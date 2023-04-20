https://ria.ru/20230420/google-1866670144.html

Московский суд отклонил иск Google, оспаривавшего оценку стоимости брендов

Московский суд отклонил иск Google, оспаривавшего оценку стоимости брендов - РИА Новости, 20.04.2023

Московский суд отклонил иск Google, оспаривавшего оценку стоимости брендов

Арбитражный суд Москвы отклонил иск американской Google LLC, просившей признать недостоверной оценку рыночной стоимости ее товарных знаков Google Play и G Pay в РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:27

2023-04-20T16:27

2023-04-20T16:27

технологии

россия

москва

google

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск американской Google LLC, просившей признать недостоверной оценку рыночной стоимости ее товарных знаков Google Play и G Pay в России, которую провело по просьбе судебных приставов-исполнителей ООО "Независимая экспертная организация "Пакс", следует из опубликованного решения суда. Приставы в марте 2022 года возбудили исполнительное производство по взысканию со структур Google многомиллиардной судебной неустойки в пользу медиахолдинга "Царьград". В рамках этого производства приставы наложили арест на активы должников, в том числе на зарегистрированные в России товарные знаки Google Play и G Pay. Ответчик "Пакс" был привлечен приставами для оценки стоимости брендов, по результатам которой в июле представил заключение о том, что каждый из товарных знаков стоит чуть больше 325 тысяч рублей. В иске Google LLC указала, что эксперты не учли всемирную известность бренда Google. Хотя, по правилам, к числу факторов, которые влияют на оценку нематериальных активов, относится способность объекта оценки приносить экономические выгоды. Как отметил истец, в 2007 году товарный знак Google признавался самым дорогим мировым брендом, его ориентировочная стоимость составляла 66,4 миллиарда долларов. В 2021 году бренд Google оценивался уже в 191,2 миллиарда долларов. Использование товарных знаков, включающих элементы всемирно известного бренда, по мнению Google LLC, способно приносить их обладателям значительную экономическую выгоду, а стоимость таких товарных знаков существенно превышает 325 тысяч рублей. Истец указал еще на ряд нарушений, допущенных, по его мнению, экспертной организацией. Суд, отказывая в иске, отметил, что оспаривание результатов оценки "возможно только в случае, если величина такой оценки обязательна для сторон сделки и третьих лиц". В данном же случае оценка носит рекомендательный характер, она не является обязательной для судебного пристава. "Величина оценки, указанная оценщиком в отчете, не может нарушать права сторон исполнительного производства, так как последствия ее определения наступают только после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оценке вещи или имущественного права", – говорится в решении. При этом постановление пристава по итогам оценки Google не оспорил. По данным Роспатента, товарный знак G Pay был зарегистрирован в России в 2020 году, Google Play – в 2021-м. Оба распространяются на один класс товаров, объединяющий разные виды программного обеспечения, и один класс услуг, куда входят услуги в области интерактивной розничной продажи цифрового контента, услуги электронных платежей и т.п.

https://ria.ru/20230317/banki-1858522202.html

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технологии, россия, москва, google, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)