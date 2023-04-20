https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866552143.html
В Москве за сутки госпитализировали 87 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 87 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 87 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1075 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:14
2023-04-20T11:14
2023-04-20T11:14
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1075 случаев COVID-19, семь человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1075, госпитализированы - 87 человек, выздоровел - 1154 человек, семь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 987 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 498 703 случая коронавируса, выздоровели 3 308 521 человек, умерли 48 617 человек.
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866514833.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 87 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1075 новых случаев COVID-19, умерли семь человек