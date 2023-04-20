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Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше - РИА Новости, 20.04.2023
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Туризм
 
15:01 20.04.2023 (обновлено: 18:07 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/festival-1866574719.html
Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше - РИА Новости, 20.04.2023
Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
На лыжах и сноубордах — все. Отдыхающие — в купальниках и плавках, молодожены — в платьях и костюмах. Заснеженные горы раскрасились в яркие цвета, самые смелые... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:01
2023-04-20T18:07
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На лыжах и сноубордах — все. Отдыхающие — в купальниках и плавках, молодожены — в платьях и костюмах. Заснеженные горы раскрасились в яркие цвета, самые смелые влюбленные могли и предложение на горе сделать. Как проходит фестиваль GrelkaFest-2023 в Шерегеше — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, новости - туризм, туризм, туристы, кемеровская область
Фото, Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кемеровская область
Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше

Одежда - не в тему: как проходит самый экстремальный и обнаженный спуск этого сезона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На лыжах и сноубордах — все. Отдыхающие — в купальниках и плавках, молодожены — в платьях и костюмах. Заснеженные горы раскрасились в яркие цвета, самые смелые влюбленные могли и предложение на горе сделать. Как проходит фестиваль GrelkaFest-2023 в Шерегеше — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участникам "Совершенно летнего" спуска в легкой одежде было совсем не холодно. Грела высота, солнце и эмоции.

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде фотографируются на финише на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

Участникам "Совершенно летнего" спуска в легкой одежде было совсем не холодно. Грела высота, солнце и эмоции.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"Мы пересекли экватор — за плечами шестой день юбилейного фестиваля GrelkaFest-2023, — делились организаторы. — Праздничным "салютом" из цветных факелов мы отметили этот рубеж на спуске "Цветной дым"!

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде на горнолыжной трассе горы Зеленая на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

"Мы пересекли экватор — за плечами шестой день юбилейного фестиваля GrelkaFest-2023, — делились организаторы. — Праздничным "салютом" из цветных факелов мы отметили этот рубеж на спуске "Цветной дым"!

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году на Шерегеше был такой отличный снег, что гостям фестиваля хотелось разбавить белизну.

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде фотографируются перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

В этом году на Шерегеше был такой отличный снег, что гостям фестиваля хотелось разбавить белизну.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"У всех есть шанс приехать на самый солнечный, снежный и позитивный уикэнд в этом году 21-23 апреля. На GrelkaFest будет самая ЖАРА!" — обещают организаторы.

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде на финише на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

"У всех есть шанс приехать на самый солнечный, снежный и позитивный уикэнд в этом году 21-23 апреля. На GrelkaFest будет самая ЖАРА!" — обещают организаторы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участницам "Совершенно летнего" спуска и в летней одежде на финише на фестивале GrelkaFest было жарко.

Участница Совершенно летнего спуска в летней одежде на финише на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

Участницам "Совершенно летнего" спуска и в летней одежде на финише на фестивале GrelkaFest было жарко.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Яркие краски — одна из главных фишек фестиваля.

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде на горнолыжной трассе горы Зеленая на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

Яркие краски — одна из главных фишек фестиваля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Даже для Мексики и Карибов нашлось место.

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде фотографируются перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

Даже для Мексики и Карибов нашлось место.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Купальники и лыжи — такое Шерегеш уже увидел. Но всегда же хочется повторить!

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде на финише на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

Купальники и лыжи — такое Шерегеш уже увидел. Но всегда же хочется повторить!

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"Мы начали неделю по-Грелковски — высокогорно, весело и креативно… и ответственно!", - объясняют на курорте. Впереди еще несколько дней залихватского горнолыжного фестиваля!

Участницы Совершенно летнего спуска в летней одежде перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

"Мы начали неделю по-Грелковски — высокогорно, весело и креативно… и ответственно!", - объясняют на курорте. Впереди еще несколько дней залихватского горнолыжного фестиваля!

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Да и после окончания фестиваля надолго Шерегеш и GrelkaFest не попрощаются. Есть время подготовится к новому сезону.

Участники Совершенно летнего спуска в летней одежде на горнолыжной трассе горы Зеленая на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области

Да и после окончания фестиваля надолго Шерегеш и GrelkaFest не попрощаются. Есть время подготовится к новому сезону.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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