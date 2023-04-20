https://ria.ru/20230420/kitay-1866735938.html
Глава Минфина США заявила, что собирается посетить КНР в "подходящее время"
Глава Минфина США заявила, что собирается посетить КНР в "подходящее время" - РИА Новости, 20.04.2023
Глава Минфина США заявила, что собирается посетить КНР в "подходящее время"
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена в "подходящее время" посетить Китай для "субстантивного диалога" об экономических отношениях. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:32
2023-04-20T19:32
2023-04-20T19:32
в мире
сша
китай
пекин
джанет йеллен
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794463248_109:0:2963:1606_1920x0_80_0_0_10cef38d459f210c0517f5aa50d63aab.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена в "подходящее время" посетить Китай для "субстантивного диалога" об экономических отношениях. Визит, по ее замыслу, должен вписаться в канву сложной работы над определением правил взаимодействия двух стран. "США никогда не поступятся своей безопасностью или принципами, но мы можем нащупать путь вперед, если Китай будет также к этому готов. Поэтому я планирую в подходящее время посетить Китай", - сказала министр. "Я надеюсь на важный и субстантивный диалог на тему экономики с моим новым коллегой в правительстве Китая", - добавила Йеллен. В феврале Пекин собирался посетить госсекретарь Энтони Блинкен, но визит был отложен на неопределенное время из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. Американцы говорят, что аэростат собирал разведывательную информацию, китайцы это отрицают.
https://ria.ru/20230418/kitay-1866178375.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794463248_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_746843de43abe40f970b64c9d382d890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, джанет йеллен, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Пекин, Джанет Йеллен, Энтони Блинкен
Глава Минфина США заявила, что собирается посетить КНР в "подходящее время"
Министр финансов США Йеллен заявила, что собирается посетить Китай в подходящее время
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена в "подходящее время" посетить Китай для "субстантивного диалога" об экономических отношениях.
Визит, по ее замыслу, должен вписаться в канву сложной работы над определением правил взаимодействия двух стран.
"США никогда не поступятся своей безопасностью или принципами, но мы можем нащупать путь вперед, если Китай будет также к этому готов. Поэтому я планирую в подходящее время посетить Китай", - сказала министр.
"Я надеюсь на важный и субстантивный диалог на тему экономики с моим новым коллегой в правительстве Китая", - добавила Йеллен.
В феврале Пекин
собирался посетить госсекретарь Энтони Блинкен
, но визит был отложен на неопределенное время из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. Американцы говорят, что аэростат собирал разведывательную информацию, китайцы это отрицают.
Американский конгрессмен заявил, что США не победят Китай