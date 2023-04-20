https://ria.ru/20230420/konkurs-1866572991.html

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Воспитать человека"

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Воспитать человека" - РИА Новости, 20.04.2023

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс "Воспитать человека"

который входит в план мероприятий, реализуемых в рамках Года педагога и наставника. Конкурс направлен на повышение престижа профессии учителя и профессиональное РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:10

2023-04-20T12:10

2023-04-20T12:10

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минпросвещения России объявляет старт приема заявок на Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека", который входит в план мероприятий, реализуемых в рамках Года педагога и наставника. Конкурс направлен на повышение престижа профессии учителя и профессиональное развитие педагогических работников.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 мая 2023 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и заполнить анкету в личном кабинете участника.Участниками могут стать сотрудники и представители образовательных организаций, общественных объединений и других сообществ, осуществляющих воспитательную деятельность, а также родители.В конкурсе можно участвовать индивидуально или в команде по восьми номинациям: "Воспитание и социализация личности", "Воспитание в образовательном пространстве", "Трудовое воспитание" и других.Всероссийский конкурс пройдет в три этапа. На заочном этапе участники подготовят видеопрезентацию и паспорт воспитательной практики. Для полуфинала необходимо будет провести мастер-класс и решить педагогическую задачу. А в финале конкурсантам предстоит в заявленных видеофрагментах выявить ошибки, совершенные взрослыми в воспитании детей, предложить возможные шаги по их предотвращению, придумать групповой воспитательный проект и ответить на вопрос эксперта.Итоги заочного этапа конкурса объявят в сентябре 2023 года.Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека" проводится с 2008 года.Организаторы конкурса – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования, Российский детско-юношеский центр.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов