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Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю - РИА Новости, 20.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:04 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/gidrostal-1866684549.html
Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю
Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю - РИА Новости, 20.04.2023
Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю
Реконструкцию стадиона "Гидросталь" в подмосковном Чехове завершат к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:04
2023-04-20T17:04
новости подмосковья
чехов
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Реконструкцию стадиона "Гидросталь" в подмосковном Чехове завершат к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.Стадион был построен в 1963 году градообразующим предприятием того времени - заводом "Гидростальконструкция". Капремонт спортивного объекта начался в январе текущего года в рамках региональной госпрограммы "Спорт Подмосковья".Как уточняется в справке пресс-службы областного правительства, после завершения реконструкции на стадионе приведут в порядок наружные сети, освещение, тренажерную, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для мини-футбола и сдачи нормативов ГТО. Также будут обновлены беговые дорожки, установлены трибуны на 1,2 тысяч мест и экраны для трансляции тренировок.
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чехов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Чехов, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Губернатор Московской области Андрей Воробьев на стадионе "Гидросталь" в Чехове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на стадионе Гидросталь в Чехове - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на стадионе "Гидросталь" в Чехове
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Реконструкцию стадиона "Гидросталь" в подмосковном Чехове завершат к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Стадион был построен в 1963 году градообразующим предприятием того времени - заводом "Гидростальконструкция". Капремонт спортивного объекта начался в январе текущего года в рамках региональной госпрограммы "Спорт Подмосковья".
«
"Мы сегодня приехали на стадион – это традиционное место, центр города. К сентябрю успеем его открыть. Постараемся сделать так, чтобы поле было задействовано и в зимнее время, здесь будет подогрев. Очень надеюсь, что много детей сможете принять, ну и взрослых тоже. Это большой проект, важный - будет все красиво", - цитирует пресс-служба Воробьева.
Как уточняется в справке пресс-службы областного правительства, после завершения реконструкции на стадионе приведут в порядок наружные сети, освещение, тренажерную, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для мини-футбола и сдачи нормативов ГТО. Также будут обновлены беговые дорожки, установлены трибуны на 1,2 тысяч мест и экраны для трансляции тренировок.
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Новости ПодмосковьяЧеховАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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