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ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт сторонника ИГ*
ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт сторонника ИГ* - РИА Новости, 20.04.2023
ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт сторонника ИГ*
Задержанный в городе Минеральные Воды сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации рассказал, что его взяли в момент изучения им... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:19
2023-04-20T19:19
2023-04-20T19:46
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ближний восток
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Задержанный в городе Минеральные Воды сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации рассказал, что его взяли в момент изучения им обстановки перед совершением теракта, кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ России."Я вступил в "Исламское государство"* и по указанию амира должен был совершить теракт, взрыв. В дальнейшем начал закупать определенные компоненты для этого и пошел смотреть обстановку. И в этот момент, когда смотрел обстановку, я был задержан сотрудниками ФСБ", - сказал задержанный молодой человек.Ранее в четверг ФСБ сообщила, что подозреваемый был задержан в Минводах 20 апреля при подготовке к совершению преступления. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.* Запрещенная в России террористическая организация
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Задержание мужчины, планировавшего теракт в Ставропольском крае
В Ставропольском крае задержан член ИГ* , который по указанию зарубежных кураторов планировал теракт в общественном месте, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
2023-04-20T19:19
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, минеральные воды, фсб, исламское государство, ближний восток, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Минеральные Воды, ФСБ, Исламское государство, Ближний Восток, Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт сторонника ИГ*
ФСБ опубликовала видео задержания и показания готовившего теракт сторонника ИГ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Задержанный в городе Минеральные Воды сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации рассказал, что его взяли в момент изучения им обстановки перед совершением теракта, кадры оперативной видеосъемки обнародовала ФСБ России.
"Я вступил в "Исламское государство"* и по указанию амира должен был совершить теракт, взрыв. В дальнейшем начал закупать определенные компоненты для этого и пошел смотреть обстановку. И в этот момент, когда смотрел обстановку, я был задержан сотрудниками ФСБ", - сказал задержанный молодой человек.
Ранее в четверг ФСБ сообщила, что подозреваемый был задержан в Минводах 20 апреля при подготовке к совершению преступления. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
* Запрещенная в России террористическая организация
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022-2023 годах