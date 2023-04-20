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Посольство России в Молдавии прокомментировало высылку дипломата - РИА Новости, 20.04.2023
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16:27 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/diplomat-1866670002.html
Посольство России в Молдавии прокомментировало высылку дипломата
Посольство России в Молдавии прокомментировало высылку дипломата - РИА Новости, 20.04.2023
Посольство России в Молдавии прокомментировало высылку дипломата
Посольство России в Кишиневе выпустило с официальным заявлением по поводу объявления российского дипломата персоной нон грата в Молдавии, назвав его... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:27
2023-04-20T16:27
молдавия
кишинев
мария захарова
рустам минниханов
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе выпустило с официальным заявлением по поводу объявления российского дипломата персоной нон грата в Молдавии, назвав его необоснованным, политически ангажированным и подрывающим двусторонние отношения. Накануне глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что МИД рассмотрит вопрос объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России и вызовет российского посла, чтобы ознакомить его с решением по этому вопросу. Водэ заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в республику. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил. "Девятнадцатого апреля Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова предприняло очередной недружественный шаг по отношению к Российской Федерации. Объявление российского дипломата "persona non grata" расцениваем как необоснованное, политически ангажированное и подрывающее двусторонние отношения. Категорически отвергаем избранные предлогом данного решения огульные обвинения наших дипломатов в "неподобающем поведении" в Международном аэропорту Кишинева. Тем более, что внятных разъяснений от представителей МИДЕИ на этот счет ожидаемо не последовало", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского посольства. Как сообщается в заявлении, "раскручивающийся маховик антироссийской кампании подтверждают оскорбительные высказывания в адрес Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан - одного из ведущих субъектов Российской Федерации". "Инцидент продолжает серию недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева: присоединение к антироссийским санкциям, блокирование российского телевидения, дискриминационный отказ дипломатам Посольства России в мониторинге выборов главы АТО Гагаузия, приглашения на которые уже получено рядом дипломатических миссий", - отмечается в документе. В нем также сообщается, что "все без исключения подобные недружественные акции" не останутся без ответа. "Невзирая на вытачивание официальным Кишиневом конфронтационной атмосферы, Посольство честно и добросовестно, следуя букве закона, продолжает выполнять работу по сохранению наработанного потенциала двусторонних отношений, защите прав и интересов российских граждан за рубежом", - сказано в сообщении. В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом.
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230419/moldaviya-1866415143.html
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молдавия, кишинев, мария захарова, рустам минниханов, россия, в мире
Молдавия, Кишинев, Мария Захарова, Рустам Минниханов, Россия, В мире
Посольство России в Молдавии прокомментировало высылку дипломата

Посольство в Молдавии назвало высылку дипломата политически ангажированной

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе выпустило с официальным заявлением по поводу объявления российского дипломата персоной нон грата в Молдавии, назвав его необоснованным, политически ангажированным и подрывающим двусторонние отношения.
Накануне глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что МИД рассмотрит вопрос объявления персоной нон грата одного из сотрудников посольства России и вызовет российского посла, чтобы ознакомить его с решением по этому вопросу. Водэ заявил, что это было сделано в контексте того, что сотрудники посольства России якобы проявили неподобающее поведение в аэропорту Кишинева, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в республику. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил.
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"Девятнадцатого апреля Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова предприняло очередной недружественный шаг по отношению к Российской Федерации. Объявление российского дипломата "persona non grata" расцениваем как необоснованное, политически ангажированное и подрывающее двусторонние отношения. Категорически отвергаем избранные предлогом данного решения огульные обвинения наших дипломатов в "неподобающем поведении" в Международном аэропорту Кишинева. Тем более, что внятных разъяснений от представителей МИДЕИ на этот счет ожидаемо не последовало", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского посольства.
Как сообщается в заявлении, "раскручивающийся маховик антироссийской кампании подтверждают оскорбительные высказывания в адрес Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан - одного из ведущих субъектов Российской Федерации". "Инцидент продолжает серию недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева: присоединение к антироссийским санкциям, блокирование российского телевидения, дискриминационный отказ дипломатам Посольства России в мониторинге выборов главы АТО Гагаузия, приглашения на которые уже получено рядом дипломатических миссий", - отмечается в документе.
В нем также сообщается, что "все без исключения подобные недружественные акции" не останутся без ответа. "Невзирая на вытачивание официальным Кишиневом конфронтационной атмосферы, Посольство честно и добросовестно, следуя букве закона, продолжает выполнять работу по сохранению наработанного потенциала двусторонних отношений, защите прав и интересов российских граждан за рубежом", - сказано в сообщении.
В Гагаузии – автономном территориальном образовании на юге Молдавии – в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов". В форуме по приглашению лидера движения "Народный союз Гагаузии", депутата местного парламента Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского должны были принять участие Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана "Ак-Барс" Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами. Пограничная полиция Молдавии отрицает факт признания этих лиц персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата из Молдавии
19 апреля, 17:48
 
МолдавияКишиневМария ЗахароваРустам МиннихановРоссияВ мире
 
 
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