https://ria.ru/20230420/france-1866662585.html
Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона
Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона - РИА Новости, 20.04.2023
Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона
Французские полицейские забирали кастрюли у тех, кто пытался их пронести на манифестацию в центре коммуны Ганж, где проходит визит президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:12
2023-04-20T16:12
2023-04-20T16:21
в мире
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Французские полицейские забирали кастрюли у тех, кто пытался их пронести на манифестацию в центре коммуны Ганж, где проходит визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает в четверг телеканал LCI. Французы уже неоднократно проводили "марши пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они приносили с собой на протестные акции против политики Макрона. На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как жандарм досматривает рюкзак француженки и, увидев металлическую емкость, просит ее сдать. "У нас указ префекта", - отвечает страж правопорядка на вопрос, на каком основании они запрещают проносить кастрюли с собой, после чего просит женщину положить ее среди ранее оставленных сковород и кастрюль. Позднее стало известно, что в декрете запрещается пронос "переносных звуковых устройств" на манифестацию, но нет ни слова о кастрюлях, сообщает телеканал. "Жандармы неверно поняли пункты о контроле… Были даны указания больше не изымать кастрюли", - приводит телеканал LCI слова осведомленного источника. В четверг глава государства начал визит, связанный с вопросами школьного образования, с посещения коммуны Ганж в регионе Окситания на юге Франции. Уже с утра в ожидании президента там собрались несколько сотен протестующих. Как передавал телеканал BFMTV, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся прорвать заграждения у входа в колледж Луиз-Мишель, куда Макрон направился в сопровождении министра образования Франции Папа Ндьяйя. К моменту приезда президента около 2 тысяч человек собрались в центре коммуны. Они стучат ложками по кастрюлям, бойкотируя визит президента, и скандируют: "Макрона в отставку!" Как сообщал телеканал BFMTV, Макрон в Ганже предпочёл не общаться с гражданами. На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, видно, что на домах в коммуне стали появляться вывески, адресованные президенту: "Убирайся из нашей жизни", "Король истощает народ", "Сопротивление, солидарность, демократия" и другие. Накануне первый с момента окончательного принятия на прошлой неделе пенсионной реформы визит президента Макрона закончился провалом. Президента в ходе поездки на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество. Макрон заявил, что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему осуществлять визиты по стране. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230420/protest-1866652438.html
https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона
LCI: полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона
ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости.
Французские полицейские забирали кастрюли у тех, кто пытался их пронести на манифестацию в центре коммуны Ганж, где проходит визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает в четверг телеканал LCI
.
Французы уже неоднократно проводили "марши пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они приносили с собой на протестные акции против политики Макрона.
В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext
На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как жандарм досматривает рюкзак француженки и, увидев металлическую емкость, просит ее сдать.
"У нас указ префекта", - отвечает страж правопорядка на вопрос, на каком основании они запрещают проносить кастрюли с собой, после чего просит женщину положить ее среди ранее оставленных сковород и кастрюль.
Позднее стало известно, что в декрете запрещается пронос "переносных звуковых устройств" на манифестацию, но нет ни слова о кастрюлях, сообщает телеканал.
"Жандармы неверно поняли пункты о контроле… Были даны указания больше не изымать кастрюли", - приводит телеканал LCI слова осведомленного источника.
В четверг глава государства начал визит, связанный с вопросами школьного образования, с посещения коммуны Ганж в регионе Окситания на юге Франции. Уже с утра в ожидании президента там собрались несколько сотен протестующих. Как передавал телеканал BFMTV, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся прорвать заграждения у входа в колледж Луиз-Мишель, куда Макрон направился в сопровождении министра образования Франции Папа Ндьяйя.
К моменту приезда президента около 2 тысяч человек собрались в центре коммуны. Они стучат ложками по кастрюлям, бойкотируя визит президента, и скандируют: "Макрона в отставку!"
Как сообщал телеканал BFMTV, Макрон в Ганже предпочёл не общаться с гражданами.
На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, видно, что на домах в коммуне стали появляться вывески, адресованные президенту: "Убирайся из нашей жизни", "Король истощает народ", "Сопротивление, солидарность, демократия" и другие.
Накануне первый с момента окончательного принятия на прошлой неделе пенсионной реформы визит президента Макрона закончился провалом. Президента в ходе поездки на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество.
Макрон заявил, что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему осуществлять визиты по стране.
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом