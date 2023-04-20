Рейтинг@Mail.ru
Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/evropa-1866655641.html
Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО
Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО - РИА Новости, 20.04.2023
Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО
Совет Европы (СЕ) после ухода России пытается найти своё место в нынешних европейских реалиях, и делает это путем углубления цивилизационного размежевания, если РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:56
2023-04-20T15:56
россия
москва
александр лукашевич
совет европы
нато
обсе
страсбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_250:536:2936:2047_1920x0_80_0_0_9fb4028af02b246485b5df62b2e35954.jpg
ВЕНА, 20 апр - РИА Новости. Совет Европы (СЕ) после ухода России пытается найти своё место в нынешних европейских реалиях, и делает это путем углубления цивилизационного размежевания, если в Страсбурге не пересмотрят такую философию, то СЕ рискует раствориться в Евросоюзе и НАТО, подчинившись задачам конфронтации, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Касается самого Совета Европы, то после ухода России он судорожно пытается найти своё место в нынешних европейских реалиях. И делает это не согласно своим фундаментальным установкам о достижении большего единства на европейском континенте, а наоборот – путём углубления цивилизационного размежевания", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. Постпред РФ добавил, что "если в Страсбурге не пересмотрят подобную философию, то Совет Европы обречён на растворение в Евросоюзе и НАТО и подчинение исключительно задачам конфронтации". "Печальный финал для некогда общеевропейской организации", - заключил дипломат. Он пояснил, что "вместо беспристрастного выполнения своих функций эксперты СЕ зачастую следуют в кильватере стран западного альянса, намеренно замалчивающего проблемы в угодных "коллективному Брюсселю" государствах". "На этом фоне наблюдаем за возней, которую в Страсбурге устроили вокруг подготовки к саммиту в Рейкьявике 16-17 мая. Знаем о попытках создать некие механизмы "судилища" над Россией под предлогом ее действий по денацификации и демилитаризации киевского режима, устроившего многолетнюю бойню населению Донбасса", - отметил Лукашевич. Он также напомнил, что "любые принятые против России так называемые "трибунальные" или "компенсационные" механизмы будут юридически ничтожными". "Ничего, кроме дискредитации Совета Европы и отдельных его государств-членов, они не принесут. Присоединение к инициативе любого государства будем расценивать как враждебный по отношению к Российской Федерации акт. Со всеми вытекающими последствиями", - уточнил постпред. Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.
https://ria.ru/20230201/problemy-1849061005.html
https://ria.ru/20230405/putin-1863076850.html
https://ria.ru/20230413/rossiya-1865044581.html
россия
москва
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_322:440:2465:2047_1920x0_80_0_0_9f619f1195a5fef630351961fb252d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр лукашевич, совет европы, нато, обсе, страсбург
Россия, Москва, Александр Лукашевич, Совет Европы, НАТО, ОБСЕ, Страсбург
Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО

Постпред при ОБСЕ Лукашевич: СЕ после ухода России рискует раствориться в Евросоюзе и НАТО

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкГлавное здание Совета Европы
Главное здание Совета Европы - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Главное здание Совета Европы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 20 апр - РИА Новости. Совет Европы (СЕ) после ухода России пытается найти своё место в нынешних европейских реалиях, и делает это путем углубления цивилизационного размежевания, если в Страсбурге не пересмотрят такую философию, то СЕ рискует раствориться в Евросоюзе и НАТО, подчинившись задачам конфронтации, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Касается самого Совета Европы, то после ухода России он судорожно пытается найти своё место в нынешних европейских реалиях. И делает это не согласно своим фундаментальным установкам о достижении большего единства на европейском континенте, а наоборот – путём углубления цивилизационного размежевания", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
МИД: Совет Европы, обсуждая Россию, не обращает внимания на проблемы внутри
1 февраля, 18:32
Постпред РФ добавил, что "если в Страсбурге не пересмотрят подобную философию, то Совет Европы обречён на растворение в Евросоюзе и НАТО и подчинение исключительно задачам конфронтации".
"Печальный финал для некогда общеевропейской организации", - заключил дипломат.
Он пояснил, что "вместо беспристрастного выполнения своих функций эксперты СЕ зачастую следуют в кильватере стран западного альянса, намеренно замалчивающего проблемы в угодных "коллективному Брюсселю" государствах".
"На этом фоне наблюдаем за возней, которую в Страсбурге устроили вокруг подготовки к саммиту в Рейкьявике 16-17 мая. Знаем о попытках создать некие механизмы "судилища" над Россией под предлогом ее действий по денацификации и демилитаризации киевского режима, устроившего многолетнюю бойню населению Донбасса", - отметил Лукашевич.
Он также напомнил, что "любые принятые против России так называемые "трибунальные" или "компенсационные" механизмы будут юридически ничтожными".
Не собираемся изолироваться: Путин о партнерстве с другими странами - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики
5 апреля, 15:27
"Ничего, кроме дискредитации Совета Европы и отдельных его государств-членов, они не принесут. Присоединение к инициативе любого государства будем расценивать как враждебный по отношению к Российской Федерации акт. Со всеми вытекающими последствиями", - уточнил постпред.
Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Только победа России вернет стабильность в Европу, заявил Патрушев
13 апреля, 13:56
 
РоссияМоскваАлександр ЛукашевичСовет ЕвропыНАТООБСЕСтрасбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала