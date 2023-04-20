https://ria.ru/20230420/kirgiziya-1866601720.html

Жапаров призвал развивать государственный язык в Киргизии на кириллице

Жапаров призвал развивать государственный язык в Киргизии на кириллице - РИА Новости, 20.04.2023

Жапаров призвал развивать государственный язык в Киргизии на кириллице

О переходе киргизского языка на латиницу не может быть и речи, государственный язык Киргизии должен развиваться на кириллице, заявил президент республики Садыр... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:39

2023-04-20T13:39

2023-04-20T14:04

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 20 апр - РИА Новости. О переходе киргизского языка на латиницу не может быть и речи, государственный язык Киргизии должен развиваться на кириллице, заявил президент республики Садыр Жапаров.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства, в четверг лидер страны принял председателя национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. В ходе встречи они обсудили вопросы текущего состояния киргизского языка, перспективы развития и расширения сферы его применения. В частности, Осмоналиев представил информацию по обсуждаемому проекту конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики"."Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что одним из важных направлений государственной политики является поддержка, сохранение, развитие государственного языка. Он с удовлетворением отметил принимаемые нацкомиссией меры по широкому распространению государственного языка, подчеркнув важность владения им всех граждан на должном уровне", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, вместе с тем глава государства "сделал строгое замечание председателю нацкомиссии, призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского языка на латиницу"."Говорить о переходе кыргызского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице", - цитирует Жапарова его пресс-служба.Уточняется, что президент отметил необходимость продолжить работу по совершенствованию языковой политики и усилению мер со стороны национальной комиссии, "уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах".Накануне депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева в ходе заседания законодательного собрания предложили перевести киргизский язык на латиницу. По мнению парламентариев, это поможет сохранить язык, но каким образом - они не озвучили. Председатель нацкомиссии по языку ответил депутатам, что в случае "политического решения" о переводе языка на латиницу, специалисты готовы приступить к этой работе.

https://ria.ru/20230419/yazyk-1866294778.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киргизия, в мире, садыр жапаров