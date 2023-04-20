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Украина заработала 25 миллиардов евро благодаря экспорту в ЕС - РИА Новости, 20.04.2023
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14:16 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/eksport-1866613984.html
Украина заработала 25 миллиардов евро благодаря экспорту в ЕС
Украина заработала 25 миллиардов евро благодаря экспорту в ЕС - РИА Новости, 20.04.2023
Украина заработала 25 миллиардов евро благодаря экспорту в ЕС
Беспошлинный вывоз украинской сельхозпродукции в ЕС, вызвавший кризис в странах Восточной Европы, позволил Украине заработать 25 миллиардов евро, сообщила... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:16
2023-04-20T14:16
экономика
украина
киев
восточная европа
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Беспошлинный вывоз украинской сельхозпродукции в ЕС, вызвавший кризис в странах Восточной Европы, позволил Украине заработать 25 миллиардов евро, сообщила официальный представитель ЕС Мириам Гарсиа Феррер. "Коридоры солидарности позволили Украине экспортировать 57 миллионов тонн сельхозпродукции. Это дало возможность украинским экономическим операторам и сельхозпроизводителям заработать 25 миллиардов евро", - сообщила она на брифинге в Брюсселе.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866612443.html
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экономика, украина, киев, восточная европа, евросоюз
Экономика, Украина, Киев, Восточная Европа, Евросоюз
Украина заработала 25 миллиардов евро благодаря экспорту в ЕС

Украина заработала 25 миллиардов евро благодаря экспорту сельхозпродукции в ЕС

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Беспошлинный вывоз украинской сельхозпродукции в ЕС, вызвавший кризис в странах Восточной Европы, позволил Украине заработать 25 миллиардов евро, сообщила официальный представитель ЕС Мириам Гарсиа Феррер.
"Коридоры солидарности позволили Украине экспортировать 57 миллионов тонн сельхозпродукции. Это дало возможность украинским экономическим операторам и сельхозпроизводителям заработать 25 миллиардов евро", - сообщила она на брифинге в Брюсселе.
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