https://ria.ru/20230420/kitay-1866735938.html

Глава Минфина США заявила, что собирается посетить КНР в "подходящее время"

Глава Минфина США заявила, что собирается посетить КНР в "подходящее время" - РИА Новости, 20.04.2023

Глава Минфина США заявила, что собирается посетить КНР в "подходящее время"

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена в "подходящее время" посетить Китай для "субстантивного диалога" об экономических отношениях. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:32

2023-04-20T19:32

2023-04-20T19:32

в мире

сша

китай

пекин

джанет йеллен

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена в "подходящее время" посетить Китай для "субстантивного диалога" об экономических отношениях. Визит, по ее замыслу, должен вписаться в канву сложной работы над определением правил взаимодействия двух стран. "США никогда не поступятся своей безопасностью или принципами, но мы можем нащупать путь вперед, если Китай будет также к этому готов. Поэтому я планирую в подходящее время посетить Китай", - сказала министр. "Я надеюсь на важный и субстантивный диалог на тему экономики с моим новым коллегой в правительстве Китая", - добавила Йеллен. В феврале Пекин собирался посетить госсекретарь Энтони Блинкен, но визит был отложен на неопределенное время из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. Американцы говорят, что аэростат собирал разведывательную информацию, китайцы это отрицают.

https://ria.ru/20230418/kitay-1866178375.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, пекин, джанет йеллен, энтони блинкен