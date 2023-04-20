https://ria.ru/20230420/gaz-1866563389.html

В "Газпроме" прокомментировали публикацию в СМИ о либерализации цен на газ

В "Газпроме" прокомментировали публикацию в СМИ о либерализации цен на газ - РИА Новости, 20.04.2023

В "Газпроме" прокомментировали публикацию в СМИ о либерализации цен на газ

"Газпром" прокомментировал публикацию в газете "Коммерсант" про либерализацию цен на газ, в котором издание ссылается на заместителя председателя правления... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:42

2023-04-20T11:42

2023-04-20T12:19

экономика

газпром

виталий маркелов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1920x0_80_0_0_f480911ef727aec6868b0ff9033e5088.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Газпром" прокомментировал публикацию в газете "Коммерсант" про либерализацию цен на газ, в котором издание ссылается на заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова - компания в своем телеграм-канале сообщила, что Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал.Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала со ссылкой на материалы госсовета по энергетике, прошедшего 30 марта, что "Газпром" предлагает начать либерализацию цен на газ для промышленных потребителей, чтобы увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке. В статье отмечалось, что эту идею на заседании Госсовета высказал Маркелов."Сегодня в газете "Коммерсант" вышла статья "Газпром" за свободу на внутреннем рынке". Издание ссылается на выступление на Госсовете по энергетике 30 марта 2023 года заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова. В связи с этим сообщаем, что Виталий Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал", - написала компания в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230411/gaz-1864591105.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, газпром, виталий маркелов