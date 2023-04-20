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Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше

Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше - РИА Новости, 20.04.2023

Красотки и экстрим: как проходит фестиваль GrelkaFest в Шерегеше

На лыжах и сноубордах — все. Отдыхающие — в купальниках и плавках, молодожены — в платьях и костюмах. Заснеженные горы раскрасились в яркие цвета, самые смелые... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:01

2023-04-20T15:01

2023-04-20T18:07

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На лыжах и сноубордах — все. Отдыхающие — в купальниках и плавках, молодожены — в платьях и костюмах. Заснеженные горы раскрасились в яркие цвета, самые смелые влюбленные могли и предложение на горе сделать. Как проходит фестиваль GrelkaFest-2023 в Шерегеше — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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