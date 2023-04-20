https://ria.ru/20230420/filial-1866683581.html
В Липецке откроется филиал госфонда поддержки участников СВО
В Липецке откроется филиал госфонда поддержки участников СВО - РИА Новости, 20.04.2023
В Липецке откроется филиал госфонда поддержки участников СВО
В ближайшее время в Липецке откроется филиал государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов "Защитники Отечества", сообщил губернатор... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:59
2023-04-20T16:59
2023-04-20T16:59
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости. В ближайшее время в Липецке откроется филиал государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов "Защитники Отечества", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Липецкую область председателя фонда Анны Цивилевой.Глава региона уточнил, что ветераны специальной военной операции, их близкие, а также родные погибших солдат смогут обращаться в фонд за поддержкой по любому вопросу. За одно посещение можно будет решить проблемы по линии здравоохранения, образования, оформить реабилитацию, а также получить консультацию юристов и карьерных консультантов. Будет работать служба медико-социальной экспертизы, школа ухода, служба проката средств реабилитации.Артамонов отметил, что расположится филиал фонда "Защитники Отечества" в отдельном здании. Обслуживать обратившихся жителей области будут 35 человек из числа социальных кураторов, которые уже имеют опыт работы с участниками СВО и их близкими, а также липецкие психологи, которые проходят переподготовку для работы с людьми с военной травмой."Наша задача — открыть филиал фонда в Липецкой области как можно скорее, чтобы всесторонне помогать нашим ветеранам", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230302/nagradili-1855403876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости. В ближайшее время в Липецке откроется филиал государственного фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших бойцов "Защитники Отечества", сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в Липецкую область председателя фонда Анны Цивилевой.
Глава региона уточнил, что ветераны специальной военной операции, их близкие, а также родные погибших солдат смогут обращаться в фонд за поддержкой по любому вопросу. За одно посещение можно будет решить проблемы по линии здравоохранения, образования, оформить реабилитацию, а также получить консультацию юристов и карьерных консультантов. Будет работать служба медико-социальной экспертизы, школа ухода, служба проката средств реабилитации.
Артамонов отметил, что расположится филиал фонда "Защитники Отечества" в отдельном здании. Обслуживать обратившихся жителей области будут 35 человек из числа социальных кураторов, которые уже имеют опыт работы с участниками СВО и их близкими, а также липецкие психологи, которые проходят переподготовку для работы с людьми с военной травмой.
"Наша задача — открыть филиал фонда
в Липецкой области как можно скорее, чтобы всесторонне помогать нашим ветеранам", – подчеркнул Артамонов.
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