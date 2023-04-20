https://ria.ru/20230420/lavra-1866540651.html
Полиция задержала четырех человек после проникновения в корпус лавры
Полиция задержала четырех человек после проникновения в корпус лавры - РИА Новости, 20.04.2023
Полиция задержала четырех человек после проникновения в корпус лавры
Четыре человека задержаны после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, им предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в полиции... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:48
2023-04-20T10:48
2023-04-20T10:48
религия
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украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
франциск (хорхе марио бергольо)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Четыре человека задержаны после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, им предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в полиции Киева. Накануне Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что верующие взломали двери и проникли в ранее опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, внутри помещения, по данным СПЖ, находились запертые полицией люди. Полиция Киева заявила, что завела дело по статье "хулиганство". "Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры. Следователи сообщили им о подозрении. Нарушителям грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении полиции Киева в Facebook*. В ведомстве уточнили, что задержаны две женщины и двое мужчин. Ранее представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в среду проникли в одно из помещений монастыря и опечатали его, полиция представителей монастыря не пустила. Он отметил, что на противоправные действия сотрудников заповедника и полиции подано заявление. В министерстве культуры Украины комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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киев, украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), франциск (хорхе марио бергольо), ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ситуация вокруг УПЦ
Полиция задержала четырех человек после проникновения в корпус лавры
Полиция задержала четырех человек после проникновения верующих в Киево-Печерскую лавру
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Четыре человека задержаны после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, им предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в полиции Киева.
Накануне Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что верующие взломали двери и проникли в ранее опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, внутри помещения, по данным СПЖ, находились запертые полицией люди. Полиция Киева заявила, что завела дело по статье "хулиганство".
Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую
"Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры. Следователи сообщили им о подозрении. Нарушителям грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении полиции Киева в Facebook*.
В ведомстве уточнили, что задержаны две женщины и двое мужчин.
Ранее представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в среду проникли в одно из помещений монастыря и опечатали его, полиция представителей монастыря не пустила. Он отметил, что на противоправные действия сотрудников заповедника и полиции подано заявление. В министерстве культуры Украины комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко
заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу
и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск
также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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