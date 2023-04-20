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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/donetsk-1866497253.html
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:58
2023-04-20T01:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
украина
сцкк
нато
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Кроме того, в 01.25 по тому же району города было выпущено еще четыре снаряда того же калибра, добавили в ведомстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230420/donetsk-1866490396.html
донецк
куйбышевский район
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происшествия, донецк, куйбышевский район, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушения на месте обстрела в Донецке
Разрушения на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушения на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Кроме того, в 01.25 по тому же району города было выпущено еще четыре снаряда того же калибра, добавили в ведомстве.
Разрушенная стена дома в Донецке, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
00:23
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районУкраинаСЦККНАТО
 
 
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