https://ria.ru/20230420/donetsk-1866497253.html

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 20.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T01:58

2023-04-20T01:58

2023-04-20T01:58

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

украина

сцкк

нато

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Кроме того, в 01.25 по тому же району города было выпущено еще четыре снаряда того же калибра, добавили в ведомстве. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230420/donetsk-1866490396.html

донецк

куйбышевский район

украина

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происшествия, донецк, куйбышевский район, украина, сцкк, нато