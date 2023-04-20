Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/dogovor-1866585357.html
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода - РИА Новости, 20.04.2023
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода
Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:47
2023-04-20T12:47
сербия
венгрия
петер сийярто
александр вучич
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:238:3856:2406_1920x0_80_0_0_b078cd3fc7f4e60147056de63c371a54.jpg
БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы активно работаем над подготовкой к строительству нового нефтепровода, которым сможем связать Альдьо и Нови-Сад. Этот новый нефтепровод способствует улучшению энергоснабжения обеих стран. Компании MOL и "Транснафта" продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович. Джедович добавила, что в июне также должно быть подписано межправительственное соглашение о создании в Сербии совместного венгерско-сербского энергетического предприятия. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами. По его словам, власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html
сербия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_63:0:3491:2571_1920x0_80_0_0_f1e3e14776b3051063efec2368083412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, венгрия, петер сийярто, александр вучич, экономика
Сербия, Венгрия, Петер Сийярто, Александр Вучич, Экономика
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода

Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы активно работаем над подготовкой к строительству нового нефтепровода, которым сможем связать Альдьо и Нови-Сад. Этот новый нефтепровод способствует улучшению энергоснабжения обеих стран. Компании MOL и "Транснафта" продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович.
Джедович добавила, что в июне также должно быть подписано межправительственное соглашение о создании в Сербии совместного венгерско-сербского энергетического предприятия.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами. По его словам, власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру.
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Крупнейшая в ЕП фракция обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России
18 апреля, 17:13
 
СербияВенгрияПетер СийяртоАлександр ВучичЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала