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В Москве открылась конференция "Казачество на службе Отечества" - РИА Новости, 20.04.2023
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Российское казачество
 
14:28 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/konferentsiya-1866620623.html
В Москве открылась конференция "Казачество на службе Отечества"
В Москве открылась конференция "Казачество на службе Отечества" - РИА Новости, 20.04.2023
В Москве открылась конференция "Казачество на службе Отечества"
Сегодня в Москве прошло официальное открытие международной научной конференции "Казачество на службе Отечества" в МГУТУ им. Разумовского (Первый казачий... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:28
2023-04-20T14:28
российское казачество
российское казачество
москва
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сегодня в Москве прошло официальное открытие международной научной конференции "Казачество на службе Отечества" в МГУТУ им. Разумовского (Первый казачий университет). На пленарном заседании участники обсудили пробелы в истории казачества, которые предстоит восполнить научному сообществу.Участники также обсудили сохранение казачьих традиций за рубежом, духовно-нравственный аспект в воспитании молодых казаков и внедрение идей современной педагогики в программу казачьего компонента.Как сообщил председатель программного комитета, проректор по научной работе МГУТУ им. К.Г.Разумовского Дмитрий Володихин, по результатам международной научной конференции "Казачество на службе отечества" будет издан выпуск журнала "Вестник МГУТУ".
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российское казачество, москва
Российское казачество, Российское казачество, Москва

В Москве открылась конференция "Казачество на службе Отечества"

© Фото предоставлено пресс-службой МГУТУ им. Разумовского (Первый казачий университет)Международная научная конференция "Казачество на службе Отечества"
Международная научная конференция Казачество на службе Отечества
© Фото предоставлено пресс-службой МГУТУ им. Разумовского (Первый казачий университет)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сегодня в Москве прошло официальное открытие международной научной конференции "Казачество на службе Отечества" в МГУТУ им. Разумовского (Первый казачий университет). На пленарном заседании участники обсудили пробелы в истории казачества, которые предстоит восполнить научному сообществу.
«
"Казалось бы, все готово, чтобы активизировать работу, и данные опубликованы, и архивы открыты, но по каким-то субъективным причинам ряд тем истории казачества, конечно, до сих пор до конца не изучен. <…> Мы здесь, в казачьем университете, чувствуем потребность в том, чтобы к этим темам привлечь научное сообщество к совместной работе", – заявил исполняющий обязанности ректора МГУТУ Арсений Миронов, открывая пленарное заседание.
Участники также обсудили сохранение казачьих традиций за рубежом, духовно-нравственный аспект в воспитании молодых казаков и внедрение идей современной педагогики в программу казачьего компонента.
Как сообщил председатель программного комитета, проректор по научной работе МГУТУ им. К.Г.Разумовского Дмитрий Володихин, по результатам международной научной конференции "Казачество на службе отечества" будет издан выпуск журнала "Вестник МГУТУ".
 
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