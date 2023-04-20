https://ria.ru/20230420/dogovor-1866585357.html

Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода

Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода - РИА Новости, 20.04.2023

Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода

Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:47

2023-04-20T12:47

2023-04-20T12:47

сербия

венгрия

петер сийярто

александр вучич

экономика

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БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы активно работаем над подготовкой к строительству нового нефтепровода, которым сможем связать Альдьо и Нови-Сад. Этот новый нефтепровод способствует улучшению энергоснабжения обеих стран. Компании MOL и "Транснафта" продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович. Джедович добавила, что в июне также должно быть подписано межправительственное соглашение о создании в Сербии совместного венгерско-сербского энергетического предприятия. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами. По его словам, власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html

сербия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сербия, венгрия, петер сийярто, александр вучич, экономика