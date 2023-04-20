https://ria.ru/20230420/gidrostal-1866684549.html

Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю

Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю - РИА Новости, 20.04.2023

Воробьев: реконструкцию стадиона "Гидросталь" в Чехове завершат к сентябрю

Реконструкцию стадиона "Гидросталь" в подмосковном Чехове завершат к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:04

2023-04-20T17:04

2023-04-20T17:04

новости подмосковья

чехов

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Реконструкцию стадиона "Гидросталь" в подмосковном Чехове завершат к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.Стадион был построен в 1963 году градообразующим предприятием того времени - заводом "Гидростальконструкция". Капремонт спортивного объекта начался в январе текущего года в рамках региональной госпрограммы "Спорт Подмосковья".Как уточняется в справке пресс-службы областного правительства, после завершения реконструкции на стадионе приведут в порядок наружные сети, освещение, тренажерную, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для мини-футбола и сдачи нормативов ГТО. Также будут обновлены беговые дорожки, установлены трибуны на 1,2 тысяч мест и экраны для трансляции тренировок.

https://ria.ru/20230331/rekonstruktsiya-1862151420.html

чехов

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

чехов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)