https://ria.ru/20230420/korvet-1866506031.html
Корвет "Алдар Цыденжапов" поразил береговые укрепления условного противника
Корвет "Алдар Цыденжапов" поразил береговые укрепления условного противника - РИА Новости, 20.04.2023
Корвет "Алдар Цыденжапов" поразил береговые укрепления условного противника
Корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе третьей фазы внезапной проверки в составе отряда боевых кораблей флота провёл в Японском... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T06:06
2023-04-20T06:06
2023-04-20T06:06
безопасность
россия
японское море
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе третьей фазы внезапной проверки в составе отряда боевых кораблей флота провёл в Японском море артиллерийские стрельбы и успешно поразил береговые цели условного противника артиллерийской стрельбой из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190, сообщил журналистам командир корвета Андроник Шишманян. Как рассказал командир боевой части корабля Константин Мошнов, стрельбы прошли без замечаний, цель была поражена. Это, по его словам, стало подтверждением навыков личного состава. По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230420/vmf-1866504509.html
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безопасность, россия, японское море, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Японское море, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корвет "Алдар Цыденжапов" поразил береговые укрепления условного противника
Корвет "Алдар Цыденжапов" поразил береговые укрепления условного противника