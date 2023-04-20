https://ria.ru/20230420/gaz-1866563389.html
В "Газпроме" прокомментировали публикацию в СМИ о либерализации цен на газ
В "Газпроме" прокомментировали публикацию в СМИ о либерализации цен на газ - РИА Новости, 20.04.2023
В "Газпроме" прокомментировали публикацию в СМИ о либерализации цен на газ
"Газпром" прокомментировал публикацию в газете "Коммерсант" про либерализацию цен на газ, в котором издание ссылается на заместителя председателя правления... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:42
2023-04-20T11:42
2023-04-20T12:19
экономика
газпром
виталий маркелов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Газпром" прокомментировал публикацию в газете "Коммерсант" про либерализацию цен на газ, в котором издание ссылается на заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова - компания в своем телеграм-канале сообщила, что Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал.Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала со ссылкой на материалы госсовета по энергетике, прошедшего 30 марта, что "Газпром" предлагает начать либерализацию цен на газ для промышленных потребителей, чтобы увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке. В статье отмечалось, что эту идею на заседании Госсовета высказал Маркелов."Сегодня в газете "Коммерсант" вышла статья "Газпром" за свободу на внутреннем рынке". Издание ссылается на выступление на Госсовете по энергетике 30 марта 2023 года заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова. В связи с этим сообщаем, что Виталий Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал", - написала компания в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230411/gaz-1864591105.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, виталий маркелов
Экономика, Газпром, Виталий Маркелов
В "Газпроме" прокомментировали публикацию в СМИ о либерализации цен на газ
В "Газпроме" заявили, что Маркелов не участвовал в заседании Госсовета по энергетике
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
"Газпром" прокомментировал публикацию в газете "Коммерсант" про либерализацию цен на газ, в котором издание ссылается на заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова - компания в своем телеграм-канале
сообщила, что Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала со ссылкой на материалы госсовета по энергетике, прошедшего 30 марта, что "Газпром" предлагает начать либерализацию цен на газ для промышленных потребителей, чтобы увеличить свои доходы от продажи газа на внутреннем рынке. В статье отмечалось, что эту идею на заседании Госсовета высказал Маркелов.
"Сегодня в газете "Коммерсант" вышла статья "Газпром" за свободу на внутреннем рынке". Издание ссылается на выступление на Госсовете по энергетике 30 марта 2023 года заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова. В связи с этим сообщаем, что Виталий Маркелов 30 марта в Госсовете по энергетике не участвовал", - написала компания в своем телеграм-канале.
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