https://ria.ru/20230420/france-1866662585.html

Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона

Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона - РИА Новости, 20.04.2023

Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона

Французские полицейские забирали кастрюли у тех, кто пытался их пронести на манифестацию в центре коммуны Ганж, где проходит визит президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:12

2023-04-20T16:12

2023-04-20T16:21

в мире

франция

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Французские полицейские забирали кастрюли у тех, кто пытался их пронести на манифестацию в центре коммуны Ганж, где проходит визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает в четверг телеканал LCI. Французы уже неоднократно проводили "марши пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они приносили с собой на протестные акции против политики Макрона. На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как жандарм досматривает рюкзак француженки и, увидев металлическую емкость, просит ее сдать. "У нас указ префекта", - отвечает страж правопорядка на вопрос, на каком основании они запрещают проносить кастрюли с собой, после чего просит женщину положить ее среди ранее оставленных сковород и кастрюль. Позднее стало известно, что в декрете запрещается пронос "переносных звуковых устройств" на манифестацию, но нет ни слова о кастрюлях, сообщает телеканал. "Жандармы неверно поняли пункты о контроле… Были даны указания больше не изымать кастрюли", - приводит телеканал LCI слова осведомленного источника. В четверг глава государства начал визит, связанный с вопросами школьного образования, с посещения коммуны Ганж в регионе Окситания на юге Франции. Уже с утра в ожидании президента там собрались несколько сотен протестующих. Как передавал телеканал BFMTV, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся прорвать заграждения у входа в колледж Луиз-Мишель, куда Макрон направился в сопровождении министра образования Франции Папа Ндьяйя. К моменту приезда президента около 2 тысяч человек собрались в центре коммуны. Они стучат ложками по кастрюлям, бойкотируя визит президента, и скандируют: "Макрона в отставку!" Как сообщал телеканал BFMTV, Макрон в Ганже предпочёл не общаться с гражданами. На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, видно, что на домах в коммуне стали появляться вывески, адресованные президенту: "Убирайся из нашей жизни", "Король истощает народ", "Сопротивление, солидарность, демократия" и другие. Накануне первый с момента окончательного принятия на прошлой неделе пенсионной реформы визит президента Макрона закончился провалом. Президента в ходе поездки на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество. Макрон заявил, что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему осуществлять визиты по стране. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230420/protest-1866652438.html

https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы