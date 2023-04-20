https://ria.ru/20230420/kuba-1866756126.html
МИД Кубы после встречи с Лавровым подтвердил превосходные отношения стран
МИД Кубы после встречи с Лавровым подтвердил превосходные отношения стран - РИА Новости, 20.04.2023
МИД Кубы после встречи с Лавровым подтвердил превосходные отношения стран
Министерство иностранных дел Кубы по итогам встречи с находящимся в турне по странам Латинской Америки главой российского МИД Сергеем Лавровым заявило о... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:41
2023-04-20T21:41
2023-04-20T21:41
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МЕХИКО, 20 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кубы по итогам встречи с находящимся в турне по странам Латинской Америки главой российского МИД Сергеем Лавровым заявило о превосходном состоянии отношений Москвы и Гаваны, высоко оценив российскую гуманитарную и медицинскую помощь и сотрудничество на международных площадках. "Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимного доверия, подтвердив прекрасное состояние двусторонних отношений и общую волю к дальнейшей работе по их развитию. В ходе встречи была подчеркнута важность механизма межмидовских консультаций между Кубой и Россией для совместной оценки состояния и перспективы политико-дипломатических отношений и обмена мнениями по различным представляющим взаимный интерес вопросам международной повестки дня", - говорится в коммюнике на сайте МИД Кубы. В ходе переговоров глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья высоко оценил российскую помощь для борьбы с пандемией COVID-19 и гуманитарные поставки, а также поддержку в ООН резолюции о снятии блокады США с острова. Куба стала финальным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, которое стартовало в понедельник. Ранее он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.
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в мире, куба, латинская америка, сергей лавров, оон, бруно родригес паррилья, россия
В мире, Куба, Латинская Америка, Сергей Лавров, ООН, Бруно Родригес Паррилья, Россия
МИД Кубы после встречи с Лавровым подтвердил превосходные отношения стран
МИД Кубы: визит Лаврова подтвердил превосходное состояние отношений Москвы с Гаваной