https://ria.ru/20230420/korm-1866732345.html

Россельхознадзор выявил фальсификат в итальянских кормах для питомцев

Россельхознадзор выявил фальсификат в итальянских кормах для питомцев - РИА Новости, 20.04.2023

Россельхознадзор выявил фальсификат в итальянских кормах для питомцев

Россельхознадзором выявлены очередные случаи фальсификации итальянских кормов премиум-сегмента для домашних животных, сообщило ведомство. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:14

2023-04-20T19:14

2023-04-20T19:14

италия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россельхознадзором выявлены очередные случаи фальсификации итальянских кормов премиум-сегмента для домашних животных, сообщило ведомство. "Ведомством вновь зафиксированы обнаружения в итальянских кормах незаявленных компонентов и ГМО, несмотря на неоднократные просьбы российской службы в адрес компетентного ведомства исправить недостатки в государственном и производственном контроле у изготовителей кормов для животных в Италии", - говорится в сообщении. О системных пробелах в государственном контроле в Италии свидетельствуют результаты инспекций Россельхознадзора. Что касается новых случаев, то, например, сообщается, что во влажном корме для кошек, где в составе заявлены лосось и тунец, ДНК лососевой рыбы не выявлены. В другом дорогостоящем сухом холистическом корме для кошек, страдающих диабетом, обнаружена незаявленная ДНК кукурузы, имеющая высокий гликемический индекс; еще в одном сухом корме из белой рыбы и риса (для взрослых собак с чувствительным пищеварением) признаки присутствия заявленной рыбы не выявлены, отмечает ведомство. В 2023 году было зафиксировано уже 10 случаев обнаружения ГМО в итальянской продукции. Ранее сообщалось о выявлениях в текущем году многочисленных несоответствий заявленному на упаковке составу в кормах для домашних животных, поставляемых из Евросоюза. "Ответственные владельцы домашних животных, которые тщательно следят за питанием животных, в результате подвергают риску своих питомцев из-за недостоверных данных на этикетках", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20221203/britaniya-1836044637.html

https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859280795.html

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италия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия