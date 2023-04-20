https://ria.ru/20230420/evakuatsiya-1866744490.html

СМИ: США могут отправить войска в Джибути для эвакуации посольства в Судане

СМИ: США могут отправить войска в Джибути для эвакуации посольства в Судане - РИА Новости, 20.04.2023

СМИ: США могут отправить войска в Джибути для эвакуации посольства в Судане

Пентагон готовится разместить американские войска в Джибути на случай вероятной эвакуации сотрудников посольства США из столицы Судана Хартума, пишет газета... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:18

2023-04-20T20:18

2023-04-20T20:18

в мире

мухаммед дагло

абдель фаттах ас-сиси

сша

столкновения в хартуме

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Пентагон готовится разместить американские войска в Джибути на случай вероятной эвакуации сотрудников посольства США из столицы Судана Хартума, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Согласно этим данным, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на недавней встрече в частном порядке донесла до американских законодателей, что вскоре войска США будут переброшены в Джибути. Там, по сообщениям издания, находится морская база США Кэмп-Лемонье. Как дала понять Шерман, эвакуировать планируют лишь сотрудников посольства, тогда как общий вывоз всех находящихся в Судане американских граждан не планируется. Как следует из публикации, в Вашингтоне отмечают резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности в Хартуме за последние дни. По этой причине эвакуация посольства при содействии военных "представляется все более вероятной". Находящийся в центре Хартума военный аэропорт прекратил работу, поскольку в ходе боевых действий ему был причинен ущерб. При этом порядка 70 американских дипломатов не могут самостоятельно покинуть арабскую страну, не подвергнув себя серьезному риску, указывают источники. В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Дагло и регулярной армией, столкновения, по данным ООН, уже унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую субботу суданские силы быстрого реагирования заявили, что им сдался батальон вооруженных сил Египта на военной авиабазе Мероэ. ВС Египта заявили, что согласовывают с заинтересованными сторонами в Судане обеспечение безопасности египетских военных, прибывших в соседнюю страну для учений. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что египетские военные прибыли в страну для учений, а не поддержки какой-либо из сторон. В среду СБР заявили, что египетских солдат, находившихся на суданской авиабазе Мероэ, переводят в Хартум, при появлении "подходящей возможности" военнослужащих передадут Египту. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши сообщил, что армия тоже согласилась на перемирие на 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР. В среду стороны вновь объявили о перемирии на сутки.

https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html

https://ria.ru/20230420/sudan-1866643082.html

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в мире, мухаммед дагло, абдель фаттах ас-сиси, сша, столкновения в хартуме