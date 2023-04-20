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Китай заинтересовался противопожарными Ил-76 - РИА Новости, 20.04.2023
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13:59 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/il-1866607412.html
Китай заинтересовался противопожарными Ил-76
Китай заинтересовался противопожарными Ил-76 - РИА Новости, 20.04.2023
Китай заинтересовался противопожарными Ил-76
Китай заинтересован в закупке в России двух противопожарных самолетов Ил-76, обучении их экипажей и технического персонала, сообщил глава МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:59
2023-04-20T13:59
китай
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр – РИА Новости. Китай заинтересован в закупке в России двух противопожарных самолетов Ил-76, обучении их экипажей и технического персонала, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам встречи с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем. "Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами. Основные их предложения к российской стороне – это обучение экипажей и использование водосливных устройств. Российская практика очень интересует коллег в рамках борьбы с лесными пожарами, это очень востребовано и в этом заинтересован не только Китай, но и Турция", - сказал Куренков. Он отметил, что "китайская сторона просит у нас обучение экипажей, технического персонала, обучения своих курсантов". Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем обсудил взаимодействие на приграничных территориях при предупреждении и ликвидации паводков и пожаров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Разговор главы МЧС РФ и замглавы китайского ведомства прошел в Нью-Дели на полях встречи глав ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), занимающихся вопросами предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Встреча руководителей ведомств ШОС по чрезвычайным ситуациям проходит под председательством главы МВД Индии Амита Шаха. Как сообщало МВД Индии, на встрече руководители ведомств расскажут о произошедших крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, мерах по их устранению, а также поделятся мнениями об инновационных практиках, технологиях и дальнейших перспективах сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.
https://ria.ru/20230328/prototip-1861237392.html
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китай, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, в мире
Китай, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, В мире
Китай заинтересовался противопожарными Ил-76

Глава МЧС Куренков: Китай заинтересован в покупке у России двух противопожарных Ил-76

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр – РИА Новости. Китай заинтересован в закупке в России двух противопожарных самолетов Ил-76, обучении их экипажей и технического персонала, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам встречи с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем.
"Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами. Основные их предложения к российской стороне – это обучение экипажей и использование водосливных устройств. Российская практика очень интересует коллег в рамках борьбы с лесными пожарами, это очень востребовано и в этом заинтересован не только Китай, но и Турция", - сказал Куренков. Он отметил, что "китайская сторона просит у нас обучение экипажей, технического персонала, обучения своих курсантов".
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания
28 марта, 14:16
Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем обсудил взаимодействие на приграничных территориях при предупреждении и ликвидации паводков и пожаров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Разговор главы МЧС РФ и замглавы китайского ведомства прошел в Нью-Дели на полях встречи глав ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), занимающихся вопросами предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Встреча руководителей ведомств ШОС по чрезвычайным ситуациям проходит под председательством главы МВД Индии Амита Шаха. Как сообщало МВД Индии, на встрече руководители ведомств расскажут о произошедших крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, мерах по их устранению, а также поделятся мнениями об инновационных практиках, технологиях и дальнейших перспективах сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай будет стоять "спиной к спине" с Россией
17 марта, 11:00
 
КитайРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76В мире
 
 
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