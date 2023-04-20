https://ria.ru/20230420/kursy-1866654204.html
Губернатор ЯНАО поручил ввести в школах курсы по истории стран Востока
Губернатор ЯНАО поручил ввести в школах курсы по истории стран Востока - РИА Новости, 20.04.2023
Губернатор ЯНАО поручил ввести в школах курсы по истории стран Востока
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил ввести в школах региона курсы по истории и культуре стран Востока. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:52
2023-04-20T15:52
2023-04-20T15:52
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
брикс
россия
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САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил ввести в школах региона курсы по истории и культуре стран Востока."Изменения в мире заставляют по-новому смотреть на привычный набор школьных знаний. Они всегда у нас были евроцентричны. Мы хорошо знаем историю западного мира, основных политических деятелей, выдающихся представителей культуры и искусства. Но что мы знаем о Востоке? Тем временем в Азии сегодня находятся самые динамично развивающиеся экономики мира. Поручаю департаменту образования внедрить в учебные планы дополнительные курсы по истории и культуре стран Востока. Уверен, нашим ребятам это очень пригодится в будущем", - сообщил глава региона в четверг в своем ежегодном послании к Законодательному собранию ЯНАО.Политолог, член Общественной палаты России Евгений Забродин заявил РИА Новости, что идея Дмитрия Артюхова кажется ему значимой."Я считаю эту идею интересной и перспективной, потому что у нас в системе образования изучение истории и культуры всегда было европоцентричным. При этом мы не очень хорошо знаем историю стран Востока. К примеру, в учебнике истории древнего мира Индии и Китаю уделены всего четыре главы совокупно, в то время как Рим и Грецию школьники изучают почти полгода", - отметил член Общественной палаты.По мнению Забродина, важно изучать историю восточных народов, поскольку сегодня в политике и экономике смещаются акценты."Сейчас в Азии живет большая часть населения мира. Две самых густонаселенных страны – это Индия и Китай. Это крупнейшие экономики. Сейчас БРИКС совокупно опережает G7 по экономике и покупательской способности. Нужно готовить наше подрастающее поколение к тому, что оно живет в мире, где не только Европа и Запад устанавливают правила. Тут можно также добавить, что нововведение затронет изучение стран Ближнего Востока, ислама, а у нас многоконфессиональная и многонациональная страна и регион, так что это тоже будет не лишним", - подчеркнул политолог.
https://ria.ru/20230316/kvantoriumy-1858338476.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, брикс, россия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, БРИКС, Россия
САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил ввести в школах региона курсы по истории и культуре стран Востока.
"Изменения в мире заставляют по-новому смотреть на привычный набор школьных знаний. Они всегда у нас были евроцентричны. Мы хорошо знаем историю западного мира, основных политических деятелей, выдающихся представителей культуры и искусства. Но что мы знаем о Востоке? Тем временем в Азии сегодня находятся самые динамично развивающиеся экономики мира. Поручаю департаменту образования внедрить в учебные планы дополнительные курсы по истории и культуре стран Востока. Уверен, нашим ребятам это очень пригодится в будущем", - сообщил глава региона в четверг в своем ежегодном послании к Законодательному собранию ЯНАО.
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Политолог, член Общественной палаты России Евгений Забродин заявил РИА Новости, что идея Дмитрия Артюхова кажется ему значимой.
"Я считаю эту идею интересной и перспективной, потому что у нас в системе образования изучение истории и культуры всегда было европоцентричным. При этом мы не очень хорошо знаем историю стран Востока. К примеру, в учебнике истории древнего мира Индии
и Китаю
уделены всего четыре главы совокупно, в то время как Рим
и Грецию
школьники изучают почти полгода", - отметил член Общественной палаты.
По мнению Забродина, важно изучать историю восточных народов, поскольку сегодня в политике и экономике смещаются акценты.
"Сейчас в Азии
живет большая часть населения мира. Две самых густонаселенных страны – это Индия и Китай. Это крупнейшие экономики. Сейчас БРИКС
совокупно опережает G7
по экономике и покупательской способности. Нужно готовить наше подрастающее поколение к тому, что оно живет в мире, где не только Европа
и Запад устанавливают правила. Тут можно также добавить, что нововведение затронет изучение стран Ближнего Востока
, ислама, а у нас многоконфессиональная и многонациональная страна и регион, так что это тоже будет не лишним", - подчеркнул политолог.