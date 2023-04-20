https://ria.ru/20230420/investproekty-1866532981.html
Власти Хабаровского края рассказали о реализации инвестпроектов
Власти Хабаровского края рассказали о реализации инвестпроектов - РИА Новости, 20.04.2023
Власти Хабаровского края рассказали о реализации инвестпроектов
В Хабаровском крае реализуются инвестпроекты на 133 миллиарда рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев, выступая с отчетом о результатах деятельности... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:13
2023-04-20T10:13
2023-04-20T10:13
хабаровский край
хабаровский край
россия
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тугуро-чумиканский район
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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. В Хабаровском крае реализуются инвестпроекты на 133 миллиарда рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства региона за 2022 год и о ближайших планах развития. Расширенное заседание законодательной думы региона прошло в четверг в Доме офицеров Восточного военного округа. Это третье по счету ежегодное выступление Дегтярева перед депутатским корпусом в качестве главы региона. "Санкциям Запада не удалось остановить поток инвестиций в регион. Всего в 2022 году началась реализация 26 новых инвестпроектов объемом 133 миллиарда рублей. Запущены горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Кутынском месторождении в Тугуро-Чумиканском районе, завершается строительство ГОКа по переработке запасов техногенного месторождения в Солнечном районе, начали освоение Малмыжского месторождения. Запуск ГОКа на Малмыжском месторождении состоится в марте 2024 года", - рассказал Дегтярев. Также губернатор отметил, что в регионе строится порт Эльга, который будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Строится первая в России частная Тихоокеанская железная дорога в 500 километров, а с учетом разъездов – 650 километров. За короткий срок построено уже 100 километров пути, уточнил Дегтярев. Промышленности и экономике был посвящен большой блок отчета. В целом, по объему валовый региональный продукт (ВРП) субъекта превысил 1 триллион рублей, указал Дегтярев, добавив, что вклад в ВРП края внесло малое и среднее предпринимательство, который сейчас составляет почти четверть. В малом и среднем предпринимательстве занято более 200 тысяч человек. Он отметил, что в регионе уже более 48 тысяч легальных самозанятых. "Росту поспособствовали имущественная и финансовая поддержки, налоговые льготы, кредитные каникулы. Особо выделю мораторий на проверки, который, по решению президента РФ, сохраняется и на 2023 год... В рамках антикризисного плана в 2022 году оперативно принят краевой закон о льготах по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса. Особенно эффект оценили производство, IT и туристическая сфера", - пояснил Дегтярев. В этом году Хабаровский край празднует 85-летие. Эта знаменательная дата должна войти в историю годом достижений и побед, заключил глава региона.
https://ria.ru/20230420/dolschiki-1866516456.html
https://ria.ru/20230420/sanktsii-1866519357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровский край, россия, михаил дегтярев, тугуро-чумиканский район
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев, Тугуро-Чумиканский район
Власти Хабаровского края рассказали о реализации инвестпроектов
Губернатор Дегтярев: в Хабаровском крае реализуются инвестпроекты на 133 миллиарда рублей
ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. В Хабаровском крае реализуются инвестпроекты на 133 миллиарда рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства региона за 2022 год и о ближайших планах развития.
Расширенное заседание законодательной думы региона прошло в четверг в Доме офицеров Восточного военного округа. Это третье по счету ежегодное выступление Дегтярева перед депутатским корпусом в качестве главы региона.
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"Санкциям Запада не удалось остановить поток инвестиций в регион. Всего в 2022 году началась реализация 26 новых инвестпроектов объемом 133 миллиарда рублей. Запущены горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Кутынском месторождении в Тугуро-Чумиканском районе
, завершается строительство ГОКа по переработке запасов техногенного месторождения в Солнечном районе
, начали освоение Малмыжского месторождения. Запуск ГОКа на Малмыжском месторождении состоится в марте 2024 года", - рассказал Дегтярев.
Также губернатор отметил, что в регионе строится порт Эльга, который будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года. Строится первая в России
частная Тихоокеанская железная дорога в 500 километров, а с учетом разъездов – 650 километров. За короткий срок построено уже 100 километров пути, уточнил Дегтярев.
Промышленности и экономике был посвящен большой блок отчета. В целом, по объему валовый региональный продукт (ВРП) субъекта превысил 1 триллион рублей, указал Дегтярев, добавив, что вклад в ВРП края внесло малое и среднее предпринимательство, который сейчас составляет почти четверть. В малом и среднем предпринимательстве занято более 200 тысяч человек. Он отметил, что в регионе уже более 48 тысяч легальных самозанятых.
"Росту поспособствовали имущественная и финансовая поддержки, налоговые льготы, кредитные каникулы. Особо выделю мораторий на проверки, который, по решению президента РФ, сохраняется и на 2023 год... В рамках антикризисного плана в 2022 году оперативно принят краевой закон о льготах по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса. Особенно эффект оценили производство, IT и туристическая сфера", - пояснил Дегтярев.
В этом году Хабаровский край празднует 85-летие. Эта знаменательная дата должна войти в историю годом достижений и побед, заключил глава региона.
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