https://ria.ru/20230420/il-1866607412.html
Китай заинтересовался противопожарными Ил-76
Китай заинтересовался противопожарными Ил-76 - РИА Новости, 20.04.2023
Китай заинтересовался противопожарными Ил-76
Китай заинтересован в закупке в России двух противопожарных самолетов Ил-76, обучении их экипажей и технического персонала, сообщил глава МЧС РФ Александр... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:59
2023-04-20T13:59
2023-04-20T13:59
китай
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр – РИА Новости. Китай заинтересован в закупке в России двух противопожарных самолетов Ил-76, обучении их экипажей и технического персонала, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам встречи с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем. "Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами. Основные их предложения к российской стороне – это обучение экипажей и использование водосливных устройств. Российская практика очень интересует коллег в рамках борьбы с лесными пожарами, это очень востребовано и в этом заинтересован не только Китай, но и Турция", - сказал Куренков. Он отметил, что "китайская сторона просит у нас обучение экипажей, технического персонала, обучения своих курсантов". Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем обсудил взаимодействие на приграничных территориях при предупреждении и ликвидации паводков и пожаров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Разговор главы МЧС РФ и замглавы китайского ведомства прошел в Нью-Дели на полях встречи глав ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), занимающихся вопросами предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Встреча руководителей ведомств ШОС по чрезвычайным ситуациям проходит под председательством главы МВД Индии Амита Шаха. Как сообщало МВД Индии, на встрече руководители ведомств расскажут о произошедших крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, мерах по их устранению, а также поделятся мнениями об инновационных практиках, технологиях и дальнейших перспективах сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.
https://ria.ru/20230328/prototip-1861237392.html
https://ria.ru/20230317/khankhuey-1858508115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, в мире
Китай, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, В мире
Китай заинтересовался противопожарными Ил-76
Глава МЧС Куренков: Китай заинтересован в покупке у России двух противопожарных Ил-76
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр – РИА Новости. Китай заинтересован в закупке в России двух противопожарных самолетов Ил-76, обучении их экипажей и технического персонала, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам встречи с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем.
"Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами. Основные их предложения к российской стороне – это обучение экипажей и использование водосливных устройств. Российская практика очень интересует коллег в рамках борьбы с лесными пожарами, это очень востребовано и в этом заинтересован не только Китай, но и Турция", - сказал Куренков. Он отметил, что "китайская сторона просит у нас обучение экипажей, технического персонала, обучения своих курсантов".
Прототип крыла для российско-китайского самолета направили на испытания
Глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с замминистра реагирования на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяаем обсудил взаимодействие на приграничных территориях при предупреждении и ликвидации паводков и пожаров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Разговор главы МЧС РФ и замглавы китайского ведомства прошел в Нью-Дели
на полях встречи глав ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
), занимающихся вопросами предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Встреча руководителей ведомств ШОС по чрезвычайным ситуациям проходит под председательством главы МВД Индии
Амита Шаха. Как сообщало МВД Индии, на встрече руководители ведомств расскажут о произошедших крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, мерах по их устранению, а также поделятся мнениями об инновационных практиках, технологиях и дальнейших перспективах сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках ШОС.
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