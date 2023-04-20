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В Москве спасли краснокнижного желтоголового королька - РИА Новости, 20.04.2023
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Хорошие новости
 
20:25 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/korolek-1866745386.html
В Москве спасли краснокнижного желтоголового королька
В Москве спасли краснокнижного желтоголового королька - РИА Новости, 20.04.2023
В Москве спасли краснокнижного желтоголового королька
Краснокнижного желтоголового королька обнаружили в Западном административном округе столицы, специалисты помогли обессилевшей птице и доставили ее на природную... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:25
2023-04-20T20:25
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Краснокнижного желтоголового королька обнаружили в Западном административном округе столицы, специалисты помогли обессилевшей птице и доставили ее на природную территорию, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Краснокнижного желтоголового королька обнаружили в ЗАО. Об обессилевшей птице сообщили неравнодушные горожане. Она была дезориентирована в пространстве и страдала от низкой температуры тела", - говорится в публикации. Отмечается, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы предположили, что причиной такого состояния стали голод или удар о какое-либо препятствие. Птицу обследовали и оказали ей необходимую помощь, а после полного восстановления здоровья доставили на природную территорию и выпустили на волю. "В черте города появление королька – большая редкость. Вид занесен в Красную книгу Москвы и находится под особой охраной", - говорится в сообщении.
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москва, общество
Хорошие новости, Москва, Общество
В Москве спасли краснокнижного желтоголового королька

На западе Москвы спасли краснокнижного желтоголового королька

© Pixabay / Erik KaritsЖелтоголовый королек
Желтоголовый королек - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Pixabay / Erik Karits
Желтоголовый королек. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Краснокнижного желтоголового королька обнаружили в Западном административном округе столицы, специалисты помогли обессилевшей птице и доставили ее на природную территорию, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Краснокнижного желтоголового королька обнаружили в ЗАО. Об обессилевшей птице сообщили неравнодушные горожане. Она была дезориентирована в пространстве и страдала от низкой температуры тела", - говорится в публикации.
Отмечается, что специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы предположили, что причиной такого состояния стали голод или удар о какое-либо препятствие. Птицу обследовали и оказали ей необходимую помощь, а после полного восстановления здоровья доставили на природную территорию и выпустили на волю.
"В черте города появление королька – большая редкость. Вид занесен в Красную книгу Москвы и находится под особой охраной", - говорится в сообщении.
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