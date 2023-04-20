https://ria.ru/20230420/kosovo-1866763838.html

Выборы на севере Косово без сербов станут позором Запада, заявил Вучич

Выборы на севере Косово без сербов станут позором Запада, заявил Вучич - РИА Новости, 20.04.2023

Выборы на севере Косово без сербов станут позором Запада, заявил Вучич

Муниципальные выборы на севере Косово и Метохии, которые бойкотируют местные сербы, станут позором Запада, поддерживающего такое волеизъявление, заявил в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T22:51

2023-04-20T22:51

2023-04-20T22:51

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БЕЛГРАД, 20 апр - РИА Новости. Муниципальные выборы на севере Косово и Метохии, которые бойкотируют местные сербы, станут позором Запада, поддерживающего такое волеизъявление, заявил в интервью президент Сербии Александр Вучич. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич на севере края 23 апреля властями в Приштине назначены выборы в органы местного самоуправления. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном из кандидатов от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". Спецпредставитель госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил в среду, что Вашингтон признает результаты муниципальных выборов в четырех районах на севере Косово и Метохии, несмотря на отказ от участия в них составляющих там большинство населения сербов. Волеизъявление поддержали и другие официальные лица с Запада. "Позор им всем, включая самых высоких представителей в диалоге, переговорах (Белграда и Приштины - ред.), западным представителям - позор. Представьте, что мы сделаем такое в Нови-Пазаре, где живут 20% сербов, и вышли бы только они как на легальные и легитимные выборы", - завил Вучич в эфире TV Prva. "Они делают это все вместе, потому что они должны поддержать так называемое Косово и сломить Сербию. Сейчас я знаю, что это их единственная и конечная цель... Это самое отвратительное и подлое, что они могли сделать", - указал сербский лидер. По его мнению, после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО). Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в среду, что официальный Белград требует, чтобы формирование ССО стало первым решающим шагом в реализации предложенного ЕС и поддержанного США плана нормализации отношений с Приштиной. Он также высказал предположение, что из-за этого следующий раунд переговоров 2 мая в Брюсселе будет тяжелым. В ходе прошлого раунда диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование ССО. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. В среду исполнилось 10 лет с момента подписания Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. Главная его часть - создание ССО в крае из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов - до сих пор не была выполнена косовоалбанскими властями. Во вторник скорейшего соблюдения Приштиной своих обязательств потребовали не только представители сербских властей, но и посол США в Белграде Кристофер Хилл. По его словам, американские официальные лица "делают все для того, чтобы ССО было сформировано". Сербский президент Александр Вучич на встрече с косовскими сербами ранее заявил, что, рассчитывая на поддержку международного сообщества, требует от Приштины сформировать ССО в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.

https://ria.ru/20230419/kosovo-1866452055.html

https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html

https://ria.ru/20230420/serbiya-1866661207.html

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в мире, косово, приштина, белград (город), ивица дачич, александр вучич, евросоюз