https://ria.ru/20230420/lavra-1866540651.html

Полиция задержала четырех человек после проникновения в корпус лавры

Полиция задержала четырех человек после проникновения в корпус лавры - РИА Новости, 20.04.2023

Полиция задержала четырех человек после проникновения в корпус лавры

Четыре человека задержаны после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, им предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в полиции... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:48

2023-04-20T10:48

2023-04-20T10:48

религия

киев

украина

россия

александр ткаченко (протоиерей)

франциск (хорхе марио бергольо)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Четыре человека задержаны после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, им предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили в полиции Киева. Накануне Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что верующие взломали двери и проникли в ранее опечатанный корпус Киево-Печерской лавры, внутри помещения, по данным СПЖ, находились запертые полицией люди. Полиция Киева заявила, что завела дело по статье "хулиганство". "Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры. Следователи сообщили им о подозрении. Нарушителям грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении полиции Киева в Facebook*. В ведомстве уточнили, что задержаны две женщины и двое мужчин. Ранее представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в среду проникли в одно из помещений монастыря и опечатали его, полиция представителей монастыря не пустила. Он отметил, что на противоправные действия сотрудников заповедника и полиции подано заявление. В министерстве культуры Украины комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230419/napadenie-1866359417.html

https://ria.ru/20230417/upts-1865846758.html

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киев, украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), франциск (хорхе марио бергольо), ситуация вокруг упц