https://ria.ru/20230420/inflyatsiya-1866593087.html

Володин отметил эффективную работу ЦБ по сдерживанию инфляции

Володин отметил эффективную работу ЦБ по сдерживанию инфляции - РИА Новости, 20.04.2023

Володин отметил эффективную работу ЦБ по сдерживанию инфляции

Центральный банк РФ в прошлом году эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в стране, несмотря на тяжелую ситуацию, такую оценку высказал спикер Госдумы... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:14

2023-04-20T13:14

2023-04-20T14:06

экономика

цены на нефть

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Центральный банк РФ в прошлом году эффективно решил задачи по сдерживанию инфляции в стране, несмотря на тяжелую ситуацию, такую оценку высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета ЦБ в Думе в четверг."Коллеги, мы должны с вами признать, что за прошлый год, несмотря на тяжелую ситуацию и вызовы, Центральный банк эффективно решил задачи, связанные со сдерживанием инфляции", - заявил Володин.Так, отметил он, в Венгрии уровень инфляции 25,6%, в Латвии - 17,2%, в Чехии - 16,5%."А если говорить о нашей стране, сегодня ее темпы снизились до 2,82%. Это, действительно, эффективная работа по защите интересов наших граждан, потому что если бы только инфляция росла, понятно, средства обесцениваются", - добавил спикер ГД.

https://ria.ru/20230420/rubl-1866577214.html

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экономика, цены на нефть, россия, вячеслав володин, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, венгрия, латвия