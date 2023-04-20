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Россельхознадзор выявил фальсификат в итальянских кормах для питомцев
Россельхознадзор выявил фальсификат в итальянских кормах для питомцев - РИА Новости, 20.04.2023
Россельхознадзор выявил фальсификат в итальянских кормах для питомцев
Россельхознадзором выявлены очередные случаи фальсификации итальянских кормов премиум-сегмента для домашних животных, сообщило ведомство. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:14
2023-04-20T19:14
2023-04-20T19:14
италия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россельхознадзором выявлены очередные случаи фальсификации итальянских кормов премиум-сегмента для домашних животных, сообщило ведомство. "Ведомством вновь зафиксированы обнаружения в итальянских кормах незаявленных компонентов и ГМО, несмотря на неоднократные просьбы российской службы в адрес компетентного ведомства исправить недостатки в государственном и производственном контроле у изготовителей кормов для животных в Италии", - говорится в сообщении. О системных пробелах в государственном контроле в Италии свидетельствуют результаты инспекций Россельхознадзора. Что касается новых случаев, то, например, сообщается, что во влажном корме для кошек, где в составе заявлены лосось и тунец, ДНК лососевой рыбы не выявлены. В другом дорогостоящем сухом холистическом корме для кошек, страдающих диабетом, обнаружена незаявленная ДНК кукурузы, имеющая высокий гликемический индекс; еще в одном сухом корме из белой рыбы и риса (для взрослых собак с чувствительным пищеварением) признаки присутствия заявленной рыбы не выявлены, отмечает ведомство. В 2023 году было зафиксировано уже 10 случаев обнаружения ГМО в итальянской продукции. Ранее сообщалось о выявлениях в текущем году многочисленных несоответствий заявленному на упаковке составу в кормах для домашних животных, поставляемых из Евросоюза. "Ответственные владельцы домашних животных, которые тщательно следят за питанием животных, в результате подвергают риску своих питомцев из-за недостоверных данных на этикетках", - подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20221203/britaniya-1836044637.html
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италия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
Италия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия
Россельхознадзор выявил фальсификат в итальянских кормах для питомцев
Россельхознадзор выявил новые фальсификации премиум-кормов из Италии для домашних животных
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Россельхознадзором выявлены очередные случаи фальсификации итальянских кормов премиум-сегмента для домашних животных, сообщило ведомство
.
"Ведомством вновь зафиксированы обнаружения в итальянских кормах незаявленных компонентов и ГМО, несмотря на неоднократные просьбы российской службы в адрес компетентного ведомства исправить недостатки в государственном и производственном контроле у изготовителей кормов для животных в Италии", - говорится в сообщении.
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О системных пробелах в государственном контроле в Италии
свидетельствуют результаты инспекций Россельхознадзора. Что касается новых случаев, то, например, сообщается, что во влажном корме для кошек, где в составе заявлены лосось и тунец, ДНК лососевой рыбы не выявлены.
В другом дорогостоящем сухом холистическом корме для кошек, страдающих диабетом, обнаружена незаявленная ДНК кукурузы, имеющая высокий гликемический индекс; еще в одном сухом корме из белой рыбы и риса (для взрослых собак с чувствительным пищеварением) признаки присутствия заявленной рыбы не выявлены, отмечает ведомство.
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В 2023 году было зафиксировано уже 10 случаев обнаружения ГМО в итальянской продукции. Ранее сообщалось о выявлениях в текущем году многочисленных несоответствий заявленному на упаковке составу в кормах для домашних животных, поставляемых из Евросоюза.
"Ответственные владельцы домашних животных, которые тщательно следят за питанием животных, в результате подвергают риску своих питомцев из-за недостоверных данных на этикетках", - подчеркивает ведомство.