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Прихожанам разрешили пройти в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 20.04.2023
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Религия
 
09:06 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/lavra-1866519583.html
Прихожанам разрешили пройти в Киево-Печерскую лавру
Прихожанам разрешили пройти в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 20.04.2023
Прихожанам разрешили пройти в Киево-Печерскую лавру
Правоохранители завершили проверку сообщения о "минировании" Киево-Печерской лавры, прихожанам разрешили пройти на территорию, сообщили в союзе православных... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:06
2023-04-20T09:06
религия
киев
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правоохранители завершили проверку сообщения о "минировании" Киево-Печерской лавры, прихожанам разрешили пройти на территорию, сообщили в союзе православных журналистов. Ранее в четверг союз православных журналистов сообщил, что поступило сообщение о "минировании" Лавры, на место прибыли правоохранители. Собиравшихся у Лавры прихожан внутрь не пропускали. "В Киево-Печерскую лавру разрешили пройти прихожанам. "Разминирование" окончено, пожарная машина и саперы уехали", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза православных журналистов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230419/delo-1866434696.html
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киев, украина, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Прихожанам разрешили пройти в Киево-Печерскую лавру

Прихожан стали пускать в Киево-Печерскую лавру после проверки сообщения о минировании

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Правоохранители завершили проверку сообщения о "минировании" Киево-Печерской лавры, прихожанам разрешили пройти на территорию, сообщили в союзе православных журналистов.
Ранее в четверг союз православных журналистов сообщил, что поступило сообщение о "минировании" Лавры, на место прибыли правоохранители. Собиравшихся у Лавры прихожан внутрь не пропускали.
Запертые монахи в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Киеве завели дело после проникновения верующих в опечатанный корпус лавры
Вчера, 18:27
"В Киево-Печерскую лавру разрешили пройти прихожанам. "Разминирование" окончено, пожарная машина и саперы уехали", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза православных журналистов.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Верующие у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Правозащитнице УПЦ после нападения раскольников на лавру вызвали скорую
Вчера, 15:16
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники правоохранительных органов у Киево-Печерской лавры. Кадр видео
В Киево-Печерской лавре произошли стычки верующих с полицейскими
Вчера, 14:31
 
РелигияКиевУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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