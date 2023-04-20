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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Воспитать человека"
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Воспитать человека" - РИА Новости, 20.04.2023
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Воспитать человека"
который входит в план мероприятий, реализуемых в рамках Года педагога и наставника. Конкурс направлен на повышение престижа профессии учителя и профессиональное РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:10
2023-04-20T12:10
2023-04-20T12:10
год педагога и наставника
социальный навигатор
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минпросвещения России объявляет старт приема заявок на Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека", который входит в план мероприятий, реализуемых в рамках Года педагога и наставника. Конкурс направлен на повышение престижа профессии учителя и профессиональное развитие педагогических работников.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 мая 2023 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и заполнить анкету в личном кабинете участника.Участниками могут стать сотрудники и представители образовательных организаций, общественных объединений и других сообществ, осуществляющих воспитательную деятельность, а также родители.В конкурсе можно участвовать индивидуально или в команде по восьми номинациям: "Воспитание и социализация личности", "Воспитание в образовательном пространстве", "Трудовое воспитание" и других.Всероссийский конкурс пройдет в три этапа. На заочном этапе участники подготовят видеопрезентацию и паспорт воспитательной практики. Для полуфинала необходимо будет провести мастер-класс и решить педагогическую задачу. А в финале конкурсантам предстоит в заявленных видеофрагментах выявить ошибки, совершенные взрослыми в воспитании детей, предложить возможные шаги по их предотвращению, придумать групповой воспитательный проект и ответить на вопрос эксперта.Итоги заочного этапа конкурса объявят в сентябре 2023 года.Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека" проводится с 2008 года.Организаторы конкурса – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования, Российский детско-юношеский центр.
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РИА Новости
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Минпросвещения России объявляет старт приема заявок на Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека",
который входит в план мероприятий, реализуемых в рамках Года педагога и наставника
. Конкурс направлен на повышение престижа профессии учителя и профессиональное развитие педагогических работников.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 мая 2023 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса
и заполнить анкету в личном кабинете участника.
Участниками могут стать сотрудники и представители образовательных организаций, общественных объединений и других сообществ, осуществляющих воспитательную деятельность, а также родители.
«
"Профессиональный конкурс "Воспитать человека" не стоит на месте, развивается. В Год педагога и наставника мы обновили его номинации. К примеру, появились такие, как "Трудовое воспитание" и "Воспитание детского коллектива". Расширили остальные направления, чтобы на них могли подаваться действительно интересные и яркие проекты, созданные индивидуально или в команде. В деле воспитания подрастающего поколения все важно. И благодаря этому конкурсу педагоги могут делиться своими уникальными подходами, обмениваться опытом, изучать лучшие практики не только современности, но и искать пути приложения великих идей Антона Семеновича Макаренко, Константина Дмитриевича Ушинского и многих других выдающихся отечественных педагогов. Уверен, профконкурс "Воспитать человека" традиционно откроет для нас целую плеяду специалистов, мастеров своего дела. Приглашаю к участию всех работников системы образования, а также родительское сообщество, тем более правилами конкурса участие родителей разрешено", – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
В конкурсе можно участвовать индивидуально или в команде по восьми номинациям: "Воспитание и социализация личности", "Воспитание в образовательном пространстве", "Трудовое воспитание" и других.
Всероссийский конкурс пройдет в три этапа. На заочном этапе участники подготовят видеопрезентацию и паспорт воспитательной практики. Для полуфинала необходимо будет провести мастер-класс и решить педагогическую задачу. А в финале конкурсантам предстоит в заявленных видеофрагментах выявить ошибки, совершенные взрослыми в воспитании детей, предложить возможные шаги по их предотвращению, придумать групповой воспитательный проект и ответить на вопрос эксперта.
Итоги заочного этапа конкурса объявят в сентябре 2023 года.
Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека" проводится с 2008 года.
Организаторы конкурса – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования, Российский детско-юношеский центр.