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В Крымском районе Кубани подготовились к эвакуации в случае подтопления - РИА Новости, 20.04.2023
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13:36 20.04.2023 (обновлено: 14:11 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/evakuatsiya-1866600075.html
В Крымском районе Кубани подготовились к эвакуации в случае подтопления
В Крымском районе Кубани подготовились к эвакуации в случае подтопления - РИА Новости, 20.04.2023
В Крымском районе Кубани подготовились к эвакуации в случае подтопления
Власти Крымского района в Краснодарском крае оповестили население о возможной эвакуации из-за активного сброса воды двух водохранилищ в реку Кубань, написал в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:36
2023-04-20T14:11
крымский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Власти Крымского района в Краснодарском крае оповестили население о возможной эвакуации из-за активного сброса воды двух водохранилищ в реку Кубань, написал в телеграм-канале глава района Сергей Лесь. По данным властей, на данный момент идет активный сброс воды из Краснодарского и Шапшугского водохранилищ в реку Кубань. "В Крымском районе объявлен режим повышенной готовности… Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Жители территорий, на которых возможно подтопление, оповещены об эвакуации, если возникнет необходимость", - написал Лесь в Telegram-канале. Уточняется, что река Кубань проходит по территории пяти поселений района: Троицкое, Варениковское, Адагумское, Кеслеровское и Киевское. По словам Леся, в поселениях выставлены визуальные посты. На местах контролируют ситуацию заместители главы. "Уважаемые жители... Внимательно отнеситесь к этой ситуации, соберите необходимые документы и вещи. Возможна эвакуация. Сейчас ситуация сложная, но не критическая", - обратился Лесь к жителям пяти поселений.
https://ria.ru/20230401/pavodok-1862376462.html
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крымский район, краснодарский край, происшествия
Крымский район, Краснодарский край, Происшествия
В Крымском районе Кубани подготовились к эвакуации в случае подтопления

Власти подготовились к эвакуации жителей Крымского района Кубани в случае подтопления

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная
Кубанская набережная - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская набережная. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Власти Крымского района в Краснодарском крае оповестили население о возможной эвакуации из-за активного сброса воды двух водохранилищ в реку Кубань, написал в телеграм-канале глава района Сергей Лесь.
По данным властей, на данный момент идет активный сброс воды из Краснодарского и Шапшугского водохранилищ в реку Кубань.
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"В Крымском районе объявлен режим повышенной готовности… Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. Жители территорий, на которых возможно подтопление, оповещены об эвакуации, если возникнет необходимость", - написал Лесь в Telegram-канале.
Уточняется, что река Кубань проходит по территории пяти поселений района: Троицкое, Варениковское, Адагумское, Кеслеровское и Киевское.
По словам Леся, в поселениях выставлены визуальные посты. На местах контролируют ситуацию заместители главы.
"Уважаемые жители... Внимательно отнеситесь к этой ситуации, соберите необходимые документы и вещи. Возможна эвакуация. Сейчас ситуация сложная, но не критическая", - обратился Лесь к жителям пяти поселений.
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