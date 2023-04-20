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Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона - РИА Новости, 20.04.2023
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16:12 20.04.2023 (обновлено: 16:21 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/france-1866662585.html
Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона
Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона - РИА Новости, 20.04.2023
Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона
Французские полицейские забирали кастрюли у тех, кто пытался их пронести на манифестацию в центре коммуны Ганж, где проходит визит президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:12
2023-04-20T16:21
в мире
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Французские полицейские забирали кастрюли у тех, кто пытался их пронести на манифестацию в центре коммуны Ганж, где проходит визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает в четверг телеканал LCI. Французы уже неоднократно проводили "марши пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они приносили с собой на протестные акции против политики Макрона. На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как жандарм досматривает рюкзак француженки и, увидев металлическую емкость, просит ее сдать. "У нас указ префекта", - отвечает страж правопорядка на вопрос, на каком основании они запрещают проносить кастрюли с собой, после чего просит женщину положить ее среди ранее оставленных сковород и кастрюль. Позднее стало известно, что в декрете запрещается пронос "переносных звуковых устройств" на манифестацию, но нет ни слова о кастрюлях, сообщает телеканал. "Жандармы неверно поняли пункты о контроле… Были даны указания больше не изымать кастрюли", - приводит телеканал LCI слова осведомленного источника. В четверг глава государства начал визит, связанный с вопросами школьного образования, с посещения коммуны Ганж в регионе Окситания на юге Франции. Уже с утра в ожидании президента там собрались несколько сотен протестующих. Как передавал телеканал BFMTV, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся прорвать заграждения у входа в колледж Луиз-Мишель, куда Макрон направился в сопровождении министра образования Франции Папа Ндьяйя. К моменту приезда президента около 2 тысяч человек собрались в центре коммуны. Они стучат ложками по кастрюлям, бойкотируя визит президента, и скандируют: "Макрона в отставку!" Как сообщал телеканал BFMTV, Макрон в Ганже предпочёл не общаться с гражданами. На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, видно, что на домах в коммуне стали появляться вывески, адресованные президенту: "Убирайся из нашей жизни", "Король истощает народ", "Сопротивление, солидарность, демократия" и другие. Накануне первый с момента окончательного принятия на прошлой неделе пенсионной реформы визит президента Макрона закончился провалом. Президента в ходе поездки на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество. Макрон заявил, что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему осуществлять визиты по стране. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230420/protest-1866652438.html
https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона

LCI: полиция во Франции отобрала кастрюли у протестующих перед приездом Макрона

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Французские полицейские забирали кастрюли у тех, кто пытался их пронести на манифестацию в центре коммуны Ганж, где проходит визит президента Франции Эммануэля Макрона, передает в четверг телеканал LCI.
Французы уже неоднократно проводили "марши пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они приносили с собой на протестные акции против политики Макрона.
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Вчера, 15:47
На кадрах, опубликованных на сайте телеканала, видно, как жандарм досматривает рюкзак француженки и, увидев металлическую емкость, просит ее сдать.
"У нас указ префекта", - отвечает страж правопорядка на вопрос, на каком основании они запрещают проносить кастрюли с собой, после чего просит женщину положить ее среди ранее оставленных сковород и кастрюль.
Позднее стало известно, что в декрете запрещается пронос "переносных звуковых устройств" на манифестацию, но нет ни слова о кастрюлях, сообщает телеканал.
"Жандармы неверно поняли пункты о контроле… Были даны указания больше не изымать кастрюли", - приводит телеканал LCI слова осведомленного источника.
В четверг глава государства начал визит, связанный с вопросами школьного образования, с посещения коммуны Ганж в регионе Окситания на юге Франции. Уже с утра в ожидании президента там собрались несколько сотен протестующих. Как передавал телеканал BFMTV, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против протестующих, пытавшихся прорвать заграждения у входа в колледж Луиз-Мишель, куда Макрон направился в сопровождении министра образования Франции Папа Ндьяйя.
К моменту приезда президента около 2 тысяч человек собрались в центре коммуны. Они стучат ложками по кастрюлям, бойкотируя визит президента, и скандируют: "Макрона в отставку!"
Как сообщал телеканал BFMTV, Макрон в Ганже предпочёл не общаться с гражданами.
На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, видно, что на домах в коммуне стали появляться вывески, адресованные президенту: "Убирайся из нашей жизни", "Король истощает народ", "Сопротивление, солидарность, демократия" и другие.
Накануне первый с момента окончательного принятия на прошлой неделе пенсионной реформы визит президента Макрона закончился провалом. Президента в ходе поездки на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество.
Макрон заявил, что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему осуществлять визиты по стране.
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения завода Mathis в коммуне Мюттерсольц. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом
19 апреля, 22:10
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
 
 
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