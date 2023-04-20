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В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики - РИА Новости, 20.04.2023
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Религия
 
16:39 20.04.2023 (обновлено: 18:59 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/lavra-1866676737.html
В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики
В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики - РИА Новости, 20.04.2023
В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики
В Киево-Печерскую лавру вновь прибыли силовики, сообщили в Союзе православных журналистов. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:39
2023-04-20T18:59
религия
киево-печерская лавра
украина
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
в мире
киев
религия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Киево-Печерскую лавру вновь прибыли силовики, сообщили в Союзе православных журналистов. Ранее в четверг Союз православных журналистов сообщил, что поступило сообщение о "минировании" лавры, на место прибыли правоохранители. Собравшихся у лавры прихожан внутрь не пускали. После того, как правоохранители завершили проверку Киево-Печерской лавры, прихожанам разрешили пройти на территорию. "В Киево-Печерскую лавру вновь приехали "красные береты", - сказано в телеграм-канале Союза православных журналистов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230420/lavra-1866614851.html
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866448353.html
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Владимир Лаврентьев
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Украинская полиция в Киево-Печерской лавре
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре
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киево-печерская лавра, украина, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире, киев, религия
Религия, Киево-Печерская Лавра, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, В мире, Киев, Религия
В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики

Союз православных журналистов Украины: в Киево-Печерскую лавру вновь прибыли силовики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Киево-Печерскую лавру вновь прибыли силовики, сообщили в Союзе православных журналистов.
Ранее в четверг Союз православных журналистов сообщил, что поступило сообщение о "минировании" лавры, на место прибыли правоохранители. Собравшихся у лавры прихожан внутрь не пускали. После того, как правоохранители завершили проверку Киево-Печерской лавры, прихожанам разрешили пройти на территорию.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Вчера, 14:19
"В Киево-Печерскую лавру вновь приехали "красные береты", - сказано в телеграм-канале Союза православных журналистов.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияКиево-Печерская ЛавраУкраинаСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВ миреКиевРелигия
 
 
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