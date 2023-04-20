Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты
Постпред России Гатилов раскритиковал комиссара ООН Тюрка за двойные стандарты
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк продолжает демонстрировать двойные стандарты, игнорируя случаи посягательств на свободу, которые происходят в западных странах, говорится в опубликованном в Telegram-канале заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
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"Сожалею, что г-н Тюрк упорно продолжает демонстрировать пресловутые "двойные стандарты" и политическую ангажированность в отношении стран, неугодных отдельной группе государств Запада. Это в очередной раз заставляет усомниться в беспристрастности Верховного комиссара и его Управления", - сказано в документе.
Дипломат обратил внимание на то, что господин Тюрк в письме российскому представительству выразил обеспокоенность в связи с вынесением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, при этом ничего не сообщив ни американскому, ни французскому представительствам о своей обеспокоенности нарушениями прав человека.
"Признательны г-ну Тюрку за столь пристальное внимание к внутренним делам в нашей стране и оперативные комментарии. Наверняка, с учетом принципа нейтральности ооновских структур, его Управление уже подготовило и отправило аналогичные письма в постпредства США и Франции. Не может же Верховный комиссар отмалчиваться по сюжету с ожидающим экстрадиции в США Дж.Ассанжем, которому там грозит 175 лет тюрьмы за освещение американских военных преступлений? А сознательно игнорировать непрекращающийся произвол французских жандармов в отношении местных демонстрантов, осуществляющих свое право на самовыражение в центре "просвещённой Европы"?" - добавил Гатилов.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал РФ немедленно отменить решение российского суда и освободить осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзу*.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.