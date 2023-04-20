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ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт сторонника ИГ*

ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт сторонника ИГ* - РИА Новости, 20.04.2023

ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт сторонника ИГ*

Задержанный в городе Минеральные Воды сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации рассказал, что его взяли в момент изучения им... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:19

2023-04-20T19:19

2023-04-20T19:46

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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фсб

исламское государство

ближний восток

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Задержанный в городе Минеральные Воды сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации рассказал, что его взяли в момент изучения им обстановки перед совершением теракта, кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ России."Я вступил в "Исламское государство"* и по указанию амира должен был совершить теракт, взрыв. В дальнейшем начал закупать определенные компоненты для этого и пошел смотреть обстановку. И в этот момент, когда смотрел обстановку, я был задержан сотрудниками ФСБ", - сказал задержанный молодой человек.Ранее в четверг ФСБ сообщила, что подозреваемый был задержан в Минводах 20 апреля при подготовке к совершению преступления. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html

россия

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае В Ставропольском крае задержан член ИГ* , который по указанию зарубежных кураторов планировал теракт в общественном месте, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. 2023-04-20T19:19 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, минеральные воды, фсб, исламское государство, ближний восток, происшествия