Рейтинг@Mail.ru
Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/kritika-1866755559.html
Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты
Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты - РИА Новости, 20.04.2023
Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк продолжает демонстрировать двойные стандарты, игнорируя случаи посягательств на свободу, которые... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:34
2023-04-20T21:34
в мире
россия
женева (город)
геннадий гатилов
оон
московский городской суд
владимир кара-мурза
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835173_0:126:3067:1851_1920x0_80_0_0_50ed7fce137730afa22e0636e8f64b34.jpg
ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк продолжает демонстрировать двойные стандарты, игнорируя случаи посягательств на свободу, которые происходят в западных странах, говорится в опубликованном в Telegram-канале заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова. Дипломат обратил внимание на то, что господин Тюрк в письме российскому представительству выразил обеспокоенность в связи с вынесением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, при этом ничего не сообщив ни американскому, ни французскому представительствам о своей обеспокоенности нарушениями прав человека. "Признательны г-ну Тюрку за столь пристальное внимание к внутренним делам в нашей стране и оперативные комментарии. Наверняка, с учетом принципа нейтральности ооновских структур, его Управление уже подготовило и отправило аналогичные письма в постпредства США и Франции. Не может же Верховный комиссар отмалчиваться по сюжету с ожидающим экстрадиции в США Дж.Ассанжем, которому там грозит 175 лет тюрьмы за освещение американских военных преступлений? А сознательно игнорировать непрекращающийся произвол французских жандармов в отношении местных демонстрантов, осуществляющих свое право на самовыражение в центре "просвещённой Европы"?" - добавил Гатилов. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал РФ немедленно отменить решение российского суда и освободить осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзу*. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230415/geopolitika-1865406703.html
https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835173_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_c3092720052d13eb5606cc9cd5c1dba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон, московский городской суд, владимир кара-мурза, сша
В мире, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН, Московский городской суд, Владимир Кара-Мурза, США
Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты

Постпред России Гатилов раскритиковал комиссара ООН Тюрка за двойные стандарты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк продолжает демонстрировать двойные стандарты, игнорируя случаи посягательств на свободу, которые происходят в западных странах, говорится в опубликованном в Telegram-канале заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
«
"Сожалею, что г-н Тюрк упорно продолжает демонстрировать пресловутые "двойные стандарты" и политическую ангажированность в отношении стран, неугодных отдельной группе государств Запада. Это в очередной раз заставляет усомниться в беспристрастности Верховного комиссара и его Управления", - сказано в документе.
Прохожие в парке района Бруклин в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Мир возвращается к норме
15 апреля, 08:00
Дипломат обратил внимание на то, что господин Тюрк в письме российскому представительству выразил обеспокоенность в связи с вынесением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, при этом ничего не сообщив ни американскому, ни французскому представительствам о своей обеспокоенности нарушениями прав человека.
"Признательны г-ну Тюрку за столь пристальное внимание к внутренним делам в нашей стране и оперативные комментарии. Наверняка, с учетом принципа нейтральности ооновских структур, его Управление уже подготовило и отправило аналогичные письма в постпредства США и Франции. Не может же Верховный комиссар отмалчиваться по сюжету с ожидающим экстрадиции в США Дж.Ассанжем, которому там грозит 175 лет тюрьмы за освещение американских военных преступлений? А сознательно игнорировать непрекращающийся произвол французских жандармов в отношении местных демонстрантов, осуществляющих свое право на самовыражение в центре "просвещённой Европы"?" - добавил Гатилов.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал РФ немедленно отменить решение российского суда и освободить осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзу*.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Превратить предательство в норму: план англосаксов потерпел неудачу
19 апреля, 08:00
 
В миреРоссияЖенева (город)Геннадий ГатиловООНМосковский городской судВладимир Кара-МурзаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала