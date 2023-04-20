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Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 20.04.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:05 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/konkurs-1866632704.html
Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО
Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 20.04.2023
Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО
Победители и финалисты конкурса "Большая перемена", а также лидеры молодежных сообществ Ямала провели день на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:05
2023-04-20T15:05
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
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САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Победители и финалисты конкурса "Большая перемена", а также лидеры молодежных сообществ Ямала провели день на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов собрал финалистов "Большой перемены" на Ямбургском месторождении. В этом году в путешествие отправились 130 ребят из 40 регионов страны. Приглашение они получили от главы региона во время финала Всероссийского конкурса в "Артеке" в 2022 году", - говорится в сообщении.Работники ООО "Газпром добыча Ямбург" организовали для ребят экскурсию по Ямбургскому нефтегазоконденсантному месторождению, познакомили с процессом добычи газа, показали условия жизни вахтовиков в поселке Ямбург.Артюхов провел для участников "Большой перемены" лекцию в рамках федерального образовательного проекта Российского общества "Знание". Глава региона рассказал о государственном деятеле и основателе "Газпрома" Викторе Черномырдине, о том, какую роль он сыграл в развитии нефтегазовой отрасли страны и судьбе Ямала. Также глава региона рассказал детям об Арктике, проектах, которые реализуются в ЯНАО, перспективах развития региона."У нас такая большая и самая красивая страна. Кавказ, Дальний Восток, центр России, конечно, Сибирь и Арктика – любой регион уникален природой, богатой историей и традициями, выдающимися людьми. Наша задача, чтобы молодежь страны все это видела, глубже знакомилась со своей Родиной. Через поездки во все ее уголки по самым разным направлениям, побывав в детском лагере, на спортивных или творческих сборах, на олимпиадных движениях, ребята познают свою страну, набираются впечатлений на всю жизнь и становятся настоящими патриотами", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Это уже третья экскурсионно-образовательная поездка на Ямал для финалистов "Большой перемены". До этого ребята побывали на заводе "Ямал СПГ" в Сабетте и на ледоколе рядом с нефтеналивным терминалом "Ворота Арктики" в районе Новопортовского месторождения, уточняют власти.
https://ria.ru/20230329/rekonstruktsiya-1861600383.html
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ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал

Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО

CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Победители конкурса "Большая перемена" провели день на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО
Победители конкурса Большая перемена провели день на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
Победители конкурса "Большая перемена" провели день на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Победители и финалисты конкурса "Большая перемена", а также лидеры молодежных сообществ Ямала провели день на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов собрал финалистов "Большой перемены" на Ямбургском месторождении. В этом году в путешествие отправились 130 ребят из 40 регионов страны. Приглашение они получили от главы региона во время финала Всероссийского конкурса в "Артеке" в 2022 году", - говорится в сообщении.
Аэропорт Надым - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Артюхов: реконструкция надымского аэропорта пройдет в несколько этапов
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Работники ООО "Газпром добыча Ямбург" организовали для ребят экскурсию по Ямбургскому нефтегазоконденсантному месторождению, познакомили с процессом добычи газа, показали условия жизни вахтовиков в поселке Ямбург.
Артюхов провел для участников "Большой перемены" лекцию в рамках федерального образовательного проекта Российского общества "Знание". Глава региона рассказал о государственном деятеле и основателе "Газпрома" Викторе Черномырдине, о том, какую роль он сыграл в развитии нефтегазовой отрасли страны и судьбе Ямала. Также глава региона рассказал детям об Арктике, проектах, которые реализуются в ЯНАО, перспективах развития региона.
"У нас такая большая и самая красивая страна. Кавказ, Дальний Восток, центр России, конечно, Сибирь и Арктика – любой регион уникален природой, богатой историей и традициями, выдающимися людьми. Наша задача, чтобы молодежь страны все это видела, глубже знакомилась со своей Родиной. Через поездки во все ее уголки по самым разным направлениям, побывав в детском лагере, на спортивных или творческих сборах, на олимпиадных движениях, ребята познают свою страну, набираются впечатлений на всю жизнь и становятся настоящими патриотами", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Это уже третья экскурсионно-образовательная поездка на Ямал для финалистов "Большой перемены". До этого ребята побывали на заводе "Ямал СПГ" в Сабетте и на ледоколе рядом с нефтеналивным терминалом "Ворота Арктики" в районе Новопортовского месторождения, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмал
 
 
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