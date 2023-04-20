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Российские тесты выявляют новый вариант коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023
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08:26 20.04.2023 (обновлено: 08:56 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866514833.html
Российские тесты выявляют новый вариант коронавируса "Арктур"
Российские тесты выявляют новый вариант коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023
Российские тесты выявляют новый вариант коронавируса "Арктур"
Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:26
2023-04-20T08:56
коронавирус covid-19
россия
распространение коронавируса
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе визита в Саратов."Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и его предшественников", - отметила главный санитарный врач РФ.
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коронавирус covid-19, россия, распространение коронавируса, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Коронавирус COVID-19, Россия, Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Российские тесты выявляют новый вариант коронавируса "Арктур"

Попова: Российские тесты на коронавирус выявляют новый вариант "Арктур"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцины для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Лаборатория по производству вакцины для профилактики covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе визита в Саратов.
"Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и его предшественников", - отметила главный санитарный врач РФ.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В России к августу-сентябрю появится обновленная вакцина от COVID-19
Вчера, 06:23
 
Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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