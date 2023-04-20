https://ria.ru/20230420/il-1866607412.html

Китай заинтересовался противопожарными Ил-76

Китай заинтересовался противопожарными Ил-76 - РИА Новости, 20.04.2023

Китай заинтересовался противопожарными Ил-76

Китай заинтересован в закупке в России двух противопожарных самолетов Ил-76, обучении их экипажей и технического персонала, сообщил глава МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:59

2023-04-20T13:59

2023-04-20T13:59

китай

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416299_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_14eedd924d65bf55c09bd01346ad47e5.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр – РИА Новости. Китай заинтересован в закупке в России двух противопожарных самолетов Ил-76, обучении их экипажей и технического персонала, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам встречи с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем. "Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами. Основные их предложения к российской стороне – это обучение экипажей и использование водосливных устройств. Российская практика очень интересует коллег в рамках борьбы с лесными пожарами, это очень востребовано и в этом заинтересован не только Китай, но и Турция", - сказал Куренков. Он отметил, что "китайская сторона просит у нас обучение экипажей, технического персонала, обучения своих курсантов". Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем обсудил взаимодействие на приграничных территориях при предупреждении и ликвидации паводков и пожаров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Разговор главы МЧС РФ и замглавы китайского ведомства прошел в Нью-Дели на полях встречи глав ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), занимающихся вопросами предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Встреча руководителей ведомств ШОС по чрезвычайным ситуациям проходит под председательством главы МВД Индии Амита Шаха. Как сообщало МВД Индии, на встрече руководители ведомств расскажут о произошедших крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, мерах по их устранению, а также поделятся мнениями об инновационных практиках, технологиях и дальнейших перспективах сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.

https://ria.ru/20230328/prototip-1861237392.html

https://ria.ru/20230317/khankhuey-1858508115.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, в мире