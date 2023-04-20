https://ria.ru/20230420/kritika-1866755559.html

Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты

Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты - РИА Новости, 20.04.2023

Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк продолжает демонстрировать двойные стандарты, игнорируя случаи посягательств на свободу, которые... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:34

2023-04-20T21:34

2023-04-20T21:34

в мире

россия

женева (город)

геннадий гатилов

оон

московский городской суд

владимир кара-мурза

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835173_0:126:3067:1851_1920x0_80_0_0_50ed7fce137730afa22e0636e8f64b34.jpg

ЖЕНЕВА, 20 апр – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк продолжает демонстрировать двойные стандарты, игнорируя случаи посягательств на свободу, которые происходят в западных странах, говорится в опубликованном в Telegram-канале заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова. Дипломат обратил внимание на то, что господин Тюрк в письме российскому представительству выразил обеспокоенность в связи с вынесением приговора Мосгорсуда в отношении признанного иноагентом в РФ Владимира Кара-Мурзы*, при этом ничего не сообщив ни американскому, ни французскому представительствам о своей обеспокоенности нарушениями прав человека. "Признательны г-ну Тюрку за столь пристальное внимание к внутренним делам в нашей стране и оперативные комментарии. Наверняка, с учетом принципа нейтральности ооновских структур, его Управление уже подготовило и отправило аналогичные письма в постпредства США и Франции. Не может же Верховный комиссар отмалчиваться по сюжету с ожидающим экстрадиции в США Дж.Ассанжем, которому там грозит 175 лет тюрьмы за освещение американских военных преступлений? А сознательно игнорировать непрекращающийся произвол французских жандармов в отношении местных демонстрантов, осуществляющих свое право на самовыражение в центре "просвещённой Европы"?" - добавил Гатилов. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал РФ немедленно отменить решение российского суда и освободить осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзу*. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230415/geopolitika-1865406703.html

https://ria.ru/20230419/grazhdanstvo-1866201958.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон, московский городской суд, владимир кара-мурза, сша