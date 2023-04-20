https://ria.ru/20230420/evropa-1866655641.html

Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО

Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО - РИА Новости, 20.04.2023

Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО

Совет Европы (СЕ) после ухода России пытается найти своё место в нынешних европейских реалиях, и делает это путем углубления цивилизационного размежевания, если РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:56

2023-04-20T15:56

2023-04-20T15:56

россия

москва

александр лукашевич

совет европы

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обсе

страсбург

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ВЕНА, 20 апр - РИА Новости. Совет Европы (СЕ) после ухода России пытается найти своё место в нынешних европейских реалиях, и делает это путем углубления цивилизационного размежевания, если в Страсбурге не пересмотрят такую философию, то СЕ рискует раствориться в Евросоюзе и НАТО, подчинившись задачам конфронтации, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Касается самого Совета Европы, то после ухода России он судорожно пытается найти своё место в нынешних европейских реалиях. И делает это не согласно своим фундаментальным установкам о достижении большего единства на европейском континенте, а наоборот – путём углубления цивилизационного размежевания", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. Постпред РФ добавил, что "если в Страсбурге не пересмотрят подобную философию, то Совет Европы обречён на растворение в Евросоюзе и НАТО и подчинение исключительно задачам конфронтации". "Печальный финал для некогда общеевропейской организации", - заключил дипломат. Он пояснил, что "вместо беспристрастного выполнения своих функций эксперты СЕ зачастую следуют в кильватере стран западного альянса, намеренно замалчивающего проблемы в угодных "коллективному Брюсселю" государствах". "На этом фоне наблюдаем за возней, которую в Страсбурге устроили вокруг подготовки к саммиту в Рейкьявике 16-17 мая. Знаем о попытках создать некие механизмы "судилища" над Россией под предлогом ее действий по денацификации и демилитаризации киевского режима, устроившего многолетнюю бойню населению Донбасса", - отметил Лукашевич. Он также напомнил, что "любые принятые против России так называемые "трибунальные" или "компенсационные" механизмы будут юридически ничтожными". "Ничего, кроме дискредитации Совета Европы и отдельных его государств-членов, они не принесут. Присоединение к инициативе любого государства будем расценивать как враждебный по отношению к Российской Федерации акт. Со всеми вытекающими последствиями", - уточнил постпред. Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.

https://ria.ru/20230201/problemy-1849061005.html

https://ria.ru/20230405/putin-1863076850.html

https://ria.ru/20230413/rossiya-1865044581.html

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россия, москва, александр лукашевич, совет европы, нато, обсе, страсбург