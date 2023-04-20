https://ria.ru/20230420/konkurs-1866575942.html

Стали известны победители конкурса "Территория культуры"

Стали известны победители конкурса "Территория культуры" - РИА Новости, 20.04.2023

Стали известны победители конкурса "Территория культуры"

Победители конкурса молодежных образовательных проектов "Территория культуры" были объявлены в Российской академии образования накануне в ходе II Международной... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:18

2023-04-20T12:18

2023-04-20T12:18

год педагога и наставника

социальный навигатор

российская академия образования

ольга васильева

общество

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Победители конкурса молодежных образовательных проектов "Территория культуры" были объявлены в Российской академии образования накануне в ходе II Международной ассамблеи "Педагог и время".В Год педагога и наставника конкурс прошел впервые. Всего на него поступило более 200 заявок от молодых педагогов, ученых и научно-педагогических коллективов со всей страны в возрасте до 35 лет. Призёрами конкурса стали авторы 18 проектов по двум номинациям – "Социокультурная образовательная среда" и "Предметно-пространственная образовательная среда".Конкурс "Территория культуры" нацелен на привлечение молодежи к участию в разработке и реализации проектов по совершенствованию системы образования, а также приоритетных национальных проектов в сфере науки и образования, поддержку исследовательской, научной и инновационной деятельности, выявление и распространение эффективных педагогических практик. Самыми популярными тематическими категориями по количеству поданных заявок стали: "Образовательный проект", "Методическая разработка", "Практическая разработка".Призеры в номинации "Социокультурная образовательная среда":гран-при – проект "Слово родной земли: страницы сказок коренных народов Приамурья", КГБ ПОУ Хабаровский педагогический колледж1 место – проект "Наставничество семьи детей с умственной отсталостью в реализации профориентационной образовательной экосистемы: Взгляд поколения Y", Школа № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга2 место – проект "Танцевальный Петербург", РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)3 место – проект "Сохранение и возрождение Шишкеевской глиняной игрушки", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск) и проект "Организация инженерного волонтерства как элемента социокультурной образовательной среды допрофессиональной подготовки школьников к инженерным специальностям", Томский государственный педагогический университет совместно с детским технопарком "Кванториум"Лауреаты:Проект "Вторая межрегиональная научно-практическая конференция дошкольников "ЭВРИКА!" как средство реализации интеллектуального потенциала в пространстве возможностей для всех детей", детский сад № 3 "Ивушка" Ярославского муниципального района (Ярославская область)Проект "Формирование современных профессиональных стереотипов педагогов как условие становления резильентной образовательной среды сельской школы", Томский государственный педагогический университетПроект "Территория наставничества", филиал РГППУ в г. Нижнем ТагилеПроект "Научно-методическая разработка на тему: "Методика организации эвристической беседы на лингвистическую тему с использованием кейс-технологии", Ивановский государственный университет.Проект "Формирование социально-личностной жизнеспособности одаренных подростков в условиях социокультурной среды образовательного учреждения", Адыгейский государственный университетПризеры в номинации "Предметно-пространственная образовательная среда":гран-при – проект "Агрошкола. Новый формат социальной экосистемы", школа № 137 г. Екатеринбурга1 место – проект "Региональная студенческая лаборатория "Семейная робототехника", Шуйский филиал Ивановского государственного университета2 место – проект "Музейный квест в образовательной и воспитательной деятельности вуза", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск)3 место – проект "Организация предметно-пространственной среды STEAM-образования дошкольников", Центр развития ребенка – детский сад "Ромашка" (г. Таганрог).Лауреаты:Проект "Методический онлайн – навигатор современного учителя", Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. ЕльцинаПроект "Карты визуализации по информатике", Тихоокеанский государственный университетПроект "Игровые технологии в формировании познавательной активности младших школьников", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск)Проект "Образовательная и художественная среда Ленинграда: вчера и сегодня", РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, российская академия образования, ольга васильева, общество