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Си Цзиньпин поздравил Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы - РИА Новости, 20.04.2023
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12:42 20.04.2023 (обновлено: 12:59 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/kuba-1866583874.html
Си Цзиньпин поздравил Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы
Си Цзиньпин поздравил Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы - РИА Новости, 20.04.2023
Си Цзиньпин поздравил Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы, передает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:42
2023-04-20T12:59
в мире
куба
китай
мигель диас-канель
си цзиньпин
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы, передает в четверг Центральное телевидение Китая. Ранее депутаты десятого собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы в ходе учредительного заседания проголосовали за кандидатуру действующего президента страны Диас-Канеля, который возглавит исполнительную власть острова в 2023-2028 годах. "Двадцатого апреля генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы и президенту Кубы Диас-Канелю, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Кубы", - говорится в сообщении. Национальная ассамблея Кубы, помимо законодательной деятельности, отвечает за избрание абсолютным большинством президента республики, а также вице-президента, членов Государственного и Национального избирательного советов, председателя и судей Верховного суда, генерального прокурора и кабинет министров.
https://ria.ru/20230420/lavrov-1866501680.html
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в мире, куба, китай, мигель диас-канель, си цзиньпин
В мире, Куба, Китай, Мигель Диас-Канель, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поздравил Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы

Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы, передает в четверг Центральное телевидение Китая.
Ранее депутаты десятого собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы в ходе учредительного заседания проголосовали за кандидатуру действующего президента страны Диас-Канеля, который возглавит исполнительную власть острова в 2023-2028 годах.
"Двадцатого апреля генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы и президенту Кубы Диас-Канелю, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Кубы", - говорится в сообщении.
Национальная ассамблея Кубы, помимо законодательной деятельности, отвечает за избрание абсолютным большинством президента республики, а также вице-президента, членов Государственного и Национального избирательного советов, председателя и судей Верховного суда, генерального прокурора и кабинет министров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Вчера, 04:04
 
В миреКубаКитайМигель Диас-КанельСи Цзиньпин
 
 
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