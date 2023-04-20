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Слуцкий сравнил Евросоюз с унтер-офицерской вдовой - РИА Новости, 20.04.2023
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14:47 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/evrosoyuz-1866627868.html
Слуцкий сравнил Евросоюз с унтер-офицерской вдовой
Слуцкий сравнил Евросоюз с унтер-офицерской вдовой - РИА Новости, 20.04.2023
Слуцкий сравнил Евросоюз с унтер-офицерской вдовой
Санкционная дубина становится бумерангом для ЕС, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости публикацию... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:47
2023-04-20T14:47
в мире
россия
брюссель
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
лдпр
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Санкционная дубина становится бумерангом для ЕС, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости публикацию FT о том, что Евросоюз исчерпал санкционный лимит против России. В ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ "покончено", если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер", сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Что и требовалось доказать. Если источники издания верны, то картина следующая: санкционная дубина становится бумерангом для ЕС. Идя в кильватере американской политики сдерживания России, Брюссель "высек сам себя", как унтер-офицерская вдова", - сказал Слуцкий. Он также напомнил, что в РФ многократно предупреждали, что антироссийские санкции и рестрикции – тупиковый путь. "Было наивно рассчитывать с их помощью заставить Россию свернуть с курса обеспечения национальной безопасности, борьбы с неонацизмом и выстраивания многополярного мира. Экономика России выдерживает потрясения и испытания санкционной войны, чего не скажешь о европейских странах, резко снизивших уровень жизни своих граждан. Но вопрос о том, началось ли отрезвление в головах европейских политиков, все еще риторический", - также рассказал он.
https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html
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в мире, россия, брюссель, леонид слуцкий (политик), евросоюз, лдпр, санкции в отношении россии, санкции
В мире, Россия, Брюссель, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, ЛДПР, Санкции в отношении России, Санкции
Слуцкий сравнил Евросоюз с унтер-офицерской вдовой

Слуцкий: санкционная дубина становится бумерангом для Евросоюза, Брюссель высек сам себя

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Санкционная дубина становится бумерангом для ЕС, заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости публикацию FT о том, что Евросоюз исчерпал санкционный лимит против России.
В ЕС считают, что с новыми санкциями против РФ "покончено", если их станет еще больше, "будет больше исключений из них, чем мер", сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
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"Что и требовалось доказать. Если источники издания верны, то картина следующая: санкционная дубина становится бумерангом для ЕС. Идя в кильватере американской политики сдерживания России, Брюссель "высек сам себя", как унтер-офицерская вдова", - сказал Слуцкий.
Он также напомнил, что в РФ многократно предупреждали, что антироссийские санкции и рестрикции – тупиковый путь.
"Было наивно рассчитывать с их помощью заставить Россию свернуть с курса обеспечения национальной безопасности, борьбы с неонацизмом и выстраивания многополярного мира. Экономика России выдерживает потрясения и испытания санкционной войны, чего не скажешь о европейских странах, резко снизивших уровень жизни своих граждан. Но вопрос о том, началось ли отрезвление в головах европейских политиков, все еще риторический", - также рассказал он.
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В миреРоссияБрюссельЛеонид Слуцкий (политик)ЕвросоюзЛДПРСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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