https://ria.ru/20230420/kosovo-1866763838.html
Выборы на севере Косово без сербов станут позором Запада, заявил Вучич
Выборы на севере Косово без сербов станут позором Запада, заявил Вучич - РИА Новости, 20.04.2023
Выборы на севере Косово без сербов станут позором Запада, заявил Вучич
Муниципальные выборы на севере Косово и Метохии, которые бойкотируют местные сербы, станут позором Запада, поддерживающего такое волеизъявление, заявил в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:51
2023-04-20T22:51
2023-04-20T22:51
в мире
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приштина
белград (город)
ивица дачич
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 20 апр - РИА Новости. Муниципальные выборы на севере Косово и Метохии, которые бойкотируют местные сербы, станут позором Запада, поддерживающего такое волеизъявление, заявил в интервью президент Сербии Александр Вучич. В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич на севере края 23 апреля властями в Приштине назначены выборы в органы местного самоуправления. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном из кандидатов от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента". Спецпредставитель госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил в среду, что Вашингтон признает результаты муниципальных выборов в четырех районах на севере Косово и Метохии, несмотря на отказ от участия в них составляющих там большинство населения сербов. Волеизъявление поддержали и другие официальные лица с Запада. "Позор им всем, включая самых высоких представителей в диалоге, переговорах (Белграда и Приштины - ред.), западным представителям - позор. Представьте, что мы сделаем такое в Нови-Пазаре, где живут 20% сербов, и вышли бы только они как на легальные и легитимные выборы", - завил Вучич в эфире TV Prva. "Они делают это все вместе, потому что они должны поддержать так называемое Косово и сломить Сербию. Сейчас я знаю, что это их единственная и конечная цель... Это самое отвратительное и подлое, что они могли сделать", - указал сербский лидер. По его мнению, после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО). Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в среду, что официальный Белград требует, чтобы формирование ССО стало первым решающим шагом в реализации предложенного ЕС и поддержанного США плана нормализации отношений с Приштиной. Он также высказал предположение, что из-за этого следующий раунд переговоров 2 мая в Брюсселе будет тяжелым. В ходе прошлого раунда диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование ССО. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. В среду исполнилось 10 лет с момента подписания Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. Главная его часть - создание ССО в крае из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов - до сих пор не была выполнена косовоалбанскими властями. Во вторник скорейшего соблюдения Приштиной своих обязательств потребовали не только представители сербских властей, но и посол США в Белграде Кристофер Хилл. По его словам, американские официальные лица "делают все для того, чтобы ССО было сформировано". Сербский президент Александр Вучич на встрече с косовскими сербами ранее заявил, что, рассчитывая на поддержку международного сообщества, требует от Приштины сформировать ССО в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
https://ria.ru/20230419/kosovo-1866452055.html
https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html
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в мире, косово, приштина, белград (город), ивица дачич, александр вучич, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Вучич, Евросоюз
БЕЛГРАД, 20 апр - РИА Новости.
Муниципальные выборы на севере Косово и Метохии, которые бойкотируют местные сербы, станут позором Запада, поддерживающего такое волеизъявление, заявил в интервью
президент Сербии Александр Вучич.
В муниципалитетах Северная Косовска-Митровица
, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич на севере края 23 апреля властями в Приштине
назначены выборы в органы местного самоуправления. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов составлялись в основном из кандидатов от партии "Сербский список", в этот раз они заявили о бойкоте волеизъявления из-за давления и провокаций косовоалбанских властей. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с косовскими сербами 13 апреля поддержал бойкот и заявил, что избранные новые власти на севере Косово "не будут легитимными, так как их сформируют албанцы, которых там два процента".
США признают итоги выборов на севере Косово, несмотря на бойкот сербов
Спецпредставитель госдепа США
на Западных Балканах Габриэль Эскобар заявил в среду, что Вашингтон
признает результаты муниципальных выборов в четырех районах на севере Косово и Метохии, несмотря на отказ от участия в них составляющих там большинство населения сербов. Волеизъявление поддержали и другие официальные лица с Запада.
"Позор им всем, включая самых высоких представителей в диалоге, переговорах (Белграда
и Приштины - ред.), западным представителям - позор. Представьте, что мы сделаем такое в Нови-Пазаре, где живут 20% сербов, и вышли бы только они как на легальные и легитимные выборы", - завил Вучич в эфире TV Prva.
"Они делают это все вместе, потому что они должны поддержать так называемое Косово и сломить Сербию. Сейчас я знаю, что это их единственная и конечная цель... Это самое отвратительное и подлое, что они могли сделать", - указал сербский лидер.
По его мнению, после победы албанцев на муниципальных выборах на севере Косово они, заняв позиции в местных органах власти, откажутся участвовать в формировании Сообщества сербских общин (ССО).
Глава МИД Сербии Ивица Дачич
заявил в среду, что официальный Белград требует, чтобы формирование ССО стало первым решающим шагом в реализации предложенного ЕС
и поддержанного США плана нормализации отношений с Приштиной. Он также высказал предположение, что из-за этого следующий раунд переговоров 2 мая в Брюсселе
будет тяжелым.
Лавров заявил о двойных стандартах в позиции Запада по любым вопросам
В ходе прошлого раунда диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование ССО. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда.
В среду исполнилось 10 лет с момента подписания Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной. Главная его часть - создание ССО в крае из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов - до сих пор не была выполнена косовоалбанскими властями. Во вторник скорейшего соблюдения Приштиной своих обязательств потребовали не только представители сербских властей, но и посол США в Белграде Кристофер Хилл. По его словам, американские официальные лица "делают все для того, чтобы ССО было сформировано".
Сербский президент Александр Вучич на встрече с косовскими сербами ранее заявил, что, рассчитывая на поддержку международного сообщества, требует от Приштины сформировать ССО в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края.
В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места.
Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
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