https://ria.ru/20230420/lavra-1866614851.html

Прихожане Киево-Печерской лавры заявили о блокировке видео с задержаниями

Прихожане Киево-Печерской лавры заявили о блокировке видео с задержаниями - РИА Новости, 20.04.2023

Прихожане Киево-Печерской лавры заявили о блокировке видео с задержаниями

Прихожане Киево-Печерской лавры возмущены прошедшими накануне в монастыре задержаниями прихожан и правозащитницы Виктории Кохановской, они считают их... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:19

2023-04-20T14:19

2023-04-20T14:28

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Прихожане Киево-Печерской лавры возмущены прошедшими накануне в монастыре задержаниями прихожан и правозащитницы Виктории Кохановской, они считают их незаконными и заявляют о блокировке информации о задержаниях в социальных сетях, следует из предоставленного РИА Новости очевидцами видео. Полиция Киева ранее завела дело по статье "хулиганство" после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, сообщила в среду представитель столичной полиции Оксана Тищенко. Верующие были задержаны. Кроме того, правозащитницу Виктория Кохановская, защищающая Киево-Печерскую лавру, была задержана полицией накануне вечером у стен лавры. Прихожанка с двумя детьми, представившаяся Еленой, назвала это открытыми гонениями на христианство. "Их не заметит только слепой. Как вчера Вику (Викторию Кохановскую – ред.) таскали по асфальту, запихивали в машину ни за что – видео блокируют в интернете, людям не показывают. Мы утром посмотрели – все уже заблокировано и в TikTok, и в YouTube. Это открытое гонение на христиан", – говорит она на видеозаписи. Союз православных журналистов сообщал, что Кохановскую и других задержанных в лавре доставили в Печерское отделение полиции Киева. Действия полиции прихожанка Елена назвала незаконными. "Мы здесь просто собрались на молитвенное стояние. Мы просим Бога, чтобы Он нам помог, чтобы монахов не выгоняли из лавры. Если монахов выживут – потоп будет в Киеве! Про это сейчас все говорят. Все думают "а, это неправда" – но так ведь уже было в 1961 году, когда монахов выгнали из лавры – был потоп. Тогда покаялись, назад завезли монашество, и они здесь живут до сегодняшнего дня", – сказала женщина. В 1961 году монастырь был закрыт. В этом году в Киеве произошла "Куреневская трагедия": техногенная катастрофа, когда затопление района Киева Куреневки привело к многочисленным жертвам. Другая прихожанка по имени Анна сочла неправомерными действия правоохранителей. "Я считаю, что эти люди (проникшие в лавру и задержанные) ничего плохого не сделали", – говорит она. "Она (Кохановская – ред.) – сильный человек и ценна для монастыря. Ее выкрали, так делают бандиты, а не полиция. Написано "полиция" а сами бандиты", – сказал молодой человек, представившийся Иоанном. Насельник монастыря архимандрит Павел в видео заявил, что полиция поставлена охранять закон, а не нарушать его. "Я простой человек, нужно чтобы разбирались специалисты, те кто знает уголовное, гражданское право. Мы же видим, как нарушается конституция Украины. Мы живем в стране, где не исполняются никакие законы и идем к тому, что Украина будет жить по закону джунглей", – сказал он. "Печерская лавра не может быть государственной. До 1917 она принадлежала монахам и должна принадлежать верующим. Закона тут нет вообще. Вообще незаконно сюда пришли. Тут беспредел, нет слов", – заключил пожилой мужчина на видео. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230419/lavra-1866340502.html

https://ria.ru/20230412/lavra-1864798719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

киев, украина, ситуация вокруг упц, в мире, украинская православная церковь, киево-печерская лавра, религия