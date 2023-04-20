Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше

Одежда - не в тему: как проходит самый экстремальный и обнаженный спуск этого сезона
Участникам "Совершенно летнего" спуска в легкой одежде было совсем не холодно. Грела высота, солнце и эмоции.
Участникам "Совершенно летнего" спуска в легкой одежде было совсем не холодно. Грела высота, солнце и эмоции.
"Мы пересекли экватор — за плечами шестой день юбилейного фестиваля GrelkaFest-2023, — делились организаторы. — Праздничным "салютом" из цветных факелов мы отметили этот рубеж на спуске "Цветной дым"!
"Мы пересекли экватор — за плечами шестой день юбилейного фестиваля GrelkaFest-2023, — делились организаторы. — Праздничным "салютом" из цветных факелов мы отметили этот рубеж на спуске "Цветной дым"!
В этом году на Шерегеше был такой отличный снег, что гостям фестиваля хотелось разбавить белизну.
В этом году на Шерегеше был такой отличный снег, что гостям фестиваля хотелось разбавить белизну.
"У всех есть шанс приехать на самый солнечный, снежный и позитивный уикэнд в этом году 21-23 апреля. На GrelkaFest будет самая ЖАРА!" — обещают организаторы.
"У всех есть шанс приехать на самый солнечный, снежный и позитивный уикэнд в этом году 21-23 апреля. На GrelkaFest будет самая ЖАРА!" — обещают организаторы.
Участницам "Совершенно летнего" спуска и в летней одежде на финише на фестивале GrelkaFest было жарко.
Участницам "Совершенно летнего" спуска и в летней одежде на финише на фестивале GrelkaFest было жарко.
Яркие краски — одна из главных фишек фестиваля.
Яркие краски — одна из главных фишек фестиваля.
Даже для Мексики и Карибов нашлось место.
Купальники и лыжи — такое Шерегеш уже увидел. Но всегда же хочется повторить!
Купальники и лыжи — такое Шерегеш уже увидел. Но всегда же хочется повторить!
"Мы начали неделю по-Грелковски — высокогорно, весело и креативно… и ответственно!", - объясняют на курорте. Впереди еще несколько дней залихватского горнолыжного фестиваля!
"Мы начали неделю по-Грелковски — высокогорно, весело и креативно… и ответственно!", - объясняют на курорте. Впереди еще несколько дней залихватского горнолыжного фестиваля!
Да и после окончания фестиваля надолго Шерегеш и GrelkaFest не попрощаются. Есть время подготовится к новому сезону.
Да и после окончания фестиваля надолго Шерегеш и GrelkaFest не попрощаются. Есть время подготовится к новому сезону.