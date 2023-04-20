https://ria.ru/20230420/konferentsiya-1866620623.html

В Москве открылась конференция "Казачество на службе Отечества"

В Москве открылась конференция "Казачество на службе Отечества" - РИА Новости, 20.04.2023

В Москве открылась конференция "Казачество на службе Отечества"

Сегодня в Москве прошло официальное открытие международной научной конференции "Казачество на службе Отечества" в МГУТУ им. Разумовского (Первый казачий... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:28

2023-04-20T14:28

2023-04-20T14:28

российское казачество

российское казачество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866722116_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_c49df7e848722b5eaa5829158270ad35.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сегодня в Москве прошло официальное открытие международной научной конференции "Казачество на службе Отечества" в МГУТУ им. Разумовского (Первый казачий университет). На пленарном заседании участники обсудили пробелы в истории казачества, которые предстоит восполнить научному сообществу.Участники также обсудили сохранение казачьих традиций за рубежом, духовно-нравственный аспект в воспитании молодых казаков и внедрение идей современной педагогики в программу казачьего компонента.Как сообщил председатель программного комитета, проректор по научной работе МГУТУ им. К.Г.Разумовского Дмитрий Володихин, по результатам международной научной конференции "Казачество на службе отечества" будет издан выпуск журнала "Вестник МГУТУ".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, москва