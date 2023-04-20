https://ria.ru/20230420/evakuatsiya-1866600075.html

В Крымском районе Кубани подготовились к эвакуации в случае подтопления

В Крымском районе Кубани подготовились к эвакуации в случае подтопления - РИА Новости, 20.04.2023

В Крымском районе Кубани подготовились к эвакуации в случае подтопления

Власти Крымского района в Краснодарском крае оповестили население о возможной эвакуации из-за активного сброса воды двух водохранилищ в реку Кубань, написал в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:36

2023-04-20T13:36

2023-04-20T14:11

крымский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Власти Крымского района в Краснодарском крае оповестили население о возможной эвакуации из-за активного сброса воды двух водохранилищ в реку Кубань, написал в телеграм-канале глава района Сергей Лесь. По данным властей, на данный момент идет активный сброс воды из Краснодарского и Шапшугского водохранилищ в реку Кубань. "В Крымском районе объявлен режим повышенной готовности… Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Жители территорий, на которых возможно подтопление, оповещены об эвакуации, если возникнет необходимость", - написал Лесь в Telegram-канале. Уточняется, что река Кубань проходит по территории пяти поселений района: Троицкое, Варениковское, Адагумское, Кеслеровское и Киевское. По словам Леся, в поселениях выставлены визуальные посты. На местах контролируют ситуацию заместители главы. "Уважаемые жители... Внимательно отнеситесь к этой ситуации, соберите необходимые документы и вещи. Возможна эвакуация. Сейчас ситуация сложная, но не критическая", - обратился Лесь к жителям пяти поселений.

https://ria.ru/20230401/pavodok-1862376462.html

https://ria.ru/20230418/priamure-1865959789.html

крымский район

краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

крымский район, краснодарский край, происшествия