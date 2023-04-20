Митрополит УПЦ призвал освободить задержанную полицией защитницу лавры
Митрополит УПЦ призвал освободить задержанную защитницу киевской лавры Кохановскую
© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Наместник Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Лонгин (Жар) призвал власти Украины освободить правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную у стен Киево-Печерской лавры.
Накануне Кохановскую задержали во время прямого эфира у стен монастыря, сообщил телеграм-канал УПЦ Украинской православной церкви (УПЦ).
"Освободите, пожалуйста, Викторию Кохановскую!" - написал митрополит Лонгин на своей странице в соцсетях.
Противостояние сторонников УПЦ и раскольничьей структуры "ПЦУ" у стен лавры продолжается с конца марта. Новый виток конфликта вокруг лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".