https://ria.ru/20230420/konkurs-1866632704.html

Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО

Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО - РИА Новости, 20.04.2023

Победители конкурса "Большая перемена" провели день на месторождении в ЯНАО

Победители и финалисты конкурса "Большая перемена", а также лидеры молодежных сообществ Ямала провели день на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:05

2023-04-20T15:05

2023-04-20T15:05

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

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САЛЕХАРД, 20 апр – РИА Новости. Победители и финалисты конкурса "Большая перемена", а также лидеры молодежных сообществ Ямала провели день на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов собрал финалистов "Большой перемены" на Ямбургском месторождении. В этом году в путешествие отправились 130 ребят из 40 регионов страны. Приглашение они получили от главы региона во время финала Всероссийского конкурса в "Артеке" в 2022 году", - говорится в сообщении.Работники ООО "Газпром добыча Ямбург" организовали для ребят экскурсию по Ямбургскому нефтегазоконденсантному месторождению, познакомили с процессом добычи газа, показали условия жизни вахтовиков в поселке Ямбург.Артюхов провел для участников "Большой перемены" лекцию в рамках федерального образовательного проекта Российского общества "Знание". Глава региона рассказал о государственном деятеле и основателе "Газпрома" Викторе Черномырдине, о том, какую роль он сыграл в развитии нефтегазовой отрасли страны и судьбе Ямала. Также глава региона рассказал детям об Арктике, проектах, которые реализуются в ЯНАО, перспективах развития региона."У нас такая большая и самая красивая страна. Кавказ, Дальний Восток, центр России, конечно, Сибирь и Арктика – любой регион уникален природой, богатой историей и традициями, выдающимися людьми. Наша задача, чтобы молодежь страны все это видела, глубже знакомилась со своей Родиной. Через поездки во все ее уголки по самым разным направлениям, побывав в детском лагере, на спортивных или творческих сборах, на олимпиадных движениях, ребята познают свою страну, набираются впечатлений на всю жизнь и становятся настоящими патриотами", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Это уже третья экскурсионно-образовательная поездка на Ямал для финалистов "Большой перемены". До этого ребята побывали на заводе "Ямал СПГ" в Сабетте и на ледоколе рядом с нефтеналивным терминалом "Ворота Арктики" в районе Новопортовского месторождения, уточняют власти.

https://ria.ru/20230329/rekonstruktsiya-1861600383.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал