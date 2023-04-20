https://ria.ru/20230420/dogovor-1866585357.html
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода - РИА Новости, 20.04.2023
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода
Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:47
2023-04-20T12:47
2023-04-20T12:47
сербия
венгрия
петер сийярто
александр вучич
экономика
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БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы активно работаем над подготовкой к строительству нового нефтепровода, которым сможем связать Альдьо и Нови-Сад. Этот новый нефтепровод способствует улучшению энергоснабжения обеих стран. Компании MOL и "Транснафта" продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович. Джедович добавила, что в июне также должно быть подписано межправительственное соглашение о создании в Сербии совместного венгерско-сербского энергетического предприятия. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами. По его словам, власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, венгрия, петер сийярто, александр вучич, экономика
Сербия, Венгрия, Петер Сийярто, Александр Вучич, Экономика
Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода
Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода
БУДАПЕШТ, 20 апр - РИА Новости. Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы активно работаем над подготовкой к строительству нового нефтепровода, которым сможем связать Альдьо и Нови-Сад. Этот новый нефтепровод способствует улучшению энергоснабжения обеих стран. Компании MOL и "Транснафта" продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович.
Джедович добавила, что в июне также должно быть подписано межправительственное соглашение о создании в Сербии совместного венгерско-сербского энергетического предприятия.
Ранее президент Сербии Александр Вучич
сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами. По его словам, власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру.
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