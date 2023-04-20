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Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 20.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:58
2023-04-20T01:58
2023-04-20T01:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
украина
сцкк
нато
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Кроме того, в 01.25 по тому же району города было выпущено еще четыре снаряда того же калибра, добавили в ведомстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов калибром 155 миллиметров