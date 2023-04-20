Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю
CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Губернатор Московской области Андрей Воробьев на стадионе "Гидросталь" в Чехове
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на стадионе "Гидросталь" в Чехове
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Реконструкцию стадиона "Гидросталь" в подмосковном Чехове завершат к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Стадион был построен в 1963 году градообразующим предприятием того времени - заводом "Гидростальконструкция". Капремонт спортивного объекта начался в январе текущего года в рамках региональной госпрограммы "Спорт Подмосковья".
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"Мы сегодня приехали на стадион – это традиционное место, центр города. К сентябрю успеем его открыть. Постараемся сделать так, чтобы поле было задействовано и в зимнее время, здесь будет подогрев. Очень надеюсь, что много детей сможете принять, ну и взрослых тоже. Это большой проект, важный - будет все красиво", - цитирует пресс-служба Воробьева.
Как уточняется в справке пресс-службы областного правительства, после завершения реконструкции на стадионе приведут в порядок наружные сети, освещение, тренажерную, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для мини-футбола и сдачи нормативов ГТО. Также будут обновлены беговые дорожки, установлены трибуны на 1,2 тысяч мест и экраны для трансляции тренировок.