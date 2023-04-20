https://ria.ru/20230420/diplomat-1866670002.html

Посольство России в Молдавии прокомментировало высылку дипломата

Посольство России в Молдавии прокомментировало высылку дипломата - РИА Новости, 20.04.2023

Посольство России в Молдавии прокомментировало высылку дипломата

Посольство России в Кишиневе выпустило с официальным заявлением по поводу объявления российского дипломата персоной нон грата в Молдавии, назвав его... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:27

2023-04-20T16:27

2023-04-20T16:27

молдавия

кишинев

мария захарова

рустам минниханов

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151739/57/1517395769_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_746350a24c1f0435849fb2c096997b7b.jpg

КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе выпустило с официальным заявлением по поводу объявления российского дипломата персоной нон грата в Молдавии, назвав его необоснованным, политически ангажированным и подрывающим двусторонние отношения. Накануне глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что МИД рассмотрит вопрос объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России и вызовет российского посла, чтобы ознакомить его с решением по этому вопросу. Водэ заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в республику. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил. "Девятнадцатого апреля Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова предприняло очередной недружественный шаг по отношению к Российской Федерации. Объявление российского дипломата "persona non grata" расцениваем как необоснованное, политически ангажированное и подрывающее двусторонние отношения. Категорически отвергаем избранные предлогом данного решения огульные обвинения наших дипломатов в "неподобающем поведении" в Международном аэропорту Кишинева. Тем более, что внятных разъяснений от представителей МИДЕИ на этот счет ожидаемо не последовало", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского посольства. Как сообщается в заявлении, "раскручивающийся маховик антироссийской кампании подтверждают оскорбительные высказывания в адрес Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан - одного из ведущих субъектов Российской Федерации". "Инцидент продолжает серию недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева: присоединение к антироссийским санкциям, блокирование российского телевидения, дискриминационный отказ дипломатам Посольства России в мониторинге выборов главы АТО Гагаузия, приглашения на которые уже получено рядом дипломатических миссий", - отмечается в документе. В нем также сообщается, что "все без исключения подобные недружественные акции" не останутся без ответа. "Невзирая на вытачивание официальным Кишиневом конфронтационной атмосферы, Посольство честно и добросовестно, следуя букве закона, продолжает выполнять работу по сохранению наработанного потенциала двусторонних отношений, защите прав и интересов российских граждан за рубежом", - сказано в сообщении. В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом.

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230419/moldaviya-1866415143.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, мария захарова, рустам минниханов, россия, в мире