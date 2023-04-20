https://ria.ru/20230420/konkurs-1866575942.html
Стали известны победители конкурса "Территория культуры"
Стали известны победители конкурса "Территория культуры" - РИА Новости, 20.04.2023
Стали известны победители конкурса "Территория культуры"
Победители конкурса молодежных образовательных проектов "Территория культуры" были объявлены в Российской академии образования накануне в ходе II Международной... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:18
2023-04-20T12:18
2023-04-20T12:18
год педагога и наставника
социальный навигатор
российская академия образования
ольга васильева
общество
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Победители конкурса молодежных образовательных проектов "Территория культуры" были объявлены в Российской академии образования накануне в ходе II Международной ассамблеи "Педагог и время".В Год педагога и наставника конкурс прошел впервые. Всего на него поступило более 200 заявок от молодых педагогов, ученых и научно-педагогических коллективов со всей страны в возрасте до 35 лет. Призёрами конкурса стали авторы 18 проектов по двум номинациям – "Социокультурная образовательная среда" и "Предметно-пространственная образовательная среда".Конкурс "Территория культуры" нацелен на привлечение молодежи к участию в разработке и реализации проектов по совершенствованию системы образования, а также приоритетных национальных проектов в сфере науки и образования, поддержку исследовательской, научной и инновационной деятельности, выявление и распространение эффективных педагогических практик. Самыми популярными тематическими категориями по количеству поданных заявок стали: "Образовательный проект", "Методическая разработка", "Практическая разработка".Призеры в номинации "Социокультурная образовательная среда":гран-при – проект "Слово родной земли: страницы сказок коренных народов Приамурья", КГБ ПОУ Хабаровский педагогический колледж1 место – проект "Наставничество семьи детей с умственной отсталостью в реализации профориентационной образовательной экосистемы: Взгляд поколения Y", Школа № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга2 место – проект "Танцевальный Петербург", РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)3 место – проект "Сохранение и возрождение Шишкеевской глиняной игрушки", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск) и проект "Организация инженерного волонтерства как элемента социокультурной образовательной среды допрофессиональной подготовки школьников к инженерным специальностям", Томский государственный педагогический университет совместно с детским технопарком "Кванториум"Лауреаты:Проект "Вторая межрегиональная научно-практическая конференция дошкольников "ЭВРИКА!" как средство реализации интеллектуального потенциала в пространстве возможностей для всех детей", детский сад № 3 "Ивушка" Ярославского муниципального района (Ярославская область)Проект "Формирование современных профессиональных стереотипов педагогов как условие становления резильентной образовательной среды сельской школы", Томский государственный педагогический университетПроект "Территория наставничества", филиал РГППУ в г. Нижнем ТагилеПроект "Научно-методическая разработка на тему: "Методика организации эвристической беседы на лингвистическую тему с использованием кейс-технологии", Ивановский государственный университет.Проект "Формирование социально-личностной жизнеспособности одаренных подростков в условиях социокультурной среды образовательного учреждения", Адыгейский государственный университетПризеры в номинации "Предметно-пространственная образовательная среда":гран-при – проект "Агрошкола. Новый формат социальной экосистемы", школа № 137 г. Екатеринбурга1 место – проект "Региональная студенческая лаборатория "Семейная робототехника", Шуйский филиал Ивановского государственного университета2 место – проект "Музейный квест в образовательной и воспитательной деятельности вуза", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск)3 место – проект "Организация предметно-пространственной среды STEAM-образования дошкольников", Центр развития ребенка – детский сад "Ромашка" (г. Таганрог).Лауреаты:Проект "Методический онлайн – навигатор современного учителя", Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. ЕльцинаПроект "Карты визуализации по информатике", Тихоокеанский государственный университетПроект "Игровые технологии в формировании познавательной активности младших школьников", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск)Проект "Образовательная и художественная среда Ленинграда: вчера и сегодня", РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
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социальный навигатор, российская академия образования, ольга васильева, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Российская академия образования, Ольга Васильева, Общество
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Победители конкурса молодежных образовательных проектов "Территория культуры" были объявлены в Российской академии образования накануне в ходе II Международной ассамблеи "Педагог и время".
В Год педагога и наставника конкурс прошел впервые. Всего на него поступило более 200 заявок от молодых педагогов, ученых и научно-педагогических коллективов со всей страны в возрасте до 35 лет. Призёрами конкурса стали авторы 18 проектов по двум номинациям – "Социокультурная образовательная среда" и "Предметно-пространственная образовательная среда".
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"Вовлечение молодых педагогов в научную деятельность, подготовка учителей-исследователей, которые будут определять развитие наук об образовании завтра и послезавтра, является одной из наших стратегических задач. Для современной системы образования очень важно созвучие ритму времени, ощущение его пульса, который особенно остро чувствуют молодые педагоги и своим трудом меняют то образовательное пространство, ту социокультурную среду, в которой хотят жить и работать", – сказала президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.
Конкурс "Территория культуры" нацелен на привлечение молодежи к участию в разработке и реализации проектов по совершенствованию системы образования, а также приоритетных национальных проектов в сфере науки и образования, поддержку исследовательской, научной и инновационной деятельности, выявление и распространение эффективных педагогических практик. Самыми популярными тематическими категориями по количеству поданных заявок стали: "Образовательный проект", "Методическая разработка", "Практическая разработка".
Призеры в номинации "Социокультурная образовательная среда":
гран-при – проект "Слово родной земли: страницы сказок коренных народов Приамурья", КГБ ПОУ Хабаровский педагогический колледж
1 место – проект "Наставничество семьи детей с умственной отсталостью в реализации профориентационной образовательной экосистемы: Взгляд поколения Y", Школа № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
2 место – проект "Танцевальный Петербург", РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург)
3 место – проект "Сохранение и возрождение Шишкеевской глиняной игрушки", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск) и проект "Организация инженерного волонтерства как элемента социокультурной образовательной среды допрофессиональной подготовки школьников к инженерным специальностям", Томский государственный педагогический университет совместно с детским технопарком "Кванториум"
Проект "Вторая межрегиональная научно-практическая конференция дошкольников "ЭВРИКА!" как средство реализации интеллектуального потенциала в пространстве возможностей для всех детей", детский сад № 3 "Ивушка" Ярославского муниципального района (Ярославская область)
Проект "Формирование современных профессиональных стереотипов педагогов как условие становления резильентной образовательной среды сельской школы", Томский государственный педагогический университет
Проект "Территория наставничества", филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле
Проект "Научно-методическая разработка на тему: "Методика организации эвристической беседы на лингвистическую тему с использованием кейс-технологии", Ивановский государственный университет.
Проект "Формирование социально-личностной жизнеспособности одаренных подростков в условиях социокультурной среды образовательного учреждения", Адыгейский государственный университет
Призеры в номинации "Предметно-пространственная образовательная среда":
гран-при – проект "Агрошкола. Новый формат социальной экосистемы", школа № 137 г. Екатеринбурга
1 место – проект "Региональная студенческая лаборатория "Семейная робототехника", Шуйский филиал Ивановского государственного университета
2 место – проект "Музейный квест в образовательной и воспитательной деятельности вуза", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск)
3 место – проект "Организация предметно-пространственной среды STEAM-образования дошкольников", Центр развития ребенка – детский сад "Ромашка" (г. Таганрог).
Проект "Методический онлайн – навигатор современного учителя", Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Проект "Карты визуализации по информатике", Тихоокеанский государственный университет
Проект "Игровые технологии в формировании познавательной активности младших школьников", МГПУ имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск)
Проект "Образовательная и художественная среда Ленинграда: вчера и сегодня", РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)