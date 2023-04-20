https://ria.ru/20230420/kuba-1866583874.html

Си Цзиньпин поздравил Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы

Си Цзиньпин поздравил Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы - РИА Новости, 20.04.2023

Си Цзиньпин поздравил Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы, передает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:42

2023-04-20T12:42

2023-04-20T12:59

в мире

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китай

мигель диас-канель

си цзиньпин

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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с переизбранием на пост президента Кубы, передает в четверг Центральное телевидение Китая. Ранее депутаты десятого собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы в ходе учредительного заседания проголосовали за кандидатуру действующего президента страны Диас-Канеля, который возглавит исполнительную власть острова в 2023-2028 годах. "Двадцатого апреля генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы и президенту Кубы Диас-Канелю, в которой поздравил его с переизбранием на пост президента Кубы", - говорится в сообщении. Национальная ассамблея Кубы, помимо законодательной деятельности, отвечает за избрание абсолютным большинством президента республики, а также вице-президента, членов Государственного и Национального избирательного советов, председателя и судей Верховного суда, генерального прокурора и кабинет министров.

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Екатерина Зайцева

в мире, куба, китай, мигель диас-канель, си цзиньпин