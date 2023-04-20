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Володин отметил эффективную работу ЦБ по сдерживанию инфляции
Володин отметил эффективную работу ЦБ по сдерживанию инфляции - РИА Новости, 20.04.2023
Володин отметил эффективную работу ЦБ по сдерживанию инфляции
Центральный банк РФ в прошлом году эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в стране, несмотря на тяжелую ситуацию, такую оценку высказал спикер Госдумы... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:14
2023-04-20T13:14
2023-04-20T14:06
экономика
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вячеслав володин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Центральный банк РФ в прошлом году эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в стране, несмотря на тяжелую ситуацию, такую оценку высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета ЦБ в Думе в четверг."Коллеги, мы должны с вами признать, что за прошлый год, несмотря на тяжелую ситуацию и вызовы, Центральный банк эффективно решил задачи, связанные со сдерживанием инфляции", - заявил Володин.Так, отметил он, в Венгрии уровень инфляции 25,6%, в Латвии - 17,2%, в Чехии - 16,5%."А если говорить о нашей стране, сегодня ее темпы снизились до 2,82%. Это, действительно, эффективная работа по защите интересов наших граждан, потому что если бы только инфляция росла, понятно, средства обесцениваются", - добавил спикер ГД.
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экономика, цены на нефть, россия, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, венгрия, латвия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Вячеслав Володин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Венгрия, Латвия
Володин отметил эффективную работу ЦБ по сдерживанию инфляции
Спикер Госдумы Володин: ЦБ эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в 2022 году
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Центральный банк РФ в прошлом году эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в стране, несмотря на тяжелую ситуацию, такую оценку высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета ЦБ в Думе в четверг.
"Коллеги, мы должны с вами признать, что за прошлый год, несмотря на тяжелую ситуацию и вызовы, Центральный банк эффективно решил задачи, связанные со сдерживанием инфляции", - заявил Володин.
Так, отметил он, в Венгрии
уровень инфляции 25,6%, в Латвии
- 17,2%, в Чехии
- 16,5%.
"А если говорить о нашей стране, сегодня ее темпы снизились до 2,82%. Это, действительно, эффективная работа по защите интересов наших граждан, потому что если бы только инфляция росла, понятно, средства обесцениваются", - добавил спикер ГД.
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