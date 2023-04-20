https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866514833.html

Российские тесты выявляют новый вариант коронавируса "Арктур"

Российские тесты выявляют новый вариант коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023

Российские тесты выявляют новый вариант коронавируса "Арктур"

Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:26

2023-04-20T08:26

2023-04-20T08:56

коронавирус covid-19

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 20 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе визита в Саратов."Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и его предшественников", - отметила главный санитарный врач РФ.

https://ria.ru/20230419/covid-19-1866225214.html

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коронавирус covid-19, россия, распространение коронавируса, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)