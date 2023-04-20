https://ria.ru/20230420/lavra-1866635762.html

Митрополит УПЦ призвал освободить задержанную полицией защитницу лавры

Митрополит УПЦ призвал освободить задержанную полицией защитницу лавры - РИА Новости, 20.04.2023

Митрополит УПЦ призвал освободить задержанную полицией защитницу лавры

Наместник Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Лонгин (Жар) призвал власти Украины освободить... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:05

2023-04-20T15:05

2023-04-20T15:05

религия

киев

украина

александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Наместник Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Лонгин (Жар) призвал власти Украины освободить правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную у стен Киево-Печерской лавры. Накануне Кохановскую задержали во время прямого эфира у стен монастыря, сообщил телеграм-канал УПЦ Украинской православной церкви (УПЦ). "Освободите, пожалуйста, Викторию Кохановскую!" - написал митрополит Лонгин на своей странице в соцсетях. Противостояние сторонников УПЦ и раскольничьей структуры "ПЦУ" у стен лавры продолжается с конца марта. Новый виток конфликта вокруг лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230419/napadenie-1866359417.html

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866448353.html

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киев, украина, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц, россия