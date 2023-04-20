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Жапаров призвал развивать государственный язык в Киргизии на кириллице - РИА Новости, 20.04.2023
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13:39 20.04.2023 (обновлено: 14:04 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/kirgiziya-1866601720.html
Жапаров призвал развивать государственный язык в Киргизии на кириллице
Жапаров призвал развивать государственный язык в Киргизии на кириллице - РИА Новости, 20.04.2023
Жапаров призвал развивать государственный язык в Киргизии на кириллице
О переходе киргизского языка на латиницу не может быть и речи, государственный язык Киргизии должен развиваться на кириллице, заявил президент республики Садыр... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:39
2023-04-20T14:04
киргизия
в мире
садыр жапаров
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БИШКЕК, 20 апр - РИА Новости. О переходе киргизского языка на латиницу не может быть и речи, государственный язык Киргизии должен развиваться на кириллице, заявил президент республики Садыр Жапаров.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства, в четверг лидер страны принял председателя национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. В ходе встречи они обсудили вопросы текущего состояния киргизского языка, перспективы развития и расширения сферы его применения. В частности, Осмоналиев представил информацию по обсуждаемому проекту конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики"."Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что одним из важных направлений государственной политики является поддержка, сохранение, развитие государственного языка. Он с удовлетворением отметил принимаемые нацкомиссией меры по широкому распространению государственного языка, подчеркнув важность владения им всех граждан на должном уровне", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, вместе с тем глава государства "сделал строгое замечание председателю нацкомиссии, призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского языка на латиницу"."Говорить о переходе кыргызского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице", - цитирует Жапарова его пресс-служба.Уточняется, что президент отметил необходимость продолжить работу по совершенствованию языковой политики и усилению мер со стороны национальной комиссии, "уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах".Накануне депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева в ходе заседания законодательного собрания предложили перевести киргизский язык на латиницу. По мнению парламентариев, это поможет сохранить язык, но каким образом - они не озвучили. Председатель нацкомиссии по языку ответил депутатам, что в случае "политического решения" о переводе языка на латиницу, специалисты готовы приступить к этой работе.
https://ria.ru/20230419/yazyk-1866294778.html
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киргизия, в мире, садыр жапаров
Киргизия, В мире, Садыр Жапаров
Жапаров призвал развивать государственный язык в Киргизии на кириллице

Жапаров: развитие государственного языка в Киргизии должно продолжиться на кириллице

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 20 апр - РИА Новости. О переходе киргизского языка на латиницу не может быть и речи, государственный язык Киргизии должен развиваться на кириллице, заявил президент республики Садыр Жапаров.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства, в четверг лидер страны принял председателя национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. В ходе встречи они обсудили вопросы текущего состояния киргизского языка, перспективы развития и расширения сферы его применения. В частности, Осмоналиев представил информацию по обсуждаемому проекту конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики".
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В Киргизии предложили перевести язык на латиницу
19 апреля, 12:41
"Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что одним из важных направлений государственной политики является поддержка, сохранение, развитие государственного языка. Он с удовлетворением отметил принимаемые нацкомиссией меры по широкому распространению государственного языка, подчеркнув важность владения им всех граждан на должном уровне", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, вместе с тем глава государства "сделал строгое замечание председателю нацкомиссии, призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского языка на латиницу".
"Говорить о переходе кыргызского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице", - цитирует Жапарова его пресс-служба.
Уточняется, что президент отметил необходимость продолжить работу по совершенствованию языковой политики и усилению мер со стороны национальной комиссии, "уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах".
Накануне депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева в ходе заседания законодательного собрания предложили перевести киргизский язык на латиницу. По мнению парламентариев, это поможет сохранить язык, но каким образом - они не озвучили. Председатель нацкомиссии по языку ответил депутатам, что в случае "политического решения" о переводе языка на латиницу, специалисты готовы приступить к этой работе.
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