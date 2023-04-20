https://ria.ru/20230420/goszakupki-1866630659.html
Госдума упростила процедуру госзакупок
Госдума упростила процедуру госзакупок - РИА Новости, 20.04.2023
Госдума упростила процедуру госзакупок
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:55
2023-04-20T14:55
2023-04-20T14:55
экономика
россия
госдума рф
госзакупки
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок. Документ направлен на совершенствование процедуры таких закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, экономию времени заказчиков. Закон повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ". Кроме того, заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков. Помимо этого, заказчики смогут закупать специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать эквиваленты, если врачебная комиссия примет соответствующее решение. Перечень таких продуктов и медицинских изделий, а также порядок его формирования утверждается правительством РФ. Закон также разрешает до 31 декабря 2024 года не применять закон о контрактной системе в сфере госзакупок к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями, находящимися в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это связано с выборами в законодательные органы этих регионов. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20230408/belorussiya-1864005454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф, госзакупки, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Госдума РФ, Госзакупки, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Госдума упростила процедуру госзакупок
Госдума приняла закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок.
Документ направлен на совершенствование процедуры таких закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, экономию времени заказчиков.
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Закон повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ".
Кроме того, заказчики получат возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон также сокращает сроки согласования с ФАС
России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков.
Помимо этого, заказчики смогут закупать специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать эквиваленты, если врачебная комиссия примет соответствующее решение. Перечень таких продуктов и медицинских изделий, а также порядок его формирования утверждается правительством РФ.
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Закон также разрешает до 31 декабря 2024 года не применять закон о контрактной системе в сфере госзакупок к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями, находящимися в Донецкой и Луганской народных республиках
, Запорожской и Херсонской областях
. Это связано с выборами в законодательные органы этих регионов.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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