщил, что поступило сообщение о "минировании" лавры, на место прибыли правоохранители. Собравшихся у лавры прихожан внутрь не пускали. После того, как правоохранители завершили проверку Киево-Печерской лавры, прихожанам разрешили пройти на территорию. "В Киево-Печерскую лавру вновь приехали "красные береты", - сказано в телеграм-канале Союза православных журналистов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230420/lavra-1866614851.html

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866448353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинская полиция в Киево-Печерской лавре Украинская полиция в Киево-Печерской лавре 2023-04-20T16:39 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

киево-печерская лавра, украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире, киев, религия